"Yalan söyleyemem" - Antoine Semenyo, FA Kupası finalinde attığı muhteşem galibiyet golünün tadını çıkarırken, Man City yıldızı Pep Guardiola'nın kendisine "kaos yaratma" özgürlüğü verdiğini söyledi
Semenyo, Wembley'de sihir yarattı
City’nin en yeni yıldızı Semenyo, Cumartesi günü Chelsea karşısında FA Cup zaferini garantileyen muhteşem topuk vuruşunu yapmak için “doğaçlama” yapmak zorunda kaldığını itiraf etti. Ocak ayında Bournemouth’tan 62,5 milyon sterlinlik bir transferle Etihad’a gelen forvet, ikinci yarıda sergilediği saf içgüdüyle çekişmeli maçı sonlandırdı.
Maçın bitiminden sonra BBC One'a konuşan Semenyo, City tarihine geçecek olan bu golü değerlendirdi. "Dürüst olmak gerekirse, her şey çok hızlı gelişti. Top doğrudan bana geldi ve olabildiğince çabuk doğaçlama yapmam gerekti. Antrenmanlarda birkaç kez denemiştim, bugün de mükemmel bir şekilde sonuçlandı," diye açıkladı 26 yaşındaki oyuncu. "Yalan söylemeyeceğim, güzel bir vuruştu. Çocukken hep en iyi takımlarda oynamak istemiştim. Buraya gelmem uzun zaman aldı ama minnettarım."
Pep'in kaos yaratma yetkisi
Guardiola, katı taktik yapıları ve top hakimiyetine verdiği önemle tanınsa da, Semenyo Katalan teknik direktörün kendisine takımın “joker”i olması yönünde özel bir görev verdiğini açıkladı. Ganalı milli futbolcuya göre, saha kenarından gelen talimatlar, sahadaki rolünü gereksiz yere karmaşıklaştırmak yerine, doğal hücum yeteneğini korumasına odaklanıyor.
"Geldiğimde [Pep Guardiola] bana söylediği ilk şey 'oyun stilini değiştirme' oldu. Oyunu büyük ölçüde kontrol ettiğimizi biliyor, yine de benim kendim olmamı, biraz kaos yaratmamı istiyor," dedi Semenyo. Bu kaos, Wembley'de hayati öneme sahip oldu, zira Semenyo attığı golle City'nin, Manchester United ve Crystal Palace'a karşı yaşadığı önceki hayal kırıklıklarının ardından üçüncü kez üst üste FA Cup finalinde mağlup olmasını engelledi.
Etihad'da hayallerini yaşıyor
Semenyo için güney sahillerinden üçlü kupa peşinde koşan City takımına geçiş, adeta bir kasırga gibi geçti. Forvet, Guardiola yönetimindeki hayata hızla uyum sağladı ve kulübün bu sezon Carabao Kupası ile FA Kupası başarılarına Premier Lig şampiyonluğunu da ekleme hedefinde, kupa yarışına önemli katkılarda bulundu.
"Daha önce hiç böyle kupalar için mücadele etmemiştim, bu yüzden her şey benim için yeni. Umarım işi bitirebiliriz," dedi forvet, İngiliz futbolunun zirvesine yükselişini anlatırken. Final öncesinde Blues formasıyla dokuz gol atan oyuncunun City formasıyla attığı 10. gol, kariyerinin bugüne kadarki en önemli golü olarak kabul edilebilir ve kış transfer döneminde yapılan önemli yatırımı haklı çıkarmaktadır.
Kutlama yapacak zaman yok
Wembley'deki galibiyetin coşkusu bir yana, City kadrosu şimdiden dikkatini kalan hedeflerine çevirmiş durumda. Arsenal ile süren Premier Lig şampiyonluk yarışı kızışırken Semenyo, takvimde hemen önlerinde bekleyen zorlu mücadelelere hazırlanmak için kutlamaların asgari düzeyde tutulacağını vurguladı.
"Bu gece fazla kutlama olacağını sanmıyorum, Salı gününe hazırlanıyoruz," dedi maçın galibi, eski takımı Bournemouth ile oynanacak maç öncesinde.
City, sezonun son haftasına girerken, iki galibiyetin hayati önem taşıdığını, ancak Arsenal'i zirveden indirmek için Arsenal'in son iki maçından birinde puan kaybetmesine de ihtiyaç duyduklarını biliyor.