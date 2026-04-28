Getty Images
Çeviri:
"Yalanlar yığını" - Julian Alvarez, Atlético Madrid'in Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, Barcelona'ya transferiyle ilgili yeni haberlere öfkeyle yanıt verdi
Alvarez, 'yalanlar yığını'nı sert bir dille eleştirdi
Atletico Madrid’in Arsenal ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı öncesinde basına konuşan Alvarez, geleceği hakkında giderek artan spekülasyonlara değindi. Dünya Kupası şampiyonu, bu yaz Camp Nou’ya transfer olacağına dair sürekli çıkan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Alvarez, "Söylenenlere fazla önem vermemeye çalışıyorum, çünkü gerçek şu ki her hafta yeni şeyler, her türlü yeni bilgi ortaya çıkıyor" dedi. "Buna enerji harcamamaya ve Atleti'de yaptığımız işe odaklanmaya çalışıyorum. Medyada söylenenlere fazla önem vermemeye çalışıyorum, çünkü bunlar genellikle yalanların kar topu gibi büyümeye başlıyor. Sürekli ortaya çıkan her şeyi açıklığa kavuşturmak veya yalanlamak için sürekli açıklama yapamam."
- Getty Images Sport
Barça'nın yeni 9 numara arayışı
Oyuncunun ilgisiz tavrına rağmen, Barcelona’nın eski Manchester City oyuncusuna olan ilgisi oldukça ciddi görünüyor. Hansi Flick’in takımının, mevcut sezonun sonunda serbest oyuncu olarak ayrılma ihtimali giderek artan tecrübeli forvet Robert Lewandowski’nin yerine geçecek uzun vadeli bir oyuncu arayışında olduğu bildiriliyor. Haberlere göre Barça, 26 yaşındaki oyuncu için olası bir transfer konusunda Atletico ile temasa geçerek nabız yokladı.
Ancak Atlético Madrid, 2024 yılında Alvarez'i 95 milyon avroya ulaşabilecek bir bedelle transfer etmiş olması nedeniyle güçlü bir pazarlık pozisyonunda bulunuyor. Forvet oyuncusu şu anda 500 milyon avroluk devasa bir serbest kalma maddesi ile korunuyor ve 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi var. Bu da, kulübün hala sıkı harcama düzenlemeleriyle uğraştığı bir dönemde, Blaugrana'nın herhangi bir transfer girişimi için önemli bir finansal yatırım yapması gerekeceği anlamına geliyor.
Emlakçı, ev arama söylentilerini yalanladı
Son günlerde, Alvarez'in ailesinin Katalonya'da ev bakarken görüldüğüne dair haberler, bu söylentileri daha da alevlendirdi. Bu haberler, forvetin yakın çevresinin Barcelona'ya kalıcı bir transfer için şimdiden hazırlıklara başladığını ima ediyordu; ancak bu iddialar, oyuncunun menajeri tarafından hızlı ve sert bir şekilde yalanlandı.
Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, yakın zamanda verdiği bir röportajda bu iddiaları tamamen uydurma olarak nitelendirdi. Hidalgo, "Aileden kimse Barselona'ya gitmedi. En son Atlético ile oynanan maç için gitmişlerdi ve ertesi gün Madrid'e döndüler" dedi.
- (C)Getty images
Şampiyonlar Ligi zaferine odaklanmak
Şu an için Alvarez, Diego Simeone’nin takımı Arsenal ile oynayacağı Avrupa mücadelesine hazırlanırken dışardan gelen sesleri kulak ardı etmeye kararlı. Arjantinli oyuncu, Rojiblancos’un kadrosunda hâlâ hayati bir rol oynuyor ve kulübün, ilgilenen rakipleri uzak tutmak ve oyuncunun performansını ödüllendirmek amacıyla sözleşme uzatmasını düşündüğü bile söyleniyor.
Transfer dönemi resmi olarak Haziran ayında başlasa da, Alvarez'in imzası için verilen mücadele şimdiden İspanya'da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Barcelona, en önemli hedefini kadrosuna katmak için gerekli finansal gücü bulabileceğinden emin, ancak artan spekülasyonlar karşısında şu anda birleşik bir cephe sergileyen bir oyuncu ve kulüple karşı karşıya.