"Yalanlar yığını" - Julian Alvarez, Atlético Madrid'in Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, Barcelona'ya transferiyle ilgili yeni haberlere öfkeyle yanıt verdi

Oyuncunun ilgisiz tavrına rağmen, Barcelona’nın eski Manchester City oyuncusuna olan ilgisi oldukça ciddi görünüyor. Hansi Flick’in takımının, mevcut sezonun sonunda serbest oyuncu olarak ayrılma ihtimali giderek artan tecrübeli forvet Robert Lewandowski’nin yerine geçecek uzun vadeli bir oyuncu arayışında olduğu bildiriliyor. Haberlere göre Barça, 26 yaşındaki oyuncu için olası bir transfer konusunda Atletico ile temasa geçerek nabız yokladı.

Ancak Atlético Madrid, 2024 yılında Alvarez'i 95 milyon avroya ulaşabilecek bir bedelle transfer etmiş olması nedeniyle güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor. Forvet oyuncusu şu anda 500 milyon avroluk devasa bir serbest kalma maddesi ile korunuyor ve 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi var. Bu da, kulübün hala sıkı harcama düzenlemeleriyle uğraştığı bir dönemde, Blaugrana'nın herhangi bir transfer girişimi için önemli bir finansal yatırım yapması gerekeceği anlamına geliyor.