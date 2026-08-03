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Yalnızlık depremi Infantino'yu vurdu: Mutlak meşruiyetten tasfiye tehdidine

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Dünya Kupası

Küresel itibar depremi FIFA başkanını vurdu

Yalnızca birkaç gün içinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun hırsı, "büyük destek" hayalini gerçekleştirmeye yaklaşmışken, 2016 yılında göreve gelmesinden bu yana karşılaştığı en büyük krizlerden birine dönüştü. 

Temmuz 2026'nın sonlarında "FIFA Forward Enterprise" adıyla duyurulan proje, yaklaşık 20 milyar dolar değerinde bir ticari şirket kurarak FIFA turnuvalarının ticari haklarını ve organizasyon operasyonlarını yönetmeyi amaçlıyordu; bunların başında ise erkekler ve kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası geliyordu. 

Plan, yaklaşık 4,2 milyar dolar toplamak karşılığında özel sektör yatırımcılarına yüzde 20'ye varan bir azınlık hissesinin satılmasını öngörüyordu ve üye federasyonlara cömert ek finansman dağıtımı vaatleri içeriyordu. Ancak proje, geniş çaplı kıtasal muhalefet, iç istifalar ve sert eleştirilerin baskısı altında hızla çöktü; bu durum Infantino'yu 1 Ağustos 2026'nın ilk saatlerinde yayımlanan bir açıklamayla resmi olarak geri adım atmaya zorladı. 

Infantino açıklamasında, projenin temel amaca artık hizmet etmeyen "bölünmelere yol açtığını" kabul ederek "ileriye taşınmayacağını" duyurdu. Bu geri adım, yalnızca bir ticari planın iptalinden ibaret değildi; yakın zamana kadar spor dünyasının en güçlü figürlerinden biri olarak görülen adamı vuran, çok boyutlu kayıpları da gözler önüne serdi.

  • Siyasi ve liderlik kaybı: Güven yitimi ve makam tehdidi

    En güçlü darbe siyasi anlamda geldi; Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA", FIFA'nın mevcut yönetiminin Avrupa Birliği'nin ve futbol ailesinin birçok üyesinin "güvenini kaybettiğini" açıkladı.

    UEFA daha da ileri giderek, projenin devam etmesi halinde Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm FIFA turnuvalarını boykot etme sinyali verdi. Bu tutuma diğer etkili kıta federasyonları da katıldı; bunların başında 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu "CONCACAF" ile Asya Futbol Konfederasyonu geliyordu. Böylece muhalefet, üye federasyonların neredeyse yarısından fazlasını kapsamış oldu.

    İç cephede ise istifalar ve eleştiriler en yakın çevrelerden geldi. Infantino'nun kıdemli danışmanı ve ABD Federasyonu'nun eski başkanı Carlos Cordeiro istifa ederek planı kesin bir dille reddetti ve onu "üye federasyonlar için kötü bir anlaşma, futbol ve onun uzun vadeli geleceği için kötü bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

    Aynı zamanda FIFA Operasyonlardan Sorumlu Baş Yöneticisi Kevin Lamour, çalışanların "aldatıldığını" öne sürerek projeyi "tek bir kişinin projesi" olarak tanımladı.

    Bu gelişmeler, özellikle 2027 başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Infantino'nun geleceğini belirsizliğe soktu; yeniden seçilmesi neredeyse garanti görünen adam, yönetimin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi taleplerine maruz kalan yalnız bir figüre dönüştü.

    Son iki gün boyunca basında çıkan haberler, kendisine yakın çevrelerin onu önceden uyardığına, ancak tek taraflı karar alma tarzının onu bazı gözlemcilerin ifadesiyle "yeryüzünde yürüyen ölü bir adam" gibi gösterdiğine işaret etti.

    Buradaki kayıp yalnızca bir projeden geri adım atmak değil, Infantino'nun yaklaşık on yıl boyunca iktidarını üzerine inşa ettiği siyasi meşruiyetin aşınmasıdır. Artık büyük kıtalarla köprüleri yeniden kurması gerekiyor; hem de kuşku dolu bir atmosferde ve "gizli planlardan" sorumlu olanların hesap vermesi çağrılarının ortasında.

