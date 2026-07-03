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House of GOAL facadeFootballco
Staff Writer

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Yamagucci’den Godfrey’e – House of GOAL’un açılış haftasında kaçırmamanız gereken beş etkinlik

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Analysis

GOAL, Dünya Kupası için mükemmel bir futbol festivali düzenliyor ve 1. Hafta, bu güzel oyunu ön plana çıkaracak ideal programlarla dolu.

NEW YORK -- House of GOAL, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yer. Kuzey Amerika’da hiçbir yerde kimse böyle tam anlamıyla sürükleyici bir deneyim sunmamış. Futbol her zaman sahada olanlardan çok daha fazlasını ifade etmiştir: moda, müzik, kültür, filmler, televizyon, yemek ve taraftarları bir araya getiren sohbetler.

Şimdiye kadar çok az kişi bu konuyla tam anlamıyla yüzleşip bunu daha geniş bir kitleye ulaştırabildi.

House of GOAL her şeye değiniyor: moda, sanat, stil, filmler, yemek, komedi ve bu güzel oyunun etrafındaki kültür. 3 Temmuz'dan Dünya Kupası finali günü olan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan ve Brooklyn'in kalbi Industry City'de düzenlenen bu futbol festivali, Dünya Kupası'nın – ve genel olarak futbolun – ne anlama geldiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, gündüz programlarına giriş tamamen ücretsiz.

House of GOAL etkinliklerinin tam programına buradan ulaşabilirsiniz. İşte etkinliğin 1. haftasında kaçırılmaması gerekenler....



  • Reggaeton crowdGetty

    Müzik: Rave enerjisiyle parti başlıyor

    House of GOAL’u dans dolu bir geceden daha iyi bir şekilde başlatmanın yolu olabilir mi? Dört DJ, New York’taki en iyi Latin rave partisi için bir araya gelerek futbol ve müzik arasındaki bağın gücünü sergileyecek. Ve ertesi gün, Asya’ya doğru bir yolculuk başlıyor. Japon gece hayatının en gözde isimlerinden biri olan Yamagucci, 4 Temmuz’u şık bir şekilde kapatmak için sert deep house ritimlerini sahneye taşıyacak. Ona, Kuzey Amerika turnelerinin biletlerini tamamen tüketen ve Major Lazer ile işbirliği yapan, İngiltere’nin en gözde yeni DJ’lerinden biri olan Bontan eşlik edecek.

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  • GodfreyGetty

    Komedi: Ünlü isimler kahkahaları getiriyor

    Godfrey, 1990’lardan beri bu işi yapıyor. Her yeni gösterisiyle yeni kahkahalar getiren komedi dünyasının duayenlerinden biri olan Nebraska, Lincoln doğumlu sanatçı, bu alanda hâlâ güçlü bir ses olmaya devam ediyor. Çarşamba gecesi, All-Star komedi kadrosunun bir parçası olarak kendine özgü tarzını sergileyecek. Godfrey'in ardından, Netflix özel programı "Proscuitto Rose" ile eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan, müstehcen ve samimi komedyen Caitlin Peluffo sahne alacak. Rachel Williams (SiriusXM, Don't Tell), Alexis Guerreros (The Cooligans), Christian Polanco (The Cooligans) ve Peter Murphy (GOAL, Oppenheimer) ise bu rüya gibi komedi kadrosunu tamamlıyor.


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  • OG programı: GOAL'un kendi yetenekleri sergileniyor

    Programın her yerine GOAL’un kendi hazırladığı futbol içerikleri serpiştirilmiş; bunlar arasında YouTube’da milyonlarca izleyiciye ulaşan başarılı podcast’lerden dört canlı yayın da yer alıyor. Bunların başında, Raheemovic, Corbin Mills ve Tom Hindle’ın başrollerini paylaştığı, GOAL’un tempolu ve her zaman keskin görüşlere sahip Dünya Kupası programı “The Rondo” geliyor. Sadece ilk haftada iki canlı programla ekip, keskin analizleri, karizmatik kişilikleri ve taraftar odaklı enerjisini Brooklyn’e taşıyacak ve turnuvanın en önemli gelişmelerini sadece kendilerinin yapabileceği şekilde ele alacak. Alexis Guerreros ve Christian Polanco’nun yanı sıra konuk Casey Settleman’ın da yer aldığı “Soccercito”, Amerika’nın önde gelen İspanyolca futbol podcast’i olarak kendine özgü enerjisini getirecek.



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  • maradonaChatGPT

    Filmler: “Kicking + Screening” futbol kültürünü gözler önüne seriyor

    Yıllardır “kicking + screening”, futbol filmleri dünyasındaki en iyi yapımları ön plana çıkarmıştır. Büyüleyici belgesellerden futbolun en önemli hikayelerine dair çarpıcı ve derinlemesine incelemelere kadar, bu film festivali “güzel oyun”un ayrılmaz bir parçasıdır. House of GOAL ise sadece ilk hafta içinde festivale iki kez ev sahipliği yapacak. İlk olarak, 5 Temmuz’da, rakiplerine karşı büyük bir güç dengesizliği olmasına rağmen zafer hayalleriyle FA Kupası’na katılan cesur bir İzlandalı futbol takımını anlatan “The Home Game” filmi gösterilecek. Dört gün sonra ise, Diego Maradona’nın kariyerinin çöktüğü talihsiz Dünya Kupası’nı derinlemesine ele alan “Maradona ’94: The Fallgösterilecek. Bu filmin ardından yönetmen Angus MacQueen ile bir soru-cevap oturumu düzenlenecek; yönetmen, filmin yapım süreci, ardındaki ilham kaynağı ve “El Diego”nun kendisi hakkında bilgi verecek.

  • Konuk olarak katıldığım podcast'ler: Fozcast, Soccernomics, Drafted

    Bir de kendi içeriklerini sunabilecek dışardan gelen yetenekler var. Premier Lig efsanesi ve eski İngiltere milli takım oyuncusu Ben Foster’ın sunuculuğunu üstlendiği “The Fozcast”, en üst düzeyde profesyonel bir futbolcu olmanın nasıl bir şey olduğuna dair enerji ve içgörüler sunacak. Bunu, kadın futbolu ve müziğin en iyilerini öne çıkaran “Latina Fútbol Club” programı takip edecek.