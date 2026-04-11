"Yalan söylüyorlar!" - Öfkeli Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, FIFA ve UEFA'ya sert bir saldırıda bulunurken, "basketbol tarzı" kural değişiklikleri talep etti

Uluslararası maç takvimine yönelik eleştirilerini sürdüren De Laurentiis, kulüplerin milli takımlar tarafından sömürüldüğünü savundu. Sezon ortasındaki maç sayısında radikal bir azalma yapılarak iki aylık tek bir milli maç dönemi oluşturulmasını önerirken, federasyonların kulüp kaynaklarını kullanma ayrıcalığı karşılığında ödeme yapmasını da talep etti.

Napoli başkanı, özellikle oyuncu sigortası konusunda sesini yükseltti ve şöyle dedi: "Bir oyuncu milli takımda sakatlanırsa neden sigorta yok, bunu bilmek istiyorum. Neden UEFA ve FIFA bunu dahil etmiyor? Bir oyuncu bir ay sahalardan uzak kalırsa, belirli bir miktar para ödemeleri gerekir; bu süre uzarsa da aynı şekilde devam etmelidir. Eğer bir yıl boyunca oynayamazsa, aynı seviyede bir oyuncu alabilmen için sana para vermelidirler. Eğer oyuncularımızı istiyorlarsa, bedelini ödemek zorundalar. Yıllık maaşı 10 milyon ise, oyuncuları bir ay boyunca kullanıyorlarsa bana bir milyon ödemek zorundalar. Neden onları bedavaya vereyim ki? Onlar benim malım, onların değil. 15 oyuncuyu alıp onlara para ödememek ya da menajerlerden gizli para alıp onları milli takıma çağırmak onlar için çok kolay. Bu profesyonelce değil, ama İtalya'da oluyor."