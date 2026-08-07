En büyük sürpriz ise Hilal kaynağının, Inzaghi'nin daha uzun süre devam edebileceğine dair açıklamalarında geldi. Kaynak, farklı raporlara göre kulübün İtalyan teknik direktörün sözleşmesini uzatarak 2029 Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik ekibin başında olması fikrini değerlendirdiğine işaret etti.

Aynı anlatıma göre Hilal, kararlarını duygusal tepkilere dayanarak değil, teknik ve bilimsel kriterlere göre almak istiyor; bu da Inzaghi'nin devam etmesi ve projesini hayata geçirmesi için ona yeterli zamanın tanınması fikrini güçlendiriyor.

Teknik direktörün ayrılacağını doğrulayan bir anlatım ile sözleşmesinin uzatılacağından söz eden bir diğer anlatım arasında, Inzaghi'nin Hilal ile geleceği tüm ihtimallere açık kalmaya devam ediyor; ancak kesin olan şu ki, önümüzdeki günler iki anlatımdan hangisinin gerçeğe daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak.