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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Yalanlama ile doğrulama arasında: Inzaghi'nin Suudi Arabistan ekibi el-Hilal'den ayrılacağı iddialarının aslı nedir?

S. Inzaghi
Al Hilal
Premier Lig
İtalya
Suudi Arabistan

İtalyan teknik direktör ayrılabilir!

İtalyan Simone Inzaghi'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörünün geleceği, son saatlerde geniş bir tartışma yarattı. Kulüp yönetiminin onun devam etmesine yönelik tutumuyla ilgili haberler çelişkili bir hâl aldı; bir yanda ayrılığının yaklaştığı ve yerine yeni bir isim arandığına dair sözler, diğer yanda ise teknik direktörün önümüzdeki yıllarda Al Hilal'in projesinin temel bir parçasını oluşturduğuna işaret eden teyitler yer aldı.

Bu gelişmeler, Al Hilal'in yeni sezonun başlamasına hazırlandığı bir dönemde geliyor. Özellikle kulübün son dönemde yaşadığı değişikliklerin ardından, taraftarlar takımın Inzaghi yönetiminde alacağı şekli merakla bekliyor.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    İnzaghi ayrılacak, Hilal yeni teknik direktör arayışında

    Medya mensubuMuhammed el-Bukayri, Inzaghi'nin Hilal'deki günlerinin sayılı olduğunu doğrulayarak, kulübün önümüzdeki dönemde onun yerine yeni bir teknik direktör bulmak için hâlihazırda harekete geçtiğine dikkat çekti.

    El-Bukayri, Hilal'in İtalyan teknik direktörün yerine sezon başlamadan önce göreve getirmek için şu anda Portekizli, İsviçreli ve İspanyol uyruklu üç teknik direktör dosyasını incelediğini söyledi.

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    Inzaghi'nin gerek idari, gerek taraftar, gerekse medya düzeyinde Hilal çevrelerinde artık kabul görmediğini belirten el-Bukayri, bunun kulübü önümüzdeki yakın dönemde ilişkiyi sonlandırma kararı almaya itebileceğini vurguladı.

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  • Başka bir rivayet

    Buna karşılık, medya mensubu Abdulaziz el-Mureysil, bu haberleri kesin bir dille yalanlayarak, Hilal'in Inzaghi'nin sözleşmesini feshetmeyi asla düşünmediğini vurguladı.

    Mureysil, bir Hilal kaynağına dayandırarak, kulübün İtalyan teknik direktörden ayrılmak istediğine dair söylentilerin "gerçeği yansıtmadığını" aktardı ve konunun ne yakından ne uzaktan, aslında hiç gündeme dahi gelmediğini vurguladı.

    Söz konusu kaynak daha da ileri giderek, Inzaghi'nin Hilal'in önümüzdeki dönem projesinde temel bir taşı temsil ettiğini ve yönetimin, onun takımı hedeflerine taşıma becerisine büyük bir güven duyduğunu vurguladı.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Büyük sürpriz

    En büyük sürpriz ise Hilal kaynağının, Inzaghi'nin daha uzun süre devam edebileceğine dair açıklamalarında geldi. Kaynak, farklı raporlara göre kulübün İtalyan teknik direktörün sözleşmesini uzatarak 2029 Kulüpler Dünya Kupası'nda teknik ekibin başında olması fikrini değerlendirdiğine işaret etti.

    Aynı anlatıma göre Hilal, kararlarını duygusal tepkilere dayanarak değil, teknik ve bilimsel kriterlere göre almak istiyor; bu da Inzaghi'nin devam etmesi ve projesini hayata geçirmesi için ona yeterli zamanın tanınması fikrini güçlendiriyor.

    Teknik direktörün ayrılacağını doğrulayan bir anlatım ile sözleşmesinin uzatılacağından söz eden bir diğer anlatım arasında, Inzaghi'nin Hilal ile geleceği tüm ihtimallere açık kalmaya devam ediyor; ancak kesin olan şu ki, önümüzdeki günler iki anlatımdan hangisinin gerçeğe daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak.

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