Carlo Ancelotti ile eski savunmacısı Thiago Silva arasında, Brezilya milli takımının yeniden yapılandırılması konusunda kamuoyu önünde bir anlaşmazlık patlak verdi. İkili daha önce 2012-13 sezonunda Paris Saint-Germain'de başarılı bir birliktelik yaşamış, Ancelotti o dönemde 34 maçlık süreçte Silva'yı ünlü şekilde "dünyanın en iyi savunmacısı" olarak nitelendirmişti.

Ancak ortak geçmişleri, Silva'nın Brezilya'nın Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından Ancelotti'nin tecrübeli isimleri tasfiye etme kararını sert biçimde eleştirmesini engellemedi.

Tartışma, Ancelotti'nin Avustralya ve Hindistan ile oynanacak hazırlık maçları için yurt içinde forma giyen on oyuncunun da yer aldığı 26 kişilik kadroyu açıklamasıyla geldi.



