"Yalan söylüyor!" - İspanya'nın yıldızı Dani Olmo, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan tartışmanın ardından Arjantin'in yardımcı antrenörünün özrünü kabul etmeyi reddediyor

Albiceleste formasıyla 115 kez milli olan efsanevi eski savunma oyuncusu Ayala, daha önce bu olayla ilgili olarak fiziksel tepkisinin o oyuncu tarafından kışkırtıldığını iddia etmişti.

Valencia Capital Radio'ya konuşan yardımcı antrenör, "Elbette üzgünüm. Pozisyonum gereği, karşı taraftan gelen bir duygu ya da tepkinin ruh halimi veya davranışlarımı etkilemesine izin veremem. Bence bu konuyu kapatıp geride bırakmalıyız. Olay, diğerlerinin iddia ettiği gibi bir yumruk değil, daha çok bir itmeydi." dedi.

Ardından şunları ekledi: "Bu, onun söylediği bir şeye karşı bir tepkiydi, hepsi bu. Onunla karşılaşırsam, elbette şahsen özür dileyeceğim."