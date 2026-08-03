Yalnızca birkaç gün içinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun hırsı, "büyük destek" hayalini gerçekleştirmeye yaklaşmışken, 2016 yılında göreve gelmesinden bu yana karşılaştığı en büyük krizlerden birine dönüştü.

Temmuz 2026'nın sonlarında "FIFA Forward Enterprise" adıyla duyurulan proje, yaklaşık 20 milyar dolar değerinde bir ticari şirket kurarak FIFA turnuvalarının ticari haklarını ve organizasyon operasyonlarını yönetmeyi amaçlıyordu; bunların başında ise erkekler ve kadınlar Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası geliyordu.

Plan, yaklaşık 4,2 milyar dolar toplamak karşılığında özel sektör yatırımcılarına yüzde 20'ye varan bir azınlık hissesinin satılmasını öngörüyordu ve üye federasyonlara cömert ek finansman dağıtımı vaatleri içeriyordu. Ancak proje, geniş çaplı kıtasal muhalefet, iç istifalar ve sert eleştirilerin baskısı altında hızla çöktü; bu durum Infantino'yu 1 Ağustos 2026'nın ilk saatlerinde yayımlanan bir açıklamayla resmi olarak geri adım atmaya zorladı.

Infantino açıklamasında, projenin temel amaca artık hizmet etmeyen "bölünmelere yol açtığını" kabul ederek "ileriye taşınmayacağını" duyurdu. Bu geri adım, yalnızca bir ticari planın iptalinden ibaret değildi; yakın zamana kadar spor dünyasının en güçlü figürlerinden biri olarak görülen adamı vuran, çok boyutlu kayıpları da gözler önüne serdi.