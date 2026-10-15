Maçın sonucuna rağmen Maresca, kadrosunun Avrupa’nın elit takımlarıyla aynı seviyeye gelmenin eşiğinde olduğuna inanıyor. İtalyan teknik adam, maçın başında yaşanan çöküşün karşılaşmanın gerçek seyrini gölgelediğini düşünürken takımının ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekti.

“Bence o seviyedeyiz, o seviyeye yakın olduğumuzu hissediyorum,” diyen Maresca, gazetecilere şunları söyledi: “Özellikle [ilk yarıda] iki dakika içinde iki gol yediğimiz için biraz tuhaf bir maç oldu. Bu da bizim için bazı sorunlar yarattı.

“İlk gole kadar rakibe hiçbir şey vermedik, ardından ikinci golü yedik. İkinci yarıda daha fazlasını hak edecek kadarını yaptık.”