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  • Kaybedilen itibar ve dürüstlük: Açgözlülük ve gizliliğin resmi

    Kriz siyasi boyutu aşarak Infantino'nun kişisel ve kurumsal imajına da uzandı. Proje kısa sürede "tam bir açgözlülük", "kötü bir anlaşma" ve "gizli plan" olarak nitelendirildi; 2021'deki Avrupa Süper Ligi projesinin çöküşüyle doğrudan kıyaslamalar yapıldı. "The Times" gazetesi ve diğerleri, planın üye federasyonların gözünden uzak bir şekilde hazırlandığını, ardından mali vaatler karşılığında bir oldubittiyi dayatma girişimi gibi görünen bir yöntemle sunulduğunu öne çıkardı.

    Kushner ailesiyle bağlantılı "Thrive Capital" grubu gibi, Amerikan siyasi çevreleriyle ilişkili yatırımcılarla olası bir bağın bulunması, saikler hakkındaki şüpheleri daha da artırdı. Ayrıca, tarihin en kârlı turnuvası olarak nitelendirilen 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinden sadece birkaç hafta sonrasına denk gelen zamanlamanın kendisi, birçok kişinin bu adımı mali başarıyı kişisel veya dar çıkarlar lehine kullanma girişimi olarak görmesine yol açtı.

    UEFA, "gizlice yapılan şüpheli bir anlaşma" ve "hızlı zaman çizelgeleriyle gizli planlar" gibi sert ifadeler kullanmaktan çekinmedi; Infantino'nun seçildiğinde verdiği şeffaflık vaatlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu belirtti. Sonuç olarak, Joseph Blatter döneminin ardından "reformcu" olarak inşa ettiği itibar, etkileri yıllarca sürebilecek acı bir darbe aldı. Geri adım atılmasının ardından bile, raporlar "kötü itibarın daha uzun süre üzerine yapışık kalacağını" vurguladı.

    Bu konuda "Sky News" kanalının ünlü gazetecisi Rob Harris şunları söylüyor: "Infantino'yla ilgili kriz derinleşiyor ve bunu Galler Futbol Federasyonu'nun yaptığından anlayabiliriz; öyle ki bu federasyon, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesine verdiği desteği resmen geri çeken dünyadaki ilk futbol kurumu oldu."

  • Mali kayıp: Haaland, Lewis Hamilton ve Steve Carr'ın maaşları uçtu

    Mali açıdan Infantino, milyarlarca doları toplama fırsatını kaybetti; bu paranın bir kısmını geliştirme programlarına yönlendirmeyi umuyordu ve onay verilmesi halinde her üye federasyona onlarca milyona varan tutarlar dağıtma sözü vermişti. Ancak bunun yerine proje herhangi bir getiri sağlamadan çöktü. Oysa FIFA halihazırda 5 milyar doları aşan rezervlere sahipti; bu da kısmi satışa duyulan ihtiyacı büyük ölçüde tartışmalı hale getirdi.

    En tartışmalı olan ise kişisel boyuttu. "The Times" gazetesinin bir kadın muhabiri, Infantino'nun yeni şirketin yönetiminden yıllık 30 milyon euroyu aşan bir maaş almaya aday olduğunu, buna ek olarak performansa bağlı primlerin de bulunduğunu ortaya çıkardı; yani yaklaşık 3 milyon euro olarak tahmin edilen mevcut maaşının yaklaşık on katı.

    "The Sun" gazetesi ise projenin onaylanması halinde Infantino'nun Haaland, Lewis Hamilton ve Steve Kerr'in maaşlarıyla yarışan bir maaş alacağını ekledi; bu rakam resmi olarak kesin bir şekilde yalanlanmadı ve bu durum, projenin oyuna hizmet ettiği kadar kişisel çıkarlara da hizmet ettiği yönündeki suçlamaları besledi.

    Anlaşmanın başarısızlığı aynı zamanda FIFA'nın uzun vadede mali nüfuzunu güçlendirme fırsatının ve bu paraların genişletilmiş "FIFA Forward" programlarında kullanılabilme imkânının kaybedilmesi anlamına geliyor. Bunun yerine federasyon, vaat edilenden daha az finansmanla eski konumuna geri döndü; karşı çıkan federasyonların önümüzdeki dönemlerde mali açıdan cezalandırıldıklarını hissedebilecekleri yönündeki endişeler arasında.

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  • Kaybedilen nüfuz: Bölünen dünya, Infantino'nun yetki sınırlarını gösteriyor

    Proje, dünya futbol ailesi içinde derin bir bölünmeye yol açtı. 55 Avrupa federasyonu tek vücut halinde durdu ve onlara Asya ile Kuzey Amerika'dan sesler de katıldı; buna karşılık Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'daki bazı federasyonlar daha temkinli ya da kısmen destekleyici bir tutum sergiledi. Bu bölünme, daha küçük federasyonlardan aldığı destek sayesinde kararlarını rahat bir çoğunlukla geçirmeye alışmış olan Infantino'nun yetki sınırlarını gözler önüne serdi.

