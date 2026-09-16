Maçın ardından konuşan Neil, 11 as takım oyuncusunu sahalardan uzak bırakan ciddi sakatlık krizine rağmen mücadele eden oyuncularını övdü. Yoğun seyahat programı ile art arda gelen hafta içi maçlarının kadrosunu fiziksel sınırlarına kadar zorladığını kabul etti.

Geç gelen beraberlik golüne rağmen İskoç teknik adam, takımının ortaya koyduğu özveriyi eleştirmeyi reddetti.

"Ortaya konan çabayı eleştiremem," diyen Neil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda üst üste dört salı maçı oynadık. Hafta sonunda West Ham var ve şu an birçok oyuncumuz son enerjisiyle oynuyor. Ortaya koydukları çabadan gerçekten çok memnunum."