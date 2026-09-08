Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlamadan önce güçlü ve doğrudan mesajlar verdi. Yamal, Altın Top ödülünü kazanmak için büyük şanslara sahip olduğunu vurgularken, bu ödülü almak için kişisel bir kampanyaya girmeyeceğini ya da oy dilenmeyeceğini belirtti.
Yamal, Katalan takımının UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin açılışında Barcelona'nın Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu ve birçok konuya değindi. Barcelona'nın kıtasal kupayı kazanma ihtimalinden başlayarak Altın Top ve takım kaptanlığı pazubandına, oradan da Fransız ikili Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile olan ilişkisine kadar pek çok başlığı ele aldı.