    Artık safları yeniden birleştirmek için çalışması kaçınılmaz hale geldi. Nitekim bunu, "futbolun tüm dilleri konuştuğunu" vurgulayarak diyaloğa çağrıda bulunduğu ikinci açıklamasında kendisi de kabul etti. Ancak güven zedelendi ve FIFA'daki karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesine yönelik talepler açık hale geldi. Asya Konfederasyonu istişare süreçlerinin "acil biçimde gözden geçirilmesini" talep ederken, UEFA "güveni yeniden inşa etmeye yönelik asıl görevin daha yeni başladığını" vurguladı.

    Sonuç olarak Infantino, sahip olduğu geniş hareket alanına artık sahip değil. Gelecekteki her proje daha sıkı bir denetimle karşılaşacak ve siyasi manevra kabiliyeti daha da sınırlanacak. Yalnızca beş gün içinde yaşananlar, yatırım hırslarını yıktı, FIFA'nın itibarına zarar verdi ve dünya futbolunun en önemli turnuvalarını salt bir yatırım metasına dönüştürmeyi reddetme gücüne hâlâ sahip olduğunu hatırlattı.

  • Destek cephesinin kaybı: CAF, tereddüt ile ertelenen fırsat arasında

    Patrice Motsepe liderliğindeki Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", "FIFA Forward" programları aracılığıyla kıtaya ulaşan yakın ilişki ve cömert finansmanlar sayesinde uzun süre Infantino'yu destekleyen en önemli cephelerden biri oldu. Buna rağmen Infantino, bu tarihi desteği projesini kurtaracak belirleyici bir tutuma dönüştüremedi.

    CAF, yürütme kurulu toplantısı sırasında üyelerini teklifi "incelemeye ve değerlendirmeye" davet etmekle yetindi; açık bir destek veya kesin bir ret açıklaması yapmadı. Aynı dönemde UEFA, CONCACAF ve Asya Konfederasyonu sert bir muhalefet sergiliyordu.

    Bu göreceli tereddüt geçici bir kayıp sayılıyor; zira olası Afrika ittifakı tam olarak şekillenemeden proje başarısızlığa uğradı. Oysa birçok Afrika federasyonu, planın vaat ettiği ek finansmana (her federasyon başına 40 milyon dolara ulaşabilecek meblağlar) ihtiyaç duyuyordu. BBC'nin haberlerine göre Afrika, sadakati ve kalkınma ihtiyaçları sayesinde destek veren "tek başına bir ses" olmaya adaydı.

    Ancak bu kayıp, beraberinde önemli bir stratejik fırsat da taşıyor. Fırtına dindikten sonra Infantino, projesini yeniden inşa etmek ya da revize edilmiş, daha istişareye dayalı bir formül sunmak için Afrika cephesine yeniden bir "koz" olarak güvenebilir.

    Nitekim Mısır ve Fas gibi Afrika federasyonları, geri adımın ardından geri çekilme kararını övmekte gecikmedi ve bu kararı "akıllıca" olarak nitelendirerek liderliğine olan güvenlerini tazeledi.

    Infantino ile daha önce "Afrika'nın vefalı dostu" olarak nitelendirdiği Motsepe arasındaki güçlü kişisel ilişki, gelecekte kalkınma ve finansmana odaklanan yeni girişimleri, aynı Avrupa endişelerini uyandırmadan hayata geçirmek için değerlendirilebilecek bir varlık olarak kalıyor.

    Sonuç olarak Infantino, artık sahip olduğu geniş hareket alanına sahip değil; gelecekteki her proje daha sıkı bir denetimle karşılaşacak. Ancak Afrika kıtasının desteğini elinde tutması, ortam sakinleştiğinde ona manevra alanı sağlıyor. Birkaç gün içinde yaşananlar yatırım hedeflerini yıktı ve FIFA'nın itibarına zarar verdi, fakat tüm köprüleri atmadı.

    UEFA, FIFA ve CAF tarafından yayımlanan raporlar ve açıklamalar, kayıpların çok yönlü olduğunu ve güvenin yeniden kazanılmasının uzun bir yol olacağını doğrularken, Afrika ileride oynanabilecek en önemli kozlardan biri olmaya devam ediyor.