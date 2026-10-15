24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Muhammad Zaki
Çeviri:

“Yakınız!” Enzo Maresca, hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi yenilgisine rağmen Manchester City’nin PSG’nin seviyesini yakalayabileceğini savunuyor

E. Maresca
M.City
Paris Saint-Germain
M.City - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
Luis Enrique

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e 4-2 yenilmesine rağmen iddialı tavrını korudu. İtalyan teknik adam, oyuncularının ikinci yarıdaki mücadeleci performansının ardından Avrupa’nın bu iki büyük takımı arasındaki farkın kapandığına inanıyor.

  • Maçın başındaki yoğun baskı Manchester City'nin işini iyice zorlaştırdı

    Son Avrupa şampiyonu, Etihad Stadyumu'nda ilk yarıda sergilediği etkili oyunla ev sahibi ekibin savunmasını aşarak 3-0'lık üstünlük kurdu. Gollerin ikisi yalnızca iki dakika içinde geldi ve Premier League ekibini şaşkına çevirerek skorun peşinden koşmak zorunda bıraktı.

    Ancak Manchester City, ikinci yarıda güçlü bir karşılık verdi. Erling Haaland, bu devrede attığı iki golle geri dönüş çabasına öncülük ederken ev sahibi ekip Paris ekibinin kalesini şut yağmuruna tuttu ve 90 dakika boyunca toplam 27 şut çekti. Son bölümdeki hücumlarına ve yoğun baskısına rağmen, erken gelen gollerin yarattığı farkı kapatamadı.


  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Maresca, aradaki farkın kapandığı konusunda ısrarcı

    Maçın sonucuna rağmen Maresca, kadrosunun Avrupa’nın elit takımlarıyla aynı seviyeye gelmenin eşiğinde olduğuna inanıyor. İtalyan teknik adam, maçın başında yaşanan çöküşün karşılaşmanın gerçek seyrini gölgelediğini düşünürken takımının ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekti.

    “Bence o seviyedeyiz, o seviyeye yakın olduğumuzu hissediyorum,” diyen Maresca, gazetecilere şunları söyledi: “Özellikle [ilk yarıda] iki dakika içinde iki gol yediğimiz için biraz tuhaf bir maç oldu. Bu da bizim için bazı sorunlar yarattı.

    “İlk gole kadar rakibe hiçbir şey vermedik, ardından ikinci golü yedik. İkinci yarıda daha fazlasını hak edecek kadarını yaptık.”


  • Enrique, ucuz atlattığını kabul etti

    Maç sonrası değerlendirmeler, PSG'nin City'nin durmak bilmeyen hücumları karşısında gerçekten sarsıldığını gösteriyordu. City teknik direktörüne göre mevkidaşı Luis Enrique bile Fransız devinin Manchester'dan üç puanla ayrıldığı için şanslı olduğunu itiraf etti.

    Maresca, “Luis maçın sonunda bana oldukça şanslı olduklarını söyledi,” dedi.

    Rakiplerinin gücünü de teslim ederek şunları söyledi: “Bence son iki yılda Avrupa'nın en iyi takımı oldular. Son iki yılda bu turnuvadaki maçların neredeyse tamamını kazandılar.”


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Yurt içi mücadelelere yeniden odaklanmak

    City, cumartesi günü Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town'ı ağırlayacağı maç öncesinde toparlanmak zorunda. Maresca, AEK ile Avrupa'da oynayacakları karşılaşmaya yeniden odaklanmadan önce takımının ivme kazanması için fırsatları iyi değerlendiren bir performans sergilemesini isteyecek.

    Bu arada PSG, Ligue 1'deki mücadelesine Strasbourg karşısında devam edecek. Enrique'nin öğrencileri, Barcelona ile oynayacakları büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde hazırlıklarını son hâline getirmek için bu maçtan yararlanacak.

Gelecek maçlar
MCI

MCI

Premier Lig

17 Eki 2026

IPS

IPS

STR

STR

1. Lig

17 Eki 2026

PSG

PSG