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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI
Çeviri:

Yakın bir son ve Suudi başarısı: Ronaldo'nun milli takımı bırakması Al Nassr'daki serüvenini nasıl etkileyecek?

FEATURES
C. Ronaldo
Portekiz
Al Nassr FC
Portekiz
Suudi Arabistan

"Don"dan sürpriz karar

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

ALN

ALN

Premier Lig

20 Kas 2026

ALQ

ALQ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, uluslararası kariyerine son verdiğini açıklayarak perdeyi kapatmadan önce, 23 yıl boyunca fedakârlıklarla dolu tarihi bir milli takım serüveni ortaya koydu.

Ronaldo'nun milli takımdaki emekliliği yalnızca Portekiz Milli Takımı'nı etkilemekle kalmayacak; mevcut kulübü Suudi Arabistan ekibi Al Nassr da bu karardan etkilenebilir.

  • Daha uzun dinlenme, daha iyi performans

    Ronaldo'nun uluslararası düzeyde futbolu bırakmasının, Al Nassr formasıyla çıktığı maçlarda fiziksel açıdan ona olumlu yansıyacağı şüphesiz; zira daha uzun dinlenme süreleri elde edebilecek.

    Portekizli yıldız, bu kasım ayındaki mevcut uluslararası ara döneminde ne de gelecek mart ayındaki ara döneminde antrenman yapmak ve maçlara çıkmak zorunda kalacak.

    Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus arasında daha az maça çıkma konusunda bir anlaşma olsa bile, 41 yaşındaki bir oyuncu için seyahat ve antrenmanlar dahi yorucu bir durum.

    Bunun yerine Portekizli yıldız dinlenip ailesiyle tatilin keyfini çıkarabilecek; bu da Al Nassr ile oynamaya döndüğünde en iyi seviyesini ortaya koyabilmesini sağlayacak.

  • Psikolojik etki: Ronaldo'nun bilmediği şey

    Bazıları, milli takımı bırakma kararının Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki performansına, özellikle de bu kararın beraberinde getirdiği olumsuz atmosfer göz önüne alındığında psikolojik açıdan etkisi olacağından endişe edebilir.

    Ancak Ronaldo, karşılaştığı sorunlardan uzun süre etkilenen biri hiçbir zaman olmadı; sunduğu performanslar ve attığı gollerle hızlı bir şekilde yanıt vermeyi başarıyor.

    Bunun en iyi kanıtı, geçen ayın sonunda Al Khaleej filelerine attığı ve yalnızca 15 dakika içinde sağ ayak, sol ayak ve kafayla gelen mükemmel hat-trick'tir.

    Bu hat-trick, "Don"un Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı ve milli takımı bırakma yolundaki ilk adım olan o meşhur krizin patlak verdiği ayda geldi.

    Buna rağmen Ronaldo etkilenmedi ve Al Nassr kariyerindeki yedinci hat-trick'ini kaydederek 985. golüne ulaştı; böylece futbol kariyerindeki 1000. gole ulaşmasına yalnızca 15 gol kaldı.

  • Yaklaşan son

    Ronaldo'nun milli takımdan emekli olma kararının, genel anlamda kariyerinin de mümkün olan en kısa sürede, özellikle de içinde bulunduğumuz sezonun sonunda biteceğinin habercisi olduğu söylenebilir.

    Bu karar belki de fiilen çoktan verilmiştir, ancak yalnızca 1000 numaralı gole ulaşıldıktan sonra açıklanacaktır. Bu, "Madeira Roketi"nin kariyeri bitmeden ulaşmayı hayal ettiği en büyük başarıdır.

    Bu kararı erteleyebilecek tek şey, Ronaldo'nun yaklaşık bir buçuk yıl sonra düzenlenecek "Euro 2028" Avrupa Milletler Kupası'na katılana kadar yoluna devam etmekte ısrar etmesi halinde Portekiz Milli Takımı olabilirdi.

    Bu durumda Portekizli yıldız, gelecek sezonu Nasr kulübüyle olağan şekilde tamamlayacak, ardından kariyerini bir sonraki yılın yazında düzenlenecek Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası'na katılarak noktalayacaktı.

    Ancak milli takım yolculuğunun sona ermesi, Ronaldo'nun futbol kariyerinin geri kalanında önünde tek bir hedef bırakacak: 1000 numaralı gole ulaşmak. Bu hedefe ulaştığı takdirde ise büyük ihtimalle kesin olarak emekliliğini ilan edecek.

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  • Milenyum Nasr'ın

    Geçtiğimiz dönemde bazıları, Ronaldo'nun futbol kariyerinde 1000. gole ne zaman ulaşabileceğini ve bunun Al Nassr kulübüyle mi yoksa Portekiz Milli Takımı'yla mı olacağını merak etti.

    Portekiz Milli Takımı sayfasının kapanmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde yeni bir gelişme olmadığı sürece, Ronaldo'nun 1000. gole ulaşma şerefi Al Nassr kulübüne ait olacak.

    Bu, Ronaldo'nun Al Nassr kulübüyle yüzlük bir gole ulaştığı ilk kez olacak; zira 700. ve 800. gollerine Manchester United ile, 900. golüne ise Portekiz Milli Takımı ile ulaşmıştı.

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

ALN

ALN

Premier Lig

20 Kas 2026

ALQ

ALQ