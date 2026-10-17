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Yamal'ın kartına gönderme: Betis'in yıldızı, "Kararlar Barcelona'nın lehine olsa aynı şekilde mi verilirdi?"

Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
G. Lo Celso
L. Yamal
İspanya
Arjantin

Yeni bir tartışma La Liga mücadelesini alevlendiriyor

Real Betis orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso, takımının bugün cumartesi Barcelona karşısında oynadığı maçta verilen hakem kararlarına duyduğu derin rahatsızlığı dile getirdi.

Barcelona, İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Real Betis'i 5-2 yendi. Karşılaşmada birçok iniş çıkış ve tartışmalı hakem kararı yaşandı.

Lo Celso, golünün iptal edilmesi ve takım arkadaşı Facundo Bernal'e direkt kırmızı kart gösterilmesinin ardından kuralların uygulanmasındaki ölçütlerin tutarlılığını dolaylı olarak sorguladı.

  • Çifte standartlı hakem kararları mı?

    Arjantinli oyuncunun açıklamaları, ilk yarının uzatma dakikalarında makasla attığı golün, takım arkadaşı Cucho Hernandez'in elle oynaması nedeniyle iptal edilmesinin ardından geldi.

    Lo Celso'ya, konu Barcelona olduğunda kuralların uygulanmasında farklı kriterlerin devreye girip girmediği sorulduğunda, doğrudan yanıt vermedi ancak iğneleyici bir yorumda bulundu: "Sahanın içinde yaşadığım belirli pozisyonlar hakkında konuşabilirim. Sonuçta Cucho'nun teması faul olabilir de olmayabilir de, ama o pozisyonda çok fazla şey oluyor. Bir sekme var, top yükseliyor, kafa topu mücadelesi var... Gerçekten bilmiyorum."

    Şöyle devam etti: "Ama golü atan Barcelona olsaydı, o faul nedeniyle gol yine iptal edilir miydi? Doğrusunu bilmiyorum, ama söylediğim şu: bir kafa topu mücadelesi var ve maçta çok fazla şey yaşanıyor."

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  • "Tartışmalı bir karar": Denklem tamamen değişti

    Lo Celso, golün iptal edilmesi kararını "şüpheli" olarak nitelendirdi ve golün geçerli sayılabileceğini vurguladı. Ardından kararın takımı üzerindeki psikolojik ve moral etkisinden söz eden Arjantinli oyuncu, Estadio Deportivo sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Bu dönüm noktası niteliğinde bir andı. İlk yarıda beraberlikten 2-1 geriye düşmeye geçmek denklemi tamamen değiştiriyor. Farkı 3-2'ye indirdikten sonra ise maçı fiilen bitiren şeyin kırmızı kart kararı olduğunu düşünüyorum."

  • Kırmızı kart tartışması

    Lo Celso, Betis'i on kişi bırakan kırmızı kart olayına da değinmeden geçmedi ve aynı tartışmaya karışan oyunculara verilen cezalar arasındaki farka dikkat çekti; kendisine göre Bernal oyundan atılırken, hakem Lamine Yamal'a sadece sarı kart göstermekle yetindi.

    Bu konuda şunları söyledi: "Sadece iki oyuncu arasındaki bir çarpışma. Oyunculardan birine direkt kırmızı kart verilirken, diğeri sarı kart alıyor. Ama sonuç olarak bunlar detay. Benim sarıldığım şey, şu anda Avrupa'nın en iyi takımıyla karşı karşıya olmasına rağmen sonuna kadar mücadele eden takımın gösterdiği çaba."

    Bu açıklamalar, "La Cartuja" stadının tribünlerinde yaşanan gergin atmosferin gölgesinde geldi. Betis taraftarları, kendilerine göre Barcelona'nın lehine işleyen bir dizi karara öfkelerini dile getirdi.

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