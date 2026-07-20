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President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News
Thomas Hindle

Çeviri:

"Yabancıları dostlara dönüştürmek" - FIFA Dünya Kupası finalinde Shakira, Justin Bieber ve Donald Trump vardı, ancak futbol bu görkemli gösterinin gölgesinde kaldı

FEATURES
Analysis
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi

FIFA’nın 104. ve son Super Bowl etkinliği, bolca Amerikan tarzı ihtişam ve görkem sergilese de, futbolu unutmuş gibi görünüyordu

EAST RUTHERFORD, N.J. -- 2026 Dünya Kupası Finali henüz başlamadan önce, iShowSpeed bir ters takla attı.

YouTuber, influencer ve Amerikan futbolunun her yerde görülen yüzü olan bu genç — Cristiano Ronaldo hayranlığını bir silaha dönüştürerek büyük başarıya ulaşan çocuk — autotune ağırlıklı performansını Olimpik seviyede bir akrobatik gösteriyle taçlandırdı.

Onun bu kısa görünüşü, bu kaotik etkinliğin özetiydi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, aylardır Amerika'nın davulunu çalıyordu. Bu turnuva “104 Super Bowl” olacaktı. “İnsanlığın şimdiye kadar tanık olduğu en büyük insani, sosyal ve kültürel etkinlik” olacaktı. Abartılıydı. Aşırıydı. Ama bu ülke de öyle. Amerika etkinliklerini sever. Bunları sahnelemekte de oldukça iyidir. Ve burada, New York dedikleri New Jersey’in bataklıklarında, FIFA en büyük futbol etkinliğini düzenledi: küstah, biraz yanlış, ama tam da Amerika’ya yakışır bir şekilde. Başka türlü olamazdı zaten.

  • messi(C)Getty Images

    FIFA DÜNYA KUPASI, FİNAL!

    Bu, resmi markalama ifadesiyle “FIFA Dünya Kupası, BÜYÜK FİNAL”di – ki kulağa biraz dramatik geliyor. Şüphesiz pek çok kişi, bunun tarihteki son final olmaması için umut besleyecektir. Ancak bu maçta gerçekten de doruk noktası hissi var. Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki dinamik, karşı konulamayacak kadar ilgi çekici. Bundan sonra işler gerçekten daha da iyiye gidecek mi? Tüm zamanların en iyisi (GOAT), UNICEF reklamında varisini kucaklıyor; bu fotoğrafın gerçek olduğunu, pek çok kişinin iddia ettiği gibi yapay zeka ürünü bir sahte olmadığını, yardım kuruluşunun sosyal medyada doğrulamak zorunda kalması da ilginçti. Messi 39 yaşına yeni bastı. Yamal ise henüz 19 yaşına basmadı. Yaşlı ile genç. Efsane ile geleceğin efsanesi. Bu, yıldızlarla dolu bir Dünya Kupası oldu ve burada daha iyi bir büyük isimler karşılaşması olamazdı.

    Ancak tüm Dünya Kupası maçları kendi bağlamlarında değerlendirilir.

    Bu sadece bir futbol maçı değil. Manhattan’ın merkezinden trenle bir saatlik bir yolculuk ve gidiş-dönüş bilet ücreti 100 doların biraz altında. Bu, 104 maçın ve karmaşıklıklarla şekillenen bir turnuvanın doruk noktası: silahlı çatışma nedeniyle ana kampını taşımak zorunda kalan bir katılımcı takım, göz yaşartıcı bilet fiyatları, siyasi karışıklıklar, Folarin Balogun’un askıya alınan kırmızı kart cezası, aşırı ısınan stadyumlar ve her zaman gerekli olmayan su molaları. Final maçına giden süreçte bile orman yangını dumanının neden olduğu hava kalitesi uyarıları yaşandı, ancak Pazar gününe kadar koşullar düzeldi.

    Tüm bunlar bu Dünya Kupası’nın hikayesinin bir parçası. Bir de güzel yanları var tabii.

    Walmart’ta Yamal. Erling Haaland’ın bol bol gol atması, Amerika’nın kalbini fethetmesi ve ardından uçaktan doldurulmuş bir rakunla inmesi. Yeşil Burun Adaları, Curacao ve Haiti vardı. Kansas, Cezayir ve Arjantin’e aşık oldu. Paraguay, Almanya’yı yendi. Jude Bellingham, İngiltere’ye umut verdi.

    Bunların hepsi gerçek, ve Pazar günü hepsi özüne indirgendi.

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  • Fans times squareGetty

    "Zıplamayan herkes İspanyol'dur"

    Ancak asıl kutlamalar bir gece önce başlamıştı. Cumartesi günü şiddetli yağmurların etkisiyle New York şehrinin bazı bölgeleri sular altında kalmıştı. Yine de bu durum, Times Meydanı’na akın eden Arjantinli taraftarların coşkusunu pek de azaltmadı.

    Beş tane Arjantin şarkısı vardı. Hiçbiri iki dakikadan uzun sürmüyordu, ancak saatlerce binlerce kişi bu beş şarkıyı sırayla tekrarladı; davullar öğleden sonra boyunca ve geceye kadar çaldı. Yağmur ne kadar şiddetlense de, tezahüratları o kadar yüksek sesle devam etti. New York Polisi, partiyi saat 23.00'da sonlandırdı.

    Ertesi sabah, partiden geriye kalanlar hâlâ oradaydı: burada orada duran boş bira kutuları, mavi ve beyaz kağıtlar, her zamankinden biraz daha fazla çöp. Taraftarlar da ilk olarak orada toplandı. Öğleden önce Times Meydanı, özellikle de bir Pazar günü, tuhaf bir yerdir. Burada ise futbol taraftarlığının izleri vardı. İspanya forması giyen New Yorklular, LED ekranların önünde TikTok dansları çekiyorlardı. Helal yemek arabalarından Cumbia müziği çınlıyordu. Hemen hemen her ülkenin forması vardı: Arjantin, İspanya, Almanya, İskoçya, İngiltere. Yalnız bir taraftar, Christian Pulisic’in ABD Milli Takımı formasını giymiş, elinde kahvesiyle kirli bir masada oturuyordu.

    Bu yaz stadyuma ulaşımın zor olacağı söylenmişti. Ancak Penn İstasyonu’ndan Meadowlands’a yolculuk, turnuvanın büyük bir kısmında nispeten rahat geçti – biraz cansız olsa da. Yine de bazı hareketlilikler yaşandı. Bir grup sanatçı ve organizatör, üzerinde "unitas mundi" sloganı yazılı sahte kırmızı kartlar bastırdı ve taraftarları Donald Trump'a karşı protesto etmek için bunları sallamaya teşvik etti. Trende ise Arjantinli taraftarlar kendilerini iyi gösterdiler. Tezahüratlar tüm gücüyle devam ediyordu (her ne kadar "zıplamayan herkes İspanyol'dur" sloganını hareket halindeki bir trende uygulamak oldukça zor olsa da).

    Final maçına saatler kala biletler karaborsada yaklaşık 7.000 dolara satılıyordu, ancak yine de satın almak ya da satmak umuduyla otoparkta dolaşanlar vardı. Bir Arjantinli taraftar GOAL’a, bir bilet vaadiyle Miami’den Baltimore’a uçtuğunu, ancak vardığında biletin mevcut olmadığını öğrendiğini söyledi (maçı stadyumun dışındaki otoparktan izledi).

  • Tom CruiseGetty

    'Yabancıları arkadaş haline getirmek'

    Ve sonra gösteri başladı. FIFA, maç öncesinde bir “kapanