AFP
Çeviri:
“Yalan söylememi mi istiyorsunuz, yoksa doğruyu mu söylememi?”: Carlo Ancelotti ile Thiago Silva tartışması Brezilya kadrosundaki ayrılığı nasıl ortaya çıkardı
PSG'nin eski müttefikleri, Brezilya'nın gidişatı konusunda karşı karşıya geldi
Carlo Ancelotti ile eski savunmacısı Thiago Silva arasında, Brezilya milli takımının yeniden yapılandırılması konusunda kamuoyu önünde bir anlaşmazlık patlak verdi. İkili daha önce 2012-13 sezonunda Paris Saint-Germain'de başarılı bir birliktelik yaşamış, Ancelotti o dönemde 34 maçlık süreçte Silva'yı ünlü şekilde "dünyanın en iyi savunmacısı" olarak nitelendirmişti.
Ancak ortak geçmişleri, Silva'nın Brezilya'nın Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından Ancelotti'nin tecrübeli isimleri tasfiye etme kararını sert biçimde eleştirmesini engellemedi.
Tartışma, Ancelotti'nin Avustralya ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçları için yurt içinde forma giyen on oyuncunun da yer aldığı 26 kişilik kadroyu açıklamasıyla geldi.
- Getty Images Sport
Silva, Avrupa tarzı hızlı bir tasfiyeye karşı uyardı
Radio Tupi'ye konuşan Silva, Fluminense'in Copa Libertadores'ta Platense karşısında aldığı galibiyetin ardından uluslararası futbolda çok daha kademeli bir geçiş gerektiğini savundu. FC Porto'daki başarılı kiralık dönemine rağmen son Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 113 kez milli veteran, tecrübenin hâlâ hayati önem taşıdığında ısrar etti.
"Yalan söylememi mi yoksa gerçeği söylememi mi istiyorsunuz? 31, 32 ya da 33 yaşındaki oyuncuları gözden çıkaramazsınız" diyen Silva, "Brezilya Milli Takımı'nda her şey adım adım yapılmalı. Herkesi gönderip yerine yeni oyuncular getiremezsiniz" ifadelerini kullandı.
"O, değişiklik yapmanın daha kolay olduğu Avrupa futbolundan geliyor" diye ekledi Silva. "Burada işler böyle yürümüyor. Buna katılmıyorum ama karar veren o."
Ancelotti eleştirileri geri çevirdi ve vizyonunu ortaya koydu
Ancelotti, Silva'nın yorumlarına Rio'daki CBF genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında doğrudan yanıt verdi. İtalyan teknik adam, eleştirileri basit bir "Bakmıyorum" sözleriyle geçiştirdi ve ardından yaklaşan milli maç dönemine yönelik stratejisini netleştirdi.
Dostluk maçlarının gelecekteki adayları değerlendirmeye hizmet ettiğini vurgulayan Ancelotti, biyolojik yaşın hiçbir zaman yeterliliği olan tecrübeli bir oyuncunun büyük turnuvalarda forma giymesine engel olmayacağını söyledi.
"Bu hazırlık maçlarındaki hedeflerimiz açısından bu dengeli bir liste" diyen Ancelotti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genel olarak oyuncuların yaşına bakmam. Şu anda öncelik genç oyuncular. Ama 34 ya da 35 yaşındaki bir oyuncu önemli bir turnuvada oynamaya hazırsa, milli takımda yer alır."
- Brazil Photo Press
On potansiyel ilk milli maçına çıkacak oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda yeni döneme öncülük ediyor
Ancelotti, genç oyunculara verdiği önemi, 30 yaş altındaki ve daha önce A milli takım daveti almamış 10 oyuncuya ilk kez çağrı yaparak destekledi. Kaleciler Hugo Souza, Pedro Morisco ve Otavio, savunmacılar Arthur Dias, Jair, Mauro Junior, Matheuzinho ve Manchester City'den Vitor Reis ile birlikte yeni dalganın başını çekiyor.
Orta sahada Breno Bidon ve Gabriel Bontempo ilk kez davet alırken, Vinicius Junior, Endrick, Estevao ve Raphinha gibi oturmuş yıldızlara katıldı.
Brezilya, yeni dönemine başlamak için 25 ve 29 Eylül'de Avustralya ile karşılaşacak, ardından 3 Ekim'de Kalküta'da Hindistan ile oynayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun