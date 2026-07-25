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Lamine YamalGetty Images

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Yamal: 19 yaşında milyonluk servet ve zorluklarla dolu bir yolculuk

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La Liga
Barcelona
L. Yamal
İspanya

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, tartışmasız yeteneği ve büyük tevazusu sayesinde dünyanın en dikkat çeken futbolcularından biri olarak öne çıkıyor.

Celebrity Net Worth sitesine göre 19 yaşındaki Yamal, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde bir servete sahip; ayrıca dünyanın en yüksek maaş alan futbolcularından biri olması bekleniyor.

HELLO dergisi bu raporda, Yamal'ın servetini nasıl biriktirdiğini ele alıyor ve işçi sınıfından gelen bir çocuktan küresel bir ikona uzanan yolculuğuna ışık tutuyor:

Yamal'ın popülaritesi ve etkisi öylesine büyüktü ki, bu durum Barcelona'yı, kendisine yıllık toplam yaklaşık 1,82 milyon dolar maaş garanti eden önceki sözleşmesini feshedip yerine devasa yeni bir sözleşme vermeye yöneltti.

Mayıs 2025'te takımla 6 yıllık bir sözleşme imzalayarak maaşını vergi öncesi yıllık yaklaşık 18 milyon dolara çıkardı; bu rakam, performansa bağlı primler hesaba katıldığında önemli ölçüde artabilir.

Bu olağanüstü sözleşme sayesinde Lamine Yamal, Forbes dergisinin dünyanın en yüksek maaş alan futbolcuları listesinde onuncu sırada yer aldı.

Barcelona'nın onun yeteneğini elde tutmaya çalışması sürpriz değildi; zira 15 yaş 9 ay 16 günlükken kulübün tarihinde A takımla oynayan en genç futbolcu olmuştu. Ayrıca İspanya Milli Takımı forması ile gol atan en genç oyuncu, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu; bunlara ek olarak, henüz on yedi yaşındayken Ballon d'Or'a aday gösterilen en genç futbolcu haline geldi.

  • Lamine YamalGetty Images

    Ticari ortaklıklar

    Lamine Yamal, Adidas ile 34 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Yamal, Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami ve UNICEF gibi markalarla yaptığı iş birliklerinden büyük gelirler elde ediyor.

    Bununla birlikte, Adidas ile yaptığı sözleşme en kârlısı olmaya devam ediyor; raporlara göre Yamal, on yıl süren bu iş birliğinden 34 milyon dolar kazanacak.

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  • Lamine Yamal Mounir Nasraoui Social gfx/ Goal Arabia

    İşçi sınıfından bir çocuk

    Lamine, spor kariyerinde ailesinden büyük destek görüyor ve bugün milyoner olmasına rağmen çocukluğu her zaman kolay geçmedi. 

    İspanyol oyuncu Barcelona'da büyüdü; Faslı kökenli bir bina boyacısı olan Munir Nasraoui ile Ekvator Ginesi kökenli bir garson olan Sheila Ebana'nın tek oğlu.

    Ailesinin tamamı onun ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalıştı ve genç oyuncu, kendisine çalışkanlık ve azim ahlakını aşılayan baba tarafından büyükannesi Fatima'ya duyduğu sevgi ve saygıdan sık sık söz etti.

    Yamal, Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena adlı podcast'e katıldığı sırada şunları söyledi: "İspanya'ya ilk gelen büyükannemdi; Fas'tan gelen bir otobüse gizlice bindi ve Mataró'ya ulaşmayı başardı."

    Şöyle ekledi: "Babam gelebilsin diye 3 işte çalışmaya başladı, çünkü babam Fas'ta kalmıştı. Büyükannem biraz para biriktirdiğinde, babamı ve kız kardeşini getirmesi için bir kadına para ödedi; ikisi de üç yaşındayken İspanya'ya geldi."

    İspanyol kanat oyuncusunun anne ve babası, o üç yaşındayken ayrıldı ve o, anne babası geçimini sağlamak için mücadele ederken işçi sınıfına ait mahallelerde büyüdü.

    Böylece Yamal'ın hayatı, Barcelona'nın yoksul mahallelerinde mütevazı şartlarda büyüyen bir çocuktan dünyanın en parlak futbol yıldızlarından birine dönüştü; en çok gurur duyduğu şey ise ailesine borcunu ödeyebilmesi ve onlara daha rahat ve istikrarlı bir hayat sunabilmesi olmaya devam ediyor.

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