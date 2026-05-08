"Yaklaştık ama henüz bitmedi" - Pep Guardiola, Manchester City'nin bu ikilinin sözleşmelerini uzatmayı hedeflediği bir dönemde Phil Foden ve Josko Gvardiol'un sözleşme görüşmelerine değindi

Guardiola, Foden'ın sözleşme uzatmasıyla ilgili görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini doğruladı ve sakatlığından yeni kurtulmuş olmasına rağmen Gvardiol'un da yakında sözleşmesini uzatacağını umduğunu belirtti. Sky Sports, Perşembe akşamı savunma oyuncusuyla yeni bir uzun vadeli sözleşme için görüşmelerin şimdiden başladığını bildirdi.

"Spor direktörüme sordum, [Foden ile] anlaşmaya çok yakınlar. Umarım bu gerçekleşir. Ancak henüz kesinleşmiş değil," dedi gazetecilere.

Gvardiol'un sözleşmesi hakkında Guardiola şunları ekledi: "Elimde bir bilgi yok. Gvardiol'un burada kalmasını çok isterim. Onun gibi bir oyuncu bulmak kolay değil, umarım kalabilir."