Rakamlar, Doué'nin yarattığı etkinin boyutunu gözler önüne seriyor; zira farklı kulvarlardaki son dört maçında, 4 gol atıp 4 gol de hazırlayarak toplam 8 golde pay sahibi oldu. Ayrıca Paris Saint-Germain ile son üç maçının her birinde fileleri havalandırdı.

Dikkat çeken rakamlar bununla da sınırlı kalmıyor; Foot Mercato sitesinin haberine göre, Doué'nin Paris Saint-Germain'e katıldığından bu yana kaydettiği 29 gol, hepsi takımın galibiyetiyle sonuçlanan 29 maçta geldi; bu seri, attığı gollerin Fransız kulübünün olumlu sonuçlarıyla olan bağını yansıtıyor.

Barcelona karşısında ise 21 yaşındaki oyuncunun etkisi hücum tarafıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda defansif bağlılığı ve baskıya katkısıyla da kendini gösterdi ki bu, Luis Enrique'nin takım içinde yerleştirmeye özen gösterdiği özelliklerden biri.

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