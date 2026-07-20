"Yabancıları dostlara dönüştürmek" - FIFA Dünya Kupası finalinde Shakira, Justin Bieber ve Donald Trump vardı, ancak futbol bu görkemli gösterinin gölgesinde kaldı

Bu, resmi markalama ifadesiyle “FIFA Dünya Kupası, BÜYÜK FİNAL”di – ki kulağa biraz dramatik geliyor. Şüphesiz pek çok kişi, bunun tarihteki son final olmaması için umut besleyecektir. Ancak bu maçta gerçekten de doruk noktası hissi var. Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki dinamik, karşı konulamayacak kadar ilgi çekici. Bundan sonra işler gerçekten daha da iyiye gidecek mi? Tüm zamanların en iyisi (GOAT), UNICEF reklamında varisini kucaklıyor; bu fotoğrafın gerçek olduğunu, pek çok kişinin iddia ettiği gibi yapay zeka ürünü bir sahte olmadığını, yardım kuruluşunun sosyal medyada doğrulamak zorunda kalması da ilginçti. Messi 39 yaşına yeni bastı. Yamal ise henüz 19 yaşına basmadı. Yaşlı ile genç. Efsane ile geleceğin efsanesi. Bu, yıldızlarla dolu bir Dünya Kupası oldu ve burada daha iyi bir büyük isimler karşılaşması olamazdı.

Ancak tüm Dünya Kupası maçları kendi bağlamlarında değerlendirilir.

Bu sadece bir futbol maçı değil. Manhattan’ın merkezinden trenle bir saatlik bir yolculuk ve gidiş-dönüş bilet ücreti 100 doların biraz altında. Bu, 104 maçın ve karmaşıklıklarla şekillenen bir turnuvanın doruk noktası: silahlı çatışma nedeniyle ana kampını taşımak zorunda kalan bir katılımcı takım, göz yaşartıcı bilet fiyatları, siyasi karışıklıklar, Folarin Balogun’un askıya alınan kırmızı kart cezası, aşırı ısınan stadyumlar ve her zaman gerekli olmayan su molaları. Final maçına giden süreçte bile orman yangını dumanının neden olduğu hava kalitesi uyarıları yaşandı, ancak Pazar gününe kadar koşullar düzeldi.

Tüm bunlar bu Dünya Kupası’nın hikayesinin bir parçası. Bir de güzel yanları var tabii.

Walmart’ta Yamal. Erling Haaland’ın bol bol gol atması, Amerika’nın kalbini fethetmesi ve ardından uçaktan doldurulmuş bir rakunla inmesi. Yeşil Burun Adaları, Curacao ve Haiti vardı. Kansas, Cezayir ve Arjantin’e aşık oldu. Paraguay, Almanya’yı yendi. Jude Bellingham, İngiltere’ye umut verdi.

Bunların hepsi gerçek, ve Pazar günü hepsi özüne indirgendi.