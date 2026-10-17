Real Betis orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso, takımının bugün cumartesi Barcelona karşısında oynadığı maçta verilen hakem kararlarına duyduğu derin rahatsızlığı dile getirdi.
Barcelona, İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Real Betis'i 5-2 yendi. Karşılaşmada birçok iniş çıkış ve tartışmalı hakem kararı yaşandı.
Lo Celso, golünün iptal edilmesi ve takım arkadaşı Facundo Bernal'e direkt kırmızı kart gösterilmesinin ardından kuralların uygulanmasındaki ölçütlerin tutarlılığını dolaylı olarak sorguladı.