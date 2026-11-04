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Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın başındaki günleri sayılı gibi görünüyor. Takımın sonuçları gerilerken, üzerindeki taraftar baskısı da arttı.

Newcastle, Everton karşısında üst üste iki yenilgi aldı ve Jaissle'nin gidişatı düzeltebileceğine dair şüpheler arttı. Son haftalarda hücum etkinliğinin zayıflığı ve savunmadaki kırılganlık nedeniyle taraftarlar hem teknik adama hem de oyunculara yuhalamalar yöneltmişti.

Jaissle, görevi Eddie Howe'dan devralmıştı ve bu kolay bir görev değildi; özellikle de kulübün transfer piyasasındaki politikasını değiştirmeye yönelmesiyle birlikte. Yaz transferleri, uzun vadede genç bir takım inşa etme planı çerçevesinde yaşları 24'ü geçmeyen oyuncularla sınırlı kalmıştı.

Ancak bu yönelim, teknik bir değişiklik yapılması yönündeki taleplerin artmasını engellemedi. Newcastle taraftarlarının bir kesimi, takımın daha tecrübeli ve taktik fikirlerini dayatma gücüne sahip bir teknik direktöre ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

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