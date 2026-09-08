Konu Altın Top'a geldiğinde ise Yamal, ödülün en önemli adaylarından biri olduğu gerçeğinden kaçmadı; ancak nihai kararın kendi elinde olmadığını, Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile ortaya koyduğu performansın şansını belirleyen en önemli etken olduğunu vurguladı.

Yamal şunları söyledi: "İlk olarak, bu bana bağlı değil, sizlere bağlı" diyerek basına işaret etti. "Takım ve milli takımla yaptığımız iş harikaydı ve eğer bu gerçekleşirse, yapacağım ilk şey takımıma ve milli takımıma minnettar olmak olacak. Büyük şansım olduğunu düşünüyorum, ama göreceğiz."

Yamal, ödülü kazanma şansı olduğunu belirtmekle yetinmedi; aynı zamanda Altın Top yarışını ele alış biçimine dair de net bir mesaj verdi ve seçmenlerin oylarını kazanmak için kişisel bir kampanyaya girmeyi reddetti; bu, ödülü en çok kendisinin hak ettiğini iddia eden Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin tam tersi bir tutumdu.

Barcelona'nın yıldızı şöyle konuştu: "Buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum, bunu düşünmüyorum bile. Takımımla ve milli takımımla gurur duyuyorum, dünya şampiyonuyuz ve bundan fazlasını isteyemem. Bu sizin işiniz ve bir şey elde etmek için yalvarmaya başlayacak değilim."