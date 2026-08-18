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Yamal'ın bireyselliği ve Alvarez konusunda ihtiyat: Rodri, Barcelonalı yıldız benim yanımda gelişecek

Transfers
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Rodri
L. Yamal
M. Bernal
J. Alvarez
H. Flick
İspanya
Mısır
Arjantin
Almanya

İspanya'nın kaptanı Blaugrana projesinin dengelerini değiştirmeye hazır olduğunu açıkladı

Rodri'nin Barcelona'ya transferinin ardından verdiği ilk mesaj gecikmedi ve oldukça netti; oyuncu maçlara çıkmaya hazır olduğundan, takıma dair vizyonundan ve yeni projesindeki hedeflerinden bahsetti.

Katalan kulübünde oyuncu olarak tanıtıldığı basın toplantısında ayrıca takım arkadaşlarından bazılarına ve olası transferlere de değindi.

Rodri, Barcelona ile 2030 yılına kadar geçerli olan sözleşmesini imzaladı ve takımla oynamaya hazır hale geldiğini vurguladı. Kulüp henüz oyuncunun giyeceği forma numarasını açıklamazken, Rodri kendi adını ve sözleşmesinin bitiş tarihini taşıyan yeni formasıyla poz vermekle yetindi.

Rodri şunları söyledi: "Oynamaya çoktan hazırım."

  • Flick coşkusunu ateşledi: Barcelona'nın gelişecek alanı var

    Rodri, Hansi Flick'in Barcelona'ya katılması konusundaki heyecanını kendisine aktardığını doğruladı ve hâlâ gelişebilecek durumda olduğunu, Alman teknik direktörün seviyesindeki bazı yönleri tamamlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.

    Şunları söyledi: "Flick heyecanını bana aktardı. Hâlâ gelişme payım var ve o beni daha fazla tamamlayabilir."

    Rodri, Barcelona'nın son yıllarda yaşadığı gelişimi övdü ve son iki sezonda La Liga şampiyonluğunu kazanmasına, büyük Avrupa hedefine yaklaşmasına dikkat çekti.

    Takımın gücünün yalnızca bugünle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gelecekteki gelişim potansiyelini de kapsadığını ekledi; Barcelona'nın orta sahasını "olağanüstü" olarak nitelendirdi ve takımın tüm hatlarında büyük oyuncular bulunduğunu vurguladı.

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  • Barcelona tercihi: Kararı aile verdi

    Rodri, önceki kulübü Manchester City'den ayrılma kararının, kariyerinde en özel dönem olarak nitelediği bir aşamayı geride bıraktıktan sonra sindirmesinin biraz zaman aldığını açıkladı.

    Kararı ailesi ve yakın çevresiyle almadan önce teklifleri incelediğini ve değerlendirdiğini söyleyen Rodri, aldığı kararların her zaman yeni bir sportif meydan okumanın varlığıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

  • Rodri, Bernal'e elini uzatıyor

    İspanyol oyuncu, Marc Bernal hakkında konuşarak onun gelişimini ve sakatlıktan iyileşme kapasitesini övdü, ona yardım etmek ve tecrübelerini aktarmak istediğini vurguladı.

    Rodri şöyle konuştu: "Bernal'in inanılmaz bir gelişim çizgisi var ve sakatlığından muhteşem bir şekilde iyileşti. Ona elimden geldiğince yardımcı olmayı ve uygun gördüğü şeyleri ona öğretmeyi diliyorum. Yanımda gelişebilir ve bu önemli bir şey."

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  • Lamine Yamal: Bireysel rakamlardan önce takım

    Rodri, Lamine Yamal'ın izlediği yolu övdü ve genç yıldızın futbolu takım perspektifinden anladığını belirtti.

    Şunları söyledi: "O futbolu takım anlayışıyla kavrıyor. Biz burada kupalar kazanmak için varız ve bireylere fazla önem vermiyoruz. Bireysel rakamlar, doğru yapılan işlerin sonucudur. Lamine muazzam bir gelişim sürecinden geçiyor."

  • Julian Alvarez: Rodri temkinli davranıyor

    Rodri, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile ilgili spekülasyonlara girmeyi reddederek Madrid kulübüne olan saygısını vurguladı ve Arjantinli forvete övgüler yağdırmakla yetindi.

    Şunları söyledi: "Kulübe ait olmayan oyuncular konusunda genellikle çok temkinli davranırım. Atletico Madrid'e saygı duyuyorum. Julian harika bir oyuncu ve en iyi forvetlerden biri. Bundan fazlasını söyleyemem."

    Deco ve Barcelona yönetiminin, kadroyu geliştirmenin yollarını düşünmek için sürekli çalıştığını da ekledi.

    Ayrıca oku: Salah'ın yerine mi? Türkiye Ligi rotasını Diaz'a çevirdi

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