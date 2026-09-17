Perşembe günü Pochettino, 2030 Dünya Kupası döngüsünde takımın ilk maçları niteliğindeki Peru, Şili, Meksika ve Kanada karşılaşmaları için 28 kişilik kadrosunu açıkladı.

Bu maçlar, ABD için kesinlikle yeni bir başlangıç olacak. Zira 28 kişilik kadronun yaş ortalaması 22 yıl dokuz ay ve bu, geçen yazki Dünya Kupası kadrosundan dört yıldan fazla daha genç. Ayrıca Pochettino, hem A takımın geleceğine hem de 23 Yaş Altı Olimpiyat grubuna daha fazla odaklanırken, yaş ortalaması 19 yıl altı ay olan ve henüz milli formayı giymemiş 13 oyuncu da kadroda yer alıyor.

Öte yandan kadroda tanıdık isimler de bulunuyor. İki Dünya Kupası tecrübesine sahip Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest ve Gio Reyna yeniden takıma dönerken, Yunus Musah da Mart 2025'ten bu yana ilk kez kadroya çağrıldı.



