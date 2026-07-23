Yamal'ın yedeği mi yoksa yeni bir Raphinha mı? Flick'in eski-yeni tercihi Ademi, Barcelona'da soru işaretleri yaratıyor

Barcelona, bugün perşembe günü hücum hattını önemli bir transferle güçlendirmeyi başardı; bu transfer, Borussia Dortmund'dan gelen Alman oyuncu Karim Adeyemi'nin kadroya katılması oldu. Ancak bu adımın ne kadar isabetli olduğuna dair pek çok soru işareti mevcut.

Barcelona, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, forvet oyuncusu Karim Adeyemi'nin transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Oyuncu, Katalan kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

İster Alman oyuncunun mevkisi nedeniyle, ister son sezonlarda ortaya koyduğu performans yüzünden olsun, bu transferi pek çok şüphe sarmış durumda. Ancak iyimserlik noktası, Adeyemi'nin vatandaşı Hansi Flick ile olan ilişkisinde yatıyor.