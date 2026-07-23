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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Yamal'ın yedeği mi yoksa yeni bir Raphinha mı? Flick'in eski-yeni tercihi Ademi, Barcelona'da soru işaretleri yaratıyor

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Dortmund
Almanya
K. Adeyemi
H. Flick
L. Yamal
Raphinha
İspanya
Almanya
Brezilya

Barcelona transferi resmen açıkladı

Barcelona, bugün perşembe günü hücum hattını önemli bir transferle güçlendirmeyi başardı; bu transfer, Borussia Dortmund'dan gelen Alman oyuncu Karim Adeyemi'nin kadroya katılması oldu. Ancak bu adımın ne kadar isabetli olduğuna dair pek çok soru işareti mevcut.

Barcelona, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, forvet oyuncusu Karim Adeyemi'nin transferi konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Oyuncu, Katalan kulübüyle 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

İster Alman oyuncunun mevkisi nedeniyle, ister son sezonlarda ortaya koyduğu performans yüzünden olsun, bu transferi pek çok şüphe sarmış durumda. Ancak iyimserlik noktası, Adeyemi'nin vatandaşı Hansi Flick ile olan ilişkisinde yatıyor.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    Dalgalı bir sezon ve sürpriz bir transfer

    Geçtiğimiz yıllarda Karim Adeyemi (24 yaşında) Almanya'nın yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve göz kamaştırıcı bir gelecek bekleniyordu, ancak Borussia Dortmund'daki yolculuğu birçok iniş çıkışa sahne oldu.

    Alman "Bild" gazetesi, Karim Adeyemi'nin Barcelona'ya transferinin mevcut yaz transfer döneminin şaşırtıcı gelişmelerinden biri olduğunu belirtti.

    Gazete bu görüşünü, Karim'in geçen sezon çokça yedek kulübesinde oturduğu ve yalnızca bazı maçlarda belirleyici olduğu, ayrıca Alman Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almadığı gerekçesiyle savundu.

    "Bild", Adeyemi'nin takım oyunundan uzak olduğuna dikkat çekti; zira başka yollarla ulaşılabilecek hedefleri gerçekleştirmek için zorlu bir takım çalışmasının gerekmediğine inanan bir nesle mensup.

    "Bild" sözlerine, Karim'in Dortmund'da açıkça bilinen zihinsel bir sorunun örneği olduğunu ekledi; kendine has sol ayağına sahip oyuncu büyük bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, Borussia forması taşıdığı yıllar boyunca kalıcı olarak belirleyici bir oyuncu olmayı başaramadı.

    Adeyemi, Borussia Dortmund'daki inişli çıkışlı performansıyla tanındı; kimi maçlarda göz kamaştırıcı bir seviye sergilerken, kimi maçlarda ise oldukça vasat bir performans ortaya koydu.

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  • flickGetty Images

    Ademi ve Flick: Barcelona'da yeniden canlanan eski bir ilişki

    Bu, Ademi'nin teknik direktör Hansi Flick ile birlikte çalışacağı ilk sefer olmayacak; çünkü daha önce Almanya Milli Takımı'nda birlikte görev yapmışlardı.

    Ademi, uluslararası kariyerinin başlangıcını Hansi Flick'e borçlu. Flick, ona 2021 Mayıs'ında Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan karşısında Almanya Milli Takımı ile ilk kez sahaya çıkma fırsatını verdi ve Ademi o karşılaşmada aynı zamanda ilk uluslararası golünü de kaydetti.

    Ademi o maçta yedek olarak sahaya çıktı ve başka mevkilerde de başarılı olmasına rağmen asıl mevkisi olan sağ kanatta görev yaptı.

    Flick'in, 19 yaşındaki Ademi'ye Almanya Milli Takımı'nda güvenmesi, teknik direktörün oyuncuya olan inancını ve yeteneklerine dair tam kanaatini gösteriyor. Flick bunu, bu yaz onu kadrosuna katmak istemesiyle bir kez daha kanıtladı.

  • Karim Adeyemigetty

    Adama Traore Barcelona'da nerede oynayacak?

    Karim Adeyemi transferi, gelecek sezon Barcelona kadrosunda hangi mevkide görev yapacağı konusunda bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi; özellikle de asıl mevkisi sağ kanat olduğu için.

    Bu mevkide, Barça kadrosunun temel direklerinden biri sayılan İspanyol yıldız Lamine Yamal bulunuyor. Kendisi geçen sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıktı; bunların 43'ünde sağ kanatta, yalnızca 2'sinde ise ofansif orta saha mevkisinde forma giydi.

    Ayrıca Flick'in elinde, bazı maçlarda sağ kanat olarak güvendiği Ferran Torres var; bunun yanı sıra geçen sezon bu mevkide 27 kez sahaya çıkan Roony Bardghji de bulunuyor.

    Bu duruma bakıldığında, İspanyol oyuncunun kadrodan çıkmasının zorluğu göz önüne alındığında, Adeyemi'nin rolü Lamine Yamal'ın yedeği olmakla sınırlı kalacak gibi görünüyor.

    Ancak Flick, Barcelona hücumunda ona başka bir mevkide güvenmeye ve Adeyemi ile Yamal'dan aynı anda birlikte faydalanmaya karar verirse işler değişebilir.

    Geçen sezon Adeyemi, Dortmund ile 24 maçta ikinci forvet (geriden gelen santrfor) mevkisinde forma giydi; bu, Flick'in Adeyemi'yi ilk 11'de sahaya sürmek için başvurabileceği bir seçenek.

    Adeyemi ayrıca Dortmund'un bazı maçlarında sahte santrfor olarak da oynadı; bu da Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Flick'in başvurabileceği bir başka seçenek.

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  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    Adeyemi yeni Raphinha olabilir mi?

    Brezilyalı Raphinha'nın performansı, Hansi Flick'in yönetiminde beklenmedik biçimde gelişti; oyuncu, Alman teknik adamla birlikte Barça'nın en önemli unsurlarından biri haline geldi.

    Alman teknik direktör, Raphinha'nın rollerini değiştirdi, ona büyük bir güven ve hücumda özgürlük tanıyarak onu Barça'nın hücum düzeninin en önemli parçalarından biri yaptı.

    Raphinha, Flick'in gelişinden önce Barcelona'dan ayrılmanın eşiğindeydi; bunu oyuncunun kendisi de itiraf etti, ancak teknik direktörün onu önemi konusunda ikna etmesi ve önünü açarak parlamasına imkân tanımasının ardından yola devam etti.

    Adeyemi'nin kariyerindeki belirgin dalgalanma ve geçen sezon Dortmund'la ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında, Flick'in Alman oyuncuyla ne yapacağını herkes merak edecek; Raphinha deneyimini onunla da tekrarlayacak mı, yoksa oyuncu yalnızca Lamine Yamal'ın yedeğine mi dönüşecek?