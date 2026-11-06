Ronaldo'nun milli takımdan emekli olma kararının, genel anlamda kariyerinin de mümkün olan en kısa sürede, özellikle de içinde bulunduğumuz sezonun sonunda biteceğinin habercisi olduğu söylenebilir.
Bu karar belki de fiilen çoktan verilmiştir, ancak yalnızca 1000 numaralı gole ulaşıldıktan sonra açıklanacaktır. Bu, "Madeira Roketi"nin kariyeri bitmeden ulaşmayı hayal ettiği en büyük başarıdır.
Bu kararı erteleyebilecek tek şey, Ronaldo'nun yaklaşık bir buçuk yıl sonra düzenlenecek "Euro 2028" Avrupa Milletler Kupası'na katılana kadar yoluna devam etmekte ısrar etmesi halinde Portekiz Milli Takımı olabilirdi.
Bu durumda Portekizli yıldız, gelecek sezonu Nasr kulübüyle olağan şekilde tamamlayacak, ardından kariyerini bir sonraki yılın yazında düzenlenecek Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası'na katılarak noktalayacaktı.
Ancak milli takım yolculuğunun sona ermesi, Ronaldo'nun futbol kariyerinin geri kalanında önünde tek bir hedef bırakacak: 1000 numaralı gole ulaşmak. Bu hedefe ulaştığı takdirde ise büyük ihtimalle kesin olarak emekliliğini ilan edecek.