AFP
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"Yalan söylüyor!" - İspanya'nın yıldızı Dani Olmo, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan tartışmanın ardından Arjantin'in yardımcı antrenörünün özrünü kabul etmeyi reddediyor
Olmo, Ayala’yı yalancı olarak nitelendiriyor
2026 Dünya Kupası finalinde yaşanan patlamanın yankıları hâlâ sürerken, Olmo Arjantin yardımcı antrenörü Ayala’ya karşı sert bir sözlü karşı saldırı başlattı. İspanya’nın New Jersey’de 1-0 kazandığı maçın ardından, televizyon kameraları, maç sonrası yaşanan kaos ortamında Arjantin yardımcı antrenörünün Barcelona yıldızının boynuna ellerini sertçe dayadığını görüntüledi.
Olmo, Katalan gazetesi Diari de Terrassa’ya verdiği demeçte öfkesini dile getirerek şunları söyledi: “Özür dilediğini söyleyen, ancak bir yoruma tepki olarak yumruk attığını öne süren biri, kesinlikle pişman değildir, çünkü yalan söylüyor. Ona hiçbir şey söylemedim, bu yüzden özür dilemesine gerek yok. Bizi asıl tanımlayan şey hata değil, onu alçakgönüllülük, dürüstlük ve haysiyetle kabul etme cesaretidir.”
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Ayala'nın çatışmaya ilişkin anlatımı
Albiceleste formasıyla 115 kez milli olan efsanevi eski savunma oyuncusu Ayala, daha önce bu olayla ilgili olarak fiziksel tepkisinin o oyuncu tarafından kışkırtıldığını iddia etmişti.
Valencia Capital Radio'ya konuşan yardımcı antrenör, "Elbette üzgünüm. Pozisyonum gereği, karşı taraftan gelen bir duygu ya da tepkinin ruh halimi veya davranışlarımı etkilemesine izin veremem. Bence bu konuyu kapatıp geride bırakmalıyız. Olay, diğerlerinin iddia ettiği gibi bir yumruk değil, daha çok bir itmeydi." dedi.
Ardından şunları ekledi: "Bu, onun söylediği bir şeye karşı bir tepkiydi, hepsi bu. Onunla karşılaşırsam, elbette şahsen özür dileyeceğim."
Gelecek nesillere karşı sorumluluk
Olmo için bu mesele, basit bir maç sonrası anlaşmazlığın ötesine geçiyor; profesyonel sporcuların ve antrenörlerin, nezaketi korumak konusunda toplumsal bir yükümlülüğü olduğuna inanıyor.
28 yaşındaki oyuncu bu sorumlulukla ilgili olarak şunları ekledi: "Çocuklarım, ailem ve tüm taraftarlar maçı izlerken, nasıl mücadele ettiğimizden, nasıl kazandığımızdan ve her şeyden önce davranışlarımızdan gurur duymalarını istiyorum. Futbolun önemi, biz oyuncuların çocuklar ve yeni nesiller için birer örnek olduğumuzu ve bunun da büyük bir sorumluluk getirdiğini gösteriyor."
- Getty Images
FIFA soruşturması kapıda
Olmo ile Ayala arasındaki tartışma, disiplinsizliğin damgasını vurduğu gecenin sadece bir dönüm noktasıydı. Arjantin, maçın bitiş düdüğünün ardından sergilediği davranışlar nedeniyle yaygın bir kınamaya maruz kaldı; Leandro Paredes ise İspanyol görevlilerle yaşanan birçok fiziksel çatışmanın merkezinde yer aldı. FIFA, MetLife Stadyumu’nda yaşanan olaylarla ilgili olarak şimdiden resmi bir disiplin soruşturması başlattı.
Saha dışı olaylara rağmen İspanya’nın zaferi, 2010’da Güney Afrika’da kazandıkları şampiyonluğun ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdi. Rekor sayıda 48 takımın katıldığı turnuva, Luis de la Fuente’nin takımının uluslararası futbolun zirvesine çıkmasıyla sona erdi.
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