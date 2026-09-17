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Yaklaşan hazırlık maçları için açıklanan yeni görünümlü 28 kişilik ABD Milli Takımı kadrosunda Cavan Sullivan, Mathis Albert ve Zavier Gozo öne çıkıyor
- Anadolu Agency
Ne oldu?
Perşembe günü Pochettino, 2030 Dünya Kupası döngüsünde takımın ilk maçları niteliğindeki Peru, Şili, Meksika ve Kanada karşılaşmaları için 28 kişilik kadrosunu açıkladı.
Bu maçlar, ABD için kesinlikle yeni bir başlangıç olacak. Zira 28 kişilik kadronun yaş ortalaması 22 yıl dokuz ay ve bu, geçen yazki Dünya Kupası kadrosundan dört yıldan fazla daha genç. Ayrıca Pochettino, hem A takımın geleceğine hem de 23 Yaş Altı Olimpiyat grubuna daha fazla odaklanırken, yaş ortalaması 19 yıl altı ay olan ve henüz milli formayı giymemiş 13 oyuncu da kadroda yer alıyor.
Öte yandan kadroda tanıdık isimler de bulunuyor. İki Dünya Kupası tecrübesine sahip Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest ve Gio Reyna yeniden takıma dönerken, Yunus Musah da Mart 2025'ten bu yana ilk kez kadroya çağrıldı.
- Getty Images
Tam kadro ve milli maç sayılarıyla birlikte
KALECİLER (4): Chris Brady (Chicago Fire; 1/0), Matt Freese (New York City FC; 19/0), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DEN; 0/0), Brian Schwake (Nashville SC; 0/0)
SAVUNMACILAR (10): George Campbell (West Bromwich Albion FC/ENG; 1/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED; 44/3), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 22/3), Peyton Miller (New England Revolution; 0/0), Neil Pierre (Philadelphia Union; 0/0), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 40/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 58/5), Miles Robinson (FC Cincinnati; 41/3), Auston Trusty (Celtic/SCO; 10/1), Frankie Westfield (Philadelphia Union; 0/0)
ORTA SAHA OYUNCULARI (9): Tyler Adams (AFC Bournemouth/ENG; 58/2), Mathis Albert (Borussia Dortmund/GER; 0/0), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ENG; 18/2), Zavier Gozo (Crystal Palace/ENG; 0/0), Adri Mehmeti (Red Bull New York; 0/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 47/1), Brooklyn Raines (New England Revolution; 0/0), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA; 43/10), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 35/5)
FORVETLER (5): Cole Campbell (SV Elversberg/GER; 0/0), Justin Ellis (Orlando City SC; 0/0), Julian Hall (Red Bull New York; 0/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 42/13), Cavan Sullivan (Philadelphia Union; 0/0)
- (C)Getty Images
Pochettino'nun söyledikleri
“Bu, herkes için yeni bir başlangıcın ilk adımı ve bu ilk maçlarda büyük potansiyele sahip bazı genç yeteneklerle birlikte tecrübeli oyunculardan oluşan bir grubu sahaya sürecek olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi Pochettino. “Hepsinin kültürümüzü, çalışma şeklimizi ve elbette nasıl oynamak istediğimize dair prensipleri anlaması önemli olacak. En önemlisi de taraftarlarımızın hak ettiği şekilde ülkeyi temsil etme konusundaki bağlılığı göstermeleri gerekiyor.”
- Icon Sportswire
Bundan sonra ne olacak?
FIFA'nın yeni milli ara formatı, ABD Milli Takımı'nın her zamanki iki maç yerine dört maç oynamasını sağlayacak. İlk olarak Güney Amerika ekipleri Peru ve Şili ile karşılaşacak. Bu maçlar sırasıyla 26 Eylül'de Orlando'da ve 29 Eylül'de St. Louis'de oynanacak. Ardından ABD, CONCACAF rakipleri Meksika ile 3 Ekim'de Arizona eyaletinin Glendale kentinde, Kanada ile ise 6 Ekim'de Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde karşı karşıya gelecek.
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