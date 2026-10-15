AFP
Çeviri:
“Yakınız!” Enzo Maresca, hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi yenilgisine rağmen Manchester City’nin PSG’nin seviyesini yakalayabileceğini savunuyor
Maçın başındaki yoğun baskı Manchester City'nin işini iyice zorlaştırdı
Son Avrupa şampiyonu, Etihad Stadyumu'nda ilk yarıda sergilediği etkili oyunla ev sahibi ekibin savunmasını aşarak 3-0'lık üstünlük kurdu. Gollerin ikisi yalnızca iki dakika içinde geldi ve Premier League ekibini şaşkına çevirerek skorun peşinden koşmak zorunda bıraktı.
Ancak Manchester City, ikinci yarıda güçlü bir karşılık verdi. Erling Haaland, bu devrede attığı iki golle geri dönüş çabasına öncülük ederken ev sahibi ekip Paris ekibinin kalesini şut yağmuruna tuttu ve 90 dakika boyunca toplam 27 şut çekti. Son bölümdeki hücumlarına ve yoğun baskısına rağmen, erken gelen gollerin yarattığı farkı kapatamadı.
- AFP
Maresca, aradaki farkın kapandığı konusunda ısrarcı
Maçın sonucuna rağmen Maresca, kadrosunun Avrupa’nın elit takımlarıyla aynı seviyeye gelmenin eşiğinde olduğuna inanıyor. İtalyan teknik adam, maçın başında yaşanan çöküşün karşılaşmanın gerçek seyrini gölgelediğini düşünürken takımının ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekti.
“Bence o seviyedeyiz, o seviyeye yakın olduğumuzu hissediyorum,” diyen Maresca, gazetecilere şunları söyledi: “Özellikle [ilk yarıda] iki dakika içinde iki gol yediğimiz için biraz tuhaf bir maç oldu. Bu da bizim için bazı sorunlar yarattı.
“İlk gole kadar rakibe hiçbir şey vermedik, ardından ikinci golü yedik. İkinci yarıda daha fazlasını hak edecek kadarını yaptık.”
Enrique, ucuz atlattığını kabul etti
Maç sonrası değerlendirmeler, PSG'nin City'nin durmak bilmeyen hücumları karşısında gerçekten sarsıldığını gösteriyordu. City teknik direktörüne göre mevkidaşı Luis Enrique bile Fransız devinin Manchester'dan üç puanla ayrıldığı için şanslı olduğunu itiraf etti.
Maresca, “Luis maçın sonunda bana oldukça şanslı olduklarını söyledi,” dedi.
Rakiplerinin gücünü de teslim ederek şunları söyledi: “Bence son iki yılda Avrupa'nın en iyi takımı oldular. Son iki yılda bu turnuvadaki maçların neredeyse tamamını kazandılar.”
- Getty Images Sport
Yurt içi mücadelelere yeniden odaklanmak
City, cumartesi günü Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town'ı ağırlayacağı maç öncesinde toparlanmak zorunda. Maresca, AEK ile Avrupa'da oynayacakları karşılaşmaya yeniden odaklanmadan önce takımının ivme kazanması için fırsatları iyi değerlendiren bir performans sergilemesini isteyecek.
Bu arada PSG, Ligue 1'deki mücadelesine Strasbourg karşısında devam edecek. Enrique'nin öğrencileri, Barcelona ile oynayacakları büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde hazırlıklarını son hâline getirmek için bu maçtan yararlanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun