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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Yaişle'nin Al Ahly'deki halefi olmayı reddetti: "Guardiola'nın benzeri" Newcastle'ın krizine önerilen çözüm

Fulham - Newcastle United
Fulham
Newcastle United
Premier Lig
M. Jaissle
P. Guardiola
A. Slot
Al Ahli
Premier Lig
İngiltere
Almanya
İspanya
Hollanda
Suudi Arabistan

Alman teknik direktör baskı altında

Gelecek maçlar
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Premier Lig

07 Kas 2026

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Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın başındaki günleri sayılı gibi görünüyor. Takımın sonuçları gerilerken, üzerindeki taraftar baskısı da arttı.

Newcastle, Everton karşısında üst üste iki yenilgi aldı ve Jaissle'nin gidişatı düzeltebileceğine dair şüpheler arttı. Son haftalarda hücum etkinliğinin zayıflığı ve savunmadaki kırılganlık nedeniyle taraftarlar hem teknik adama hem de oyunculara yuhalamalar yöneltmişti.

Jaissle, görevi Eddie Howe'dan devralmıştı ve bu kolay bir görev değildi; özellikle de kulübün transfer piyasasındaki politikasını değiştirmeye yönelmesiyle birlikte. Yaz transferleri, uzun vadede genç bir takım inşa etme planı çerçevesinde yaşları 24'ü geçmeyen oyuncularla sınırlı kalmıştı.

Ancak bu yönelim, teknik bir değişiklik yapılması yönündeki taleplerin artmasını engellemedi. Newcastle taraftarlarının bir kesimi, takımın daha tecrübeli ve taktik fikirlerini dayatma gücüne sahip bir teknik direktöre ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

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  • Ahly reddetti: Newcastle'nin projesini canlandırmanın çözümü Slot mu olacak?

    Gazeteci Angus Sinclair'in Football FanCast sitesindeki haberinde, Newcastle'da yönetimi Jaissle'ın yerine devralması için Liverpool'un eski teknik direktörü Hollandalı Arne Slot'un ismi ortaya atıldı.

    Haberde, Hollandalı teknik direktörün geçtiğimiz yaz Jaissle'ın ardından Al Ahli'yi çalıştırması için Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun hedeflediği isimler arasında yer aldığı, ancak teklifi reddederek Avrupa'ya geri dönme fırsatını beklemeyi tercih ettiği belirtildi.

    Liverpool ile serüveninin ideal olmayan bir sonla bitmesine rağmen Slot, 2024-2025 Premier Lig sezonundaki ilk yılında takımına güçlü ve hücumcu bir futbol oynattığında güçlü bir izlenim bırakmış, taktiksel fikirleri ve detaylara verdiği önem sayesinde geniş çaplı övgü toplamıştı.

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  • Guardiola'nın benzeri mi? Taktiksel hassasiyet ve ilkelere bağlılık

    Rapor, Manchester City'nin eski savunmacısı Michael Funk'un sözlerine de yer vererek, Slot'u taktiksel keskinliği ve antrenörlük ilkelerine bağlılığı nedeniyle İspanyol Pep Guardiola'ya benzettiğini aktardı.

    Raporun yazarı, Slot'un teknik açıdan Yaişle'den üstün olduğunu ve Liverpool'daki ilk sezonunda sergilediği seviyeyi yeniden yakalamayı başarması halinde Newcastle'ı yeniden inşa ederek eski teknik direktör Eddie Howe'un elde ettiklerini aşabileceğini düşünüyor.

    Howe, takımı iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan ve 2025 yılında İngiltere Lig Kupası'nı kazandırdıktan sonra Newcastle tarihine önemli bir imza atmış, böylece kulübün 70 yıl süren büyük bir yerel kupa hasretini sona erdirmişti.

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07 Kas 2026

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