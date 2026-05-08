Getty Images Sport
Çeviri:
"Yaklaştık ama henüz bitmedi" - Pep Guardiola, Manchester City'nin bu ikilinin sözleşmelerini uzatmayı hedeflediği bir dönemde Phil Foden ve Josko Gvardiol'un sözleşme görüşmelerine değindi
Belediye, kilit oyuncuların geleceğini güvence altına almak için çalışıyor
City, Foden’ın uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya çok yakın; İngiltere milli takım oyuncusunun, kendisini 2030 yılına kadar Etihad Stadyumu’nda tutacak dört yıllık bir sözleşme uzatımını kabul ettiği bildiriliyor. Teknik direktör Guardiola, kulübün sportif direktörüyle görüşmeler hakkında konuştuğunu doğruladı. Anlaşma henüz kesinleşmemiş olsa da görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. City, Gvardiol'un sözleşmesini de uzatmak istiyor. Hırvat oyuncu son zamanlarda sakatlık sorunları yaşadı, ancak kulüp onu uzun vadeli bir sözleşme ve daha iyi şartlarla ödüllendirmek konusunda kararlı.
- Getty Images Sport
Guardiola, müzakerelerle ilgili son gelişmeleri aktardı
Guardiola, Foden'ın sözleşme uzatmasıyla ilgili görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini doğruladı ve sakatlığından yeni kurtulmuş olmasına rağmen Gvardiol'un da yakında sözleşmesini uzatacağını umduğunu belirtti. Sky Sports, Perşembe akşamı savunma oyuncusuyla yeni bir uzun vadeli sözleşme için görüşmelerin şimdiden başladığını bildirdi.
"Spor direktörüme sordum, [Foden ile] anlaşmaya çok yakınlar. Umarım bu gerçekleşir. Ancak henüz kesinleşmiş değil," dedi gazetecilere.
Gvardiol'un sözleşmesi hakkında Guardiola şunları ekledi: "Elimde bir bilgi yok. Gvardiol'un burada kalmasını çok isterim. Onun gibi bir oyuncu bulmak kolay değil, umarım kalabilir."
Gvardiol, City'ye geri dönüyor
Guardiola, yaklaşık dört ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan sağ bacak kırığından iyileşerek kadroya geri dönen Gvardiol'u gördüğü için duyduğu mutluluğu da dile getirdi.
"Antrenmanlara başladı," diye ekledi teknik direktör. "Aradan uzun aylar geçti. Geçen sezon bizim için önemli bir oyuncuydu, tüm maçlarda forma giydi ve sonra vücudu artık yeter dedi. Geri döndüğü için mutluyum."
"Umarım sezonun son bölümünde bize yardımcı olur ve Hırvatistan ile iyi bir Dünya Kupası geçirir. Gelecek sezon onu en iyi haliyle görebiliriz. Merkez savunma, bek. Farklı pozisyonlarda çok hızlı ve çevik bir şekilde oynayabiliyor, geri dönmesi gerçekten çok iyi. Ruben gibi."
- Getty Images Sport
Yaz transfer dönemi öncesinde anlaşmaları sonuçlandırmaya odaklanmak
City, yaz transfer dönemi başlamadan önce her iki görüşmeyi de sonuçlandırmayı hedefliyor. Erken harekete geçmek, olası dikkat dağınıklıklarını ortadan kaldıracak ve rakip kulüplerin ilgisinin artmasını önleyecektir. Kulüp, Gvardiol’un sezon bitmeden sahada süre alacağına ve yaklaşan Dünya Kupası’nda Hırvatistan milli takım kadrosuna dahil edilebileceğine güveniyor.
Bu arada City, Premier Lig şampiyonluğu için mücadeleye devam ediyor. Guardiola'nın takımı, lider Arsenal'in beş puan gerisinde, bir maç eksiği ile ligde ikinci sırada yer alıyor. Brentford maçının ardından City, ligde Crystal Palace'ı ağırlayacak ve önümüzdeki hafta sonu FA Cup finalinde Chelsea ile karşılaşacak.