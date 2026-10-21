Paris Saint-Germain'in yıldızı Desire Doue, büyük maçlardaki güçlü performanslarını sürdürdü ve Barcelona karşısında 4-2 kazanılan maçın en parlak isimlerinden biri oldu.
Geçen hafta Manchester City karşısında aynı skorla gösterdiği etkileyici performansın ardından Doue, salı günü Katalan takımı karşısında yeniden tüm gözleri üzerine çekerek teknik direktör Luis Enrique yönetiminde seviyesindeki dikkat çekici gelişimi ve büyük Avrupa maçlarında fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.
Fransız oyuncu dün oynanan zirvede ilk 11'de sahaya çıktı ve teknik kaliteyi, fiziksel üstünlüğü ve etkili hücum hareketlerini bir araya getiren eksiksiz bir performans sergiledi. Hatlar arasında etkili bir şekilde hareket etti, takım arkadaşlarına çözümler sundu ve Barcelona savunması için sürekli bir tehdit oluşturdu. Böylece vaat eden yetenek aşamasını geride bıraktığını ve Paris ekibinin hesaplarında etkili bir unsur hâline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.