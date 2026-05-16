City’nin en yeni yıldızı Semenyo, Cumartesi günü Chelsea karşısında FA Cup zaferini garantileyen muhteşem topuk vuruşunu yapmak için “doğaçlama” yapmak zorunda kaldığını itiraf etti. Ocak ayında Bournemouth’tan 62,5 milyon sterlinlik bir transferle Etihad’a gelen forvet, ikinci yarıda sergilediği saf içgüdüyle çekişmeli maçı sonlandırdı.

Maçın bitiminden sonra BBC One'a konuşan Semenyo, City tarihine geçecek olan bu golü değerlendirdi. "Dürüst olmak gerekirse, her şey çok hızlı gelişti. Top doğrudan bana geldi ve olabildiğince çabuk doğaçlama yapmam gerekti. Antrenmanlarda birkaç kez denemiştim, bugün de mükemmel bir şekilde sonuçlandı," diye açıkladı 26 yaşındaki oyuncu. "Yalan söylemeyeceğim, güzel bir vuruştu. Çocukken hep en iyi takımlarda oynamak istemiştim. Buraya gelmem uzun zaman aldı ama minnettarım."