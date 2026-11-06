Bazıları, milli takımı bırakma kararının Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki performansına, özellikle de bu kararın beraberinde getirdiği olumsuz atmosfer göz önüne alındığında psikolojik açıdan etkisi olacağından endişe edebilir.

Ancak Ronaldo, karşılaştığı sorunlardan uzun süre etkilenen biri hiçbir zaman olmadı; sunduğu performanslar ve attığı gollerle hızlı bir şekilde yanıt vermeyi başarıyor.

Bunun en iyi kanıtı, geçen ayın sonunda Al Khaleej filelerine attığı ve yalnızca 15 dakika içinde sağ ayak, sol ayak ve kafayla gelen mükemmel hat-trick'tir.

Bu hat-trick, "Don"un Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı ve milli takımı bırakma yolundaki ilk adım olan o meşhur krizin patlak verdiği ayda geldi.

Buna rağmen Ronaldo etkilenmedi ve Al Nassr kariyerindeki yedinci hat-trick'ini kaydederek 985. golüne ulaştı; böylece futbol kariyerindeki 1000. gole ulaşmasına yalnızca 15 gol kaldı.