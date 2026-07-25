Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, tartışmasız yeteneği ve büyük tevazusu sayesinde dünyanın en dikkat çeken futbolcularından biri olarak öne çıkıyor.

Celebrity Net Worth sitesine göre 19 yaşındaki Yamal, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde bir servete sahip; ayrıca dünyanın en yüksek maaş alan futbolcularından biri olması bekleniyor.

HELLO dergisi bu raporda, Yamal'ın servetini nasıl biriktirdiğini ele alıyor ve işçi sınıfından gelen bir çocuktan küresel bir ikona uzanan yolculuğuna ışık tutuyor:

Yamal'ın popülaritesi ve etkisi öylesine büyüktü ki, bu durum Barcelona'yı, kendisine yıllık toplam yaklaşık 1,82 milyon dolar maaş garanti eden önceki sözleşmesini feshedip yerine devasa yeni bir sözleşme vermeye yöneltti.

Mayıs 2025'te takımla 6 yıllık bir sözleşme imzalayarak maaşını vergi öncesi yıllık yaklaşık 18 milyon dolara çıkardı; bu rakam, performansa bağlı primler hesaba katıldığında önemli ölçüde artabilir.

Bu olağanüstü sözleşme sayesinde Lamine Yamal, Forbes dergisinin dünyanın en yüksek maaş alan futbolcuları listesinde onuncu sırada yer aldı.

Barcelona'nın onun yeteneğini elde tutmaya çalışması sürpriz değildi; zira 15 yaş 9 ay 16 günlükken kulübün tarihinde A takımla oynayan en genç futbolcu olmuştu. Ayrıca İspanya Milli Takımı forması ile gol atan en genç oyuncu, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu; bunlara ek olarak, henüz on yedi yaşındayken Ballon d'Or'a aday gösterilen en genç futbolcu haline geldi.