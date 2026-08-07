İtalyan Simone Inzaghi'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörünün geleceği, son saatlerde geniş bir tartışma yarattı. Kulüp yönetiminin onun devam etmesine yönelik tutumuyla ilgili haberler çelişkili bir hâl aldı; bir yanda ayrılığının yaklaştığı ve yerine yeni bir isim arandığına dair sözler, diğer yanda ise teknik direktörün önümüzdeki yıllarda Al Hilal'in projesinin temel bir parçasını oluşturduğuna işaret eden teyitler yer aldı.
Bu gelişmeler, Al Hilal'in yeni sezonun başlamasına hazırlandığı bir dönemde geliyor. Özellikle kulübün son dönemde yaşadığı değişikliklerin ardından, taraftarlar takımın Inzaghi yönetiminde alacağı şekli merakla bekliyor.