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‘Yakın geçmiş önyargısı’, Harry Kane ve İngiltere’nin ‘tüm zamanların en iyisi’ tartışmasını etkiliyor; eski Three Lions forveti, rekor golcüyü listenin en başına değil, efsaneler ‘grubuna’ yerleştiriyor
Kane - Haaland: İngiltere, Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor
Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 61 gol atarak kişisel rekorunu kırmasının ardından, FIFA’nın en önemli turnuvasında da olağanüstü performansını sürdürdü. Bu turnuvada altı kez fileleri havalandırdı.
Çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak olan Kane, bu maçta Manchester City’nin 9 numaralı oyuncusu Erling Haaland gibi bir başka korkutucu forvetle karşı karşıya gelecek. Her ikisi de Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için yarışıyor.
İngiltere'nin Tüm Zamanların En İyisi: Kane, Moore ve Beckham bu tartışmanın başlıca isimleri
Kane, kaptan olarak İngiltere’yi 1966’nın efsanevi kadrosunun Dünya Kupası’nı havaya kaldırmasından bu yana ilk kupasına ulaştırırsa, “tüm zamanların en iyisi” unvanına olan iddiası daha da güçlenecektir. Şu anda 85 golle Üç Aslanlar’ın rekor golcüsü olan Kane’in, Peter Shilton’ın tarihi 125 maçlık rekoruna ulaşmak için sadece altı milli maça daha ihtiyacı var.
Kane’in bu efsanevi milli formayı giyen en iyi oyunculardan biri haline geldiğine şüphe yok, ancak acaba Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton ve Wayne Rooney gibi efsanevi isimleri geride bırakarak bu listenin en tepesine yerleşebilecek mi?
İngiltere’ye, efsanelerini onurlandırması ve onları sıralamaktan kaçınması çağrısı yapıldı
Bu soruya yanıt veren eski Three Lions forveti Collymore – BetTOM ile işbirliği içinde yaptığı açıklamada – GOAL’a şunları söyledi: “Yakın geçmiş önyargısı gerçekten var ve biz insanlara bakıp onların gelmiş geçmiş en iyisi olduğunu falan söylemeye başlıyoruz. Bence Jimmy Greaves, 57 milli maçta 44 gol attı; bu gerçekten inanılmaz bir şeydi ve o dönemde daha az maç oynanıyordu – Nations League maçları yoktu, o kadar çok eleme maçı yoktu, o kadar çok turnuva maçı yoktu.
“O, Gary Lineker gibi büyük forvetlerin arasına girerdi; elimizde Nat Lofthouse, Jimmy Greaves, Geoff Hurst var. Onları karşılaştırmamıza gerek yok, sadece oldukları gibi keyfini çıkarabiliriz ve Harry Kane kesinlikle modern İngiltere’nin en büyük oyuncularından biri olarak tarihe geçecektir.
“İngiltere’nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak tarihe geçecek mi? O da bu listeye girecektir. Lionel Messi, Diego Maradona veya Pele gibi, tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncuları sayılan isimler değilseniz, bu her zaman zor olacaktır çünkü her şey öznel hale gelir.
“Ancak o, kesinlikle İngiltere’nin en büyük oyuncularından biri, en büyük golcülerinden biri ve en büyük kaptanlarından biri olarak tarihe geçecektir. Kaptanlık konusunda ise, bunu bir kupa kazanarak taçlandırması gerekiyor – buna oldukça yaklaştık ama henüz tam olarak başaramadık.”
Dünya Kupası ve Ballon d'Or: Kane en prestijli ödüllerin peşinde
2026 yılında İngiltere için her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor; Thomas Tuchel’in takımı şimdiden bazı zorlu engelleri aşmayı başardı. Azteca Stadyumu’nda 10 kişiyle Meksika’yı mağlup ederken, takımı takdire şayan bir mücadele ruhu sergiledi.
Jude Bellingham, Kane’in biraz desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde, formunun zirvesinde performans gösteren bir başka karizmatik isim. Ancak Miami’de Haaland ve arkadaşlarıyla karşı karşıya geldiklerinde tüm gözler bir kez daha onun üzerinde olacak. 28 Temmuz’da 33. yaş gününü kutlayacak olan ve hız kesmeye hiç niyeti olmayan bu futbolcu için önümüzdeki birkaç ay, hem Dünya Kupası hem de Ballon d’Or zaferlerini getirebilir.
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