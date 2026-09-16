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'Yakıtı tükenmiş halde koşuyoruz!' - Alex Neil, West Ham maçı öncesinde eksik Millwall'un fizik durumu hakkında samimi bir güncelleme yaptı
Neil, Middlesbrough'da zorlu mücadele sonunda alınan bir puandan memnun
Millwall Teknik Direktörü Alex Neil, takımının hafta ortasında Middlesbrough deplasmanında 2-2 berabere kalmasının ardından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Millwall, Tairyk Arconte ve Lyndon Dykes'in golleriyle devreye sürpriz bir şekilde iki farklı üstünlükle girdi, ancak ev sahibi ekip ikinci yarıda toparlanarak skoru eşitledi.
Bu sonuçla Millwall, bu sezon Riverside Stadyumu'nda Middlesbrough'dan puan alan ilk takım oldu.
Bu sonuç, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kaybetmesinin ardından büyük ihtiyaç duyduğu bir moral desteği sağladı.
- NurPhoto
Teknik direktör, sakatlık kriziyle mücadele eden kadroyu övdü
Maçın ardından konuşan Neil, 11 as takım oyuncusunu sahalardan uzak bırakan ciddi sakatlık krizine rağmen mücadele eden oyuncularını övdü. Yoğun seyahat programı ile art arda gelen hafta içi maçlarının kadrosunu fiziksel sınırlarına kadar zorladığını kabul etti.
Geç gelen beraberlik golüne rağmen İskoç teknik adam, takımının ortaya koyduğu özveriyi eleştirmeyi reddetti.
"Ortaya konan çabayı eleştiremem," diyen Neil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda üst üste dört salı maçı oynadık. Hafta sonunda West Ham var ve şu an birçok oyuncumuz son enerjisiyle oynuyor. Ortaya koydukları çabadan gerçekten çok memnunum."
Eksik Lions, 2012'den bu yana ilk derbiye hazırlanıyor
Zorlu geçen beraberlik, cumartesi günü The Den'de West Ham United'a karşı oynanacak merakla beklenen maçın hemen öncesinde geldi. Bu önemli karşılaşma, ezeli Londra rakiplerinin Şubat 2012'den bu yana ilk resmi buluşması olacak. West Ham o maçta 2-1 galip gelmişti.
EFL Championship puan tablosunda zirvenin yalnızca dört puan gerisinde bulunan Millwall, süren yorgunluğuna rağmen lideri zorlamayı hedefliyor.
West Ham, küme düşmesinin ardından Premier League'e hemen dönme hedefiyle bu maça çıkıyor.
- APL
Millwall, iç sahadaki karşılaşmada yorgunluğun üstesinden gelmeyi hedefliyor
Cumartesi günkü başlama vuruşu öncesinde kısa bir hazırlık süresi bulunan Neil, yüksek önem taşıyan bu karşılaşmayı aşmak için takım ruhuna güvenmek zorunda. Teknik direktör, takımını yenmesi zor bir ekip haline getirmenin birincil hedefi olmaya devam ettiğini vurguladı.
Millwall, ezeli rakiplerine karşı hayati bir galibiyet almak için The Den'deki atmosferden güç almayı umuyor.
Millwall, iç saha taraftarlarına unutulmaz bir derbi performansı yaşatma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.
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