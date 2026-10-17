Arjantinli oyuncunun açıklamaları, ilk yarının uzatma dakikalarında makasla attığı golün, takım arkadaşı Cucho Hernandez'in elle oynaması nedeniyle iptal edilmesinin ardından geldi.

Lo Celso'ya, konu Barcelona olduğunda kuralların uygulanmasında farklı kriterlerin devreye girip girmediği sorulduğunda, doğrudan yanıt vermedi ancak iğneleyici bir yorumda bulundu: "Sahanın içinde yaşadığım belirli pozisyonlar hakkında konuşabilirim. Sonuçta Cucho'nun teması faul olabilir de olmayabilir de, ama o pozisyonda çok fazla şey oluyor. Bir sekme var, top yükseliyor, kafa topu mücadelesi var... Gerçekten bilmiyorum."

Şöyle devam etti: "Ama golü atan Barcelona olsaydı, o faul nedeniyle gol yine iptal edilir miydi? Doğrusunu bilmiyorum, ama söylediğim şu: bir kafa topu mücadelesi var ve maçta çok fazla şey yaşanıyor."