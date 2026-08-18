Rodri, Hansi Flick'in Barcelona'ya katılması konusundaki heyecanını kendisine aktardığını doğruladı ve hâlâ gelişebilecek durumda olduğunu, Alman teknik direktörün seviyesindeki bazı yönleri tamamlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Şunları söyledi: "Flick heyecanını bana aktardı. Hâlâ gelişme payım var ve o beni daha fazla tamamlayabilir."

Rodri, Barcelona'nın son yıllarda yaşadığı gelişimi övdü ve son iki sezonda La Liga şampiyonluğunu kazanmasına, büyük Avrupa hedefine yaklaşmasına dikkat çekti.

Takımın gücünün yalnızca bugünle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gelecekteki gelişim potansiyelini de kapsadığını ekledi; Barcelona'nın orta sahasını "olağanüstü" olarak nitelendirdi ve takımın tüm hatlarında büyük oyuncular bulunduğunu vurguladı.