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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Yamal, Mbappe ve Dembele'yi eleştirdi: Altın Top'u kazanmak için yalvarmayacağım!

Ballon d'Or
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
K. Mbappe
O. Dembele
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
İspanya
Hollanda
Fransa
ABD

Ağır topçu bombardımanı

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni başlamadan önce güçlü ve doğrudan mesajlar verdi. Yamal, Altın Top ödülünü kazanmak için büyük şanslara sahip olduğunu vurgularken, bu ödülü almak için kişisel bir kampanyaya girmeyeceğini ya da oy dilenmeyeceğini belirtti.

Yamal, Katalan takımının UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninin açılışında Barcelona'nın Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu ve birçok konuya değindi. Barcelona'nın kıtasal kupayı kazanma ihtimalinden başlayarak Altın Top ve takım kaptanlığı pazubandına, oradan da Fransız ikili Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile olan ilişkisine kadar pek çok başlığı ele aldı.

  • Şampiyonlar Ligi: Barcelona'nın eksik kalan kupası

    Yamal, Barcelona'nın bu sezonki en büyük hedefine dair konuşmasına başlarken, takımın henüz kazanamadığı kupalar listesinde Şampiyonlar Ligi'nin bulunmasının oyuncular için muazzam bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

    Barcelona'nın yıldızı şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi'nin kazanman gereken tek kupa olarak kalması gerçeğinden daha büyük bir motivasyon yoktur, o bizim kazanmamız gereken turnuvadır. Rodri, Gordon ve Adeyemi gibi büyük oyuncularımız var ve bunu başarmaya çalışacağız."

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  • Yamal 19 yaşında kaptan: Daha büyük bir sorumluluk

    Yamal, kısa süre önce taktığı ve takım kaptanları sıralamasında beşinci kaptan konumuna yükseldiği Barcelona kaptanlık pazubandı hakkında konuştu. Bu yaşta kaptanlık pazubandını taşımanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Yamal, aynı zamanda bunun takım arkadaşlarına karşı sorumluluklarını da katladığını belirtti.

    Şunları söyledi: "19 yaşında Barcelona'nın kaptanı olmak büyük bir onur, takım arkadaşlarıma çok minnettarım ve bu beni daha da sorumlu kılıyor. 19 yaşında olmama rağmen, takım için elimden gelenin en iyisini sunmaya çalışacağım."

  • Altın Top için yalvarmayacağım

    Konu Altın Top'a geldiğinde ise Yamal, ödülün en önemli adaylarından biri olduğu gerçeğinden kaçmadı; ancak nihai kararın kendi elinde olmadığını, Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile ortaya koyduğu performansın şansını belirleyen en önemli etken olduğunu vurguladı.

    Yamal şunları söyledi: "İlk olarak, bu bana bağlı değil, sizlere bağlı" diyerek basına işaret etti. "Takım ve milli takımla yaptığımız iş harikaydı ve eğer bu gerçekleşirse, yapacağım ilk şey takımıma ve milli takımıma minnettar olmak olacak. Büyük şansım olduğunu düşünüyorum, ama göreceğiz."

    Yamal, ödülü kazanma şansı olduğunu belirtmekle yetinmedi; aynı zamanda Altın Top yarışını ele alış biçimine dair de net bir mesaj verdi ve seçmenlerin oylarını kazanmak için kişisel bir kampanyaya girmeyi reddetti; bu, ödülü en çok kendisinin hak ettiğini iddia eden Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin tam tersi bir tutumdu.

    Barcelona'nın yıldızı şöyle konuştu: "Buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum, bunu düşünmüyorum bile. Takımımla ve milli takımımla gurur duyuyorum, dünya şampiyonuyuz ve bundan fazlasını isteyemem. Bu sizin işiniz ve bir şey elde etmek için yalvarmaya başlayacak değilim."

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  • Dembélé, Yamal'ı görmezden geldi: Barcelona yıldızından alaycı yanıt

    Yamal'a, Fransız yıldız Ousmane Dembélé'nin Ballon d'Or adayları listesine kendisini dahil etmemesi üzerine bu listeyle ilgili soru yöneltildiğinde, Barcelonalı oyuncu Dembélé'nin Kylian Mbappé ile olan ilişkisine gönderme yaparak alaycı bir şekilde yanıt vermeyi tercih etti.

    Yamal şunları söyledi: "Beni kim listesine koymadı? Dembélé mi? Kendisi Kylian'ın arkadaşı, öyle değil mi? Çok mutluyum, ikisine karşı birlikte oynadığım maçlarda bir şekilde onları rahatsız etmiş olmalıyım, ama Ousmane ile ilişkim gayet iyi."

    Yamal'ın Fransız ikiliyle karşı karşıya geldiği son maç, İspanya Milli Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ederek elediği Dünya Kupası yarı finalindeydi.

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  • Koşmazsan kaybedersin

    Konu, Yamal'ın üstlendiği savunma görevine, özellikle de Barcelona'nın hücumdaki en parlak yıldızlarından biri olmasına rağmen top kaybından sonra baskıya katkısına kaydı.

    Genç oyuncu, yıldız konumunun kendisini takım için çalışmaktan muaf tutmadığını vurgularken, Barcelona'nın kupalar için yarışmak istemesi durumunda koşmanın ve baskının temel iki unsur olduğunun altını çizdi.

    Şunları söyledi: "Kupa kazanan son takımlara bakmamız yeterli, Paris Saint-Germain'i gördük. Eğer koşmazsan, bütün takımlar sana üstün gelir. Takım için, kazanmak istiyorsak koşmamız gerekir. Koşmazsan kaybedersin."

  • Elche'deki öfkenin sırrı

    Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın kendisi ve Barcelona için en büyük meydan okuma olduğu konusundaki ısrarının ardından Yamal, İspanya Ligi'nin ilk haftasındaki Elche maçında oyundan çıkarıldığı sırada yüzündeki öfkeli ifadelerin gerçek nedenini açıkladı.

    Şunları söyledi: "Bilmiyorum, bu güne ve nasıl hissettiğime bağlı. Basitçe, Elche'de olan şey havanın çok sıcak olmasıydı, yorgundum ve siz bunun etrafında kırk bin hikaye ürettiniz; oysa tek gerçek, 40 santigrat derece sıcaklıkta oynuyor olmamızdı."

  • Hayatımın en mutlu anı

    Şu anda etrafını saran devasa medya gürültüsüne rağmen Yamal, gördüğü ilginin boyutuna şaşırdığını gösterdi ve hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı; özellikle İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ve hayatının en iyisi olarak nitelendirdiği bir tatili geçirmesinin ardından.

    Şunları söyledi: "Çok mutluyum ve hakkımda neden bu kadar çok konuşulduğunu bilmiyorum. Daha yeni Dünya Kupası'nı kazanıp döndüm ve hayatımın en iyi tatilini geçirdim. Hakkımda neden bu kadar konuşulduğunu bilmiyorum, bu hayatımın en mutlu anı."

    Gelecekte liderlik sorumluluğunu daha fazla üstlenme ihtimaliyle ilgili olarak Yamal, bu sorumluluktan korkmadığını vurguladı ve teknik direktör Hansi Flick'in bir gün kendisine güvenmeye karar vermesi halinde Barcelona'nın kaptanlık pazıbandını taşıyabilecek yeterli sayıda oyuncuya sahip olduğunu belirtti.

    Şunları söyledi: "Böyle olmaktan korkmuyorum, teknik direktör bir gün buna karar verirse yeterli sayıda oyuncumuz var."

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