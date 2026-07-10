‘Yakın geçmiş önyargısı’, Harry Kane ve İngiltere’nin ‘tüm zamanların en iyisi’ tartışmasını etkiliyor; eski Three Lions forveti, rekor golcüyü listenin en başına değil, efsaneler ‘grubuna’ yerleştiriyor

Bu soruya yanıt veren eski Three Lions forveti Collymore – BetTOM ile işbirliği içinde yaptığı açıklamada – GOAL’a şunları söyledi: “Yakın geçmiş önyargısı gerçekten var ve biz insanlara bakıp onların gelmiş geçmiş en iyisi olduğunu falan söylemeye başlıyoruz. Bence Jimmy Greaves, 57 milli maçta 44 gol attı; bu gerçekten inanılmaz bir şeydi ve o dönemde daha az maç oynanıyordu – Nations League maçları yoktu, o kadar çok eleme maçı yoktu, o kadar çok turnuva maçı yoktu.

“O, Gary Lineker gibi büyük forvetlerin arasına girerdi; elimizde Nat Lofthouse, Jimmy Greaves, Geoff Hurst var. Onları karşılaştırmamıza gerek yok, sadece oldukları gibi keyfini çıkarabiliriz ve Harry Kane kesinlikle modern İngiltere’nin en büyük oyuncularından biri olarak tarihe geçecektir.

“İngiltere’nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak tarihe geçecek mi? O da bu listeye girecektir. Lionel Messi, Diego Maradona veya Pele gibi, tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncuları sayılan isimler değilseniz, bu her zaman zor olacaktır çünkü her şey öznel hale gelir.

“Ancak o, kesinlikle İngiltere’nin en büyük oyuncularından biri, en büyük golcülerinden biri ve en büyük kaptanlarından biri olarak tarihe geçecektir. Kaptanlık konusunda ise, bunu bir kupa kazanarak taçlandırması gerekiyor – buna oldukça yaklaştık ama henüz tam olarak başaramadık.”