"Yalan söylüyorlar!" - Öfkeli Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, FIFA ve UEFA'ya sert bir saldırıda bulunurken, "basketbol tarzı" kural değişiklikleri talep etti
Üst yönetimde dürüstlük eksikliği iddiaları
De Laurentiis hiçbir zaman tartışmalardan kaçınan biri olmamıştır ve CBS ile yaptığı son röportajda futbol piramidinin en tepesini hedef almıştır. Napoli'nin sahibi, FIFA ve UEFA'nın küresel futbolu yönetme biçiminden, özellikle de büyük uluslararası turnuvalardan elde edilen devasa gelirler konusunda derin bir hayal kırıklığı duyduğunu dile getirmiştir.
De Laurentiis, "Çok fazla para kazanıyorlar, oysa bu gelirler federasyonlara değil kulüplere ait olmalı" dedi. "Zenginliği dağıttıklarını söylüyorlar, ama durum öyle değil. Yalan söylüyorlar, gerçeği söylemiyorlar." Film yapımcılığından futbol dünyasının devine dönüşen De Laurentiis, mevcut güç dengesinin oyuncuların maaşlarını ödeyen yatırımcılara karşı çarpık olduğuna inanıyor.
Uluslararası tazminat talepleri
Uluslararası maç takvimine yönelik eleştirilerini sürdüren De Laurentiis, kulüplerin milli takımlar tarafından sömürüldüğünü savundu. Sezon ortasındaki maç sayısında radikal bir azalma yapılarak iki aylık tek bir milli maç dönemi oluşturulmasını önerirken, federasyonların kulüp kaynaklarını kullanma ayrıcalığı karşılığında ödeme yapmasını da talep etti.
Napoli başkanı, özellikle oyuncu sigortası konusunda sesini yükseltti ve şöyle dedi: "Bir oyuncu milli takımda sakatlanırsa neden sigorta yok, bunu bilmek istiyorum. Neden UEFA ve FIFA bunu dahil etmiyor? Bir oyuncu bir ay sahalardan uzak kalırsa, belirli bir miktar para ödemeleri gerekir; bu süre uzarsa da aynı şekilde devam etmelidir. Eğer bir yıl boyunca oynayamazsa, aynı seviyede bir oyuncu alabilmen için sana para vermelidirler. Eğer oyuncularımızı istiyorlarsa, bedelini ödemek zorundalar. Yıllık maaşı 10 milyon ise, oyuncuları bir ay boyunca kullanıyorlarsa bana bir milyon ödemek zorundalar. Neden onları bedavaya vereyim ki? Onlar benim malım, onların değil. 15 oyuncuyu alıp onlara para ödememek ya da menajerlerden gizli para alıp onları milli takıma çağırmak onlar için çok kolay. Bu profesyonelce değil, ama İtalya'da oluyor."
Etkili süre ve basketbolun etkisi
Mali anlaşmazlıkların ötesinde, De Laurentiis sahadaki oyunun Z kuşağının ilgisini çekemediğini düşünüyor. Bu sorunu çözmek için, maç formatında köklü bir değişiklik önerdi; geleneksel 45 dakikalık devrelerden uzaklaşarak NBA’de daha yaygın olan bir sisteme geçmeyi planlıyor.
"Her şeyi yenilemeliyiz, çocuklar telefonlarla büyüdü, çok hızlılar: tutkuları var ama sabırları yok," diye açıkladı. "Sadece stadyumda oldukları zaman iki saatlik bir maçı izleyebiliyorlar. İki yarıyı, belki 25 dakika ve 25 dakika olarak, basketbolda olduğu gibi efektif süre ile bölebiliriz! Bugün futbolda ne kadar telafi edileceğine hakemler karar veriyor, ben FIGC ile mücadele ediyorum çünkü hakemler arasında bir tür anarşi var. Bu iyi değil, özellikle spor için! Futbol bir endüstri ve onlar bunu anlamıyor. Çok fazla para yatırıyoruz, çok fazla insan konuşuyor."
FIGC için yeni bir vizyon
FIGC seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte De Laurentiis, İtalyan futbolunu yönetmesi için eski bir futbolcu yerine bir siyaset uzmanı çağrısında bulunarak, hükümetle vergi ve bürokratik reformlar konusunda müzakere edebilecek güvenilir bir liderin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca menajerlerin etkisini eleştiren De Laurentiis, onları fahiş ücretler talep eden ancak gerçek sorunlar ortaya çıktığında oyunculara destek olamayan hizmet sağlayıcılar olarak nitelendirdi.
"Eski bir futbolcuya ihtiyacınız yok; daha önce hiç sahip olmadığımız bir şeyi başarmak için hükümetle siyasi düzeyde konuşabilecek biri olmalı," dedi. "İşbirliği yapmamız gerekiyor; mali ve bürokratik sorunları çözmemiz gerekiyorsa, bize yardım etmelisiniz. Bakanlarla konuşup sorunları çözebilecek, güvenilir insanlara ihtiyacımız var. [Gabriele] Gravina kendini korumak istedi; [Gennaro] Gattuso nereye gideceğini veya ne söyleyeceğini bilmiyordu. Bu endişe verici. Rahat olmalısınız; başarılı olmak için rahat olmalısınız."