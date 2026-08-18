Rodri'nin Barcelona'ya transferinin ardından verdiği ilk mesaj gecikmedi ve oldukça netti; oyuncu maçlara çıkmaya hazır olduğundan, takıma dair vizyonundan ve yeni projesindeki hedeflerinden bahsetti.
Katalan kulübünde oyuncu olarak tanıtıldığı basın toplantısında ayrıca takım arkadaşlarından bazılarına ve olası transferlere de değindi.
Rodri, Barcelona ile 2030 yılına kadar geçerli olan sözleşmesini imzaladı ve takımla oynamaya hazır hale geldiğini vurguladı. Kulüp henüz oyuncunun giyeceği forma numarasını açıklamazken, Rodri kendi adını ve sözleşmesinin bitiş tarihini taşıyan yeni formasıyla poz vermekle yetindi.
Rodri şunları söyledi: "Oynamaya çoktan hazırım."