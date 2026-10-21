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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Yamal'la kıyaslanmasına çarpıcı yanıt: Paris'in Avrupa hayalini taşıma sırası Doué'ye mi geldi?

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
D. Doue
L. Yamal
Fransa
İspanya

Dembele ve Kvaratskhelia'nın ardından: Paris Saint-Germain projesinin bayrağı emin ellerde

Paris Saint-Germain'in yıldızı Desire Doue, büyük maçlardaki güçlü performanslarını sürdürdü ve Barcelona karşısında 4-2 kazanılan maçın en parlak isimlerinden biri oldu.

Geçen hafta Manchester City karşısında aynı skorla gösterdiği etkileyici performansın ardından Doue, salı günü Katalan takımı karşısında yeniden tüm gözleri üzerine çekerek teknik direktör Luis Enrique yönetiminde seviyesindeki dikkat çekici gelişimi ve büyük Avrupa maçlarında fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Fransız oyuncu dün oynanan zirvede ilk 11'de sahaya çıktı ve teknik kaliteyi, fiziksel üstünlüğü ve etkili hücum hareketlerini bir araya getiren eksiksiz bir performans sergiledi. Hatlar arasında etkili bir şekilde hareket etti, takım arkadaşlarına çözümler sundu ve Barcelona savunması için sürekli bir tehdit oluşturdu. Böylece vaat eden yetenek aşamasını geride bıraktığını ve Paris ekibinin hesaplarında etkili bir unsur hâline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.



  • İfade gücü yüksek rakamlar: Barcelona karşısında kapsamlı etki

    Rakamlar, Doué'nin yarattığı etkinin boyutunu gözler önüne seriyor; zira farklı kulvarlardaki son dört maçında, 4 gol atıp 4 gol de hazırlayarak toplam 8 golde pay sahibi oldu. Ayrıca Paris Saint-Germain ile son üç maçının her birinde fileleri havalandırdı.

    Dikkat çeken rakamlar bununla da sınırlı kalmıyor; Foot Mercato sitesinin haberine göre, Doué'nin Paris Saint-Germain'e katıldığından bu yana kaydettiği 29 gol, hepsi takımın galibiyetiyle sonuçlanan 29 maçta geldi; bu seri, attığı gollerin Fransız kulübünün olumlu sonuçlarıyla olan bağını yansıtıyor.

    Barcelona karşısında ise 21 yaşındaki oyuncunun etkisi hücum tarafıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda defansif bağlılığı ve baskıya katkısıyla da kendini gösterdi ki bu, Luis Enrique'nin takım içinde yerleştirmeye özen gösterdiği özelliklerden biri.

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  • Dewey parlak performansının abartılmasını reddediyor

    Sunduğu güçlü performanslara rağmen Doué, Barcelona karşısındaki mücadelenin ardından sakin üslubunu korudu ve galibiyetin Avrupa'daki rakiplere yönelik bir mesaj olduğu görüşünü reddetti.

    Şöyle konuştu: "Biz herhangi bir mesaj göndermiyoruz, aksine çalışmaya ve kazanmaya devam ediyoruz. Bazen kazanamayacağız ve bunu kabullenmek zorunda kalacağız, ama şu anda kazanıyoruz ve bu harika bir şey."

    Fransız oyuncu, takım halinde çalışmanın ve savunma sorumluluğunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Her zaman savunma yapmaya alışkınımdır, bunu son iki yıl içinde gördünüz. Hepimiz üzerimize düşeni yaptık, bu yüzden kazandık."

    Başarının sırrına gelince, Doué meseleyi oyundan keyif almak ve mümkün olan en büyük çabayı göstermek olarak özetledi ve şöyle dedi: "Keyif almak ve elimizdeki her şeyi ortaya koymak; işte formül bu."

    Kariyerinin en iyi dönemini yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda ise temkinli davrandı ve geliştirmesi gereken daha çok şey olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Kariyerimin en iyi dönemini yaşayıp yaşamadığımı bilmiyorum. Gol attığımda en iyi halimde olduğumu düşünüyorsanız, belki öyledir. Ama geliştirmem gerektiğini düşündüğüm pek çok şey var."

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  • Yamal ile kıyaslama mı? Kazanan Paris oldu

    Doué de Barcelona'nın yıldızı ve dünya futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olan Lamine Yamal ile doğrudan karşılaştırma yapmayı reddederek, maça ikisi arasındaki kişisel bir mücadele olarak bakmadığını vurguladı.

    Şöyle açıkladı: "Olayı aramızdaki bir mücadele olarak görmedim, zira sahanın aynı tarafında bile değildik. Maç Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaydı ve bugün kazanan Paris oldu."

    Doué'nin parlak performansı, rapora göre, Ousmane Dembélé ve Hvicha Kvaratskhelia'nın sakatlık nedeniyle yokluğunda ayrı bir önem kazanıyor; zira bu dönemde Parisli takıma daha büyük bir sorumluluk üstlenebilecek bir hücum seçeneği sunuyor. Dembélé'nin Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa kupasını kazanmasında en öne çıkan hücum isimlerinden biri olmasının, ardından bir sonraki aşamada Kvaratskhelia'nın belirgin bir rol oynamasının ardından, Doué'nin parlak performansı Fransız yıldızın kulübün üçüncü bir Avrupa kupasına uzanma çabasında en belirgin imzaya sahip oyuncu olup olamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

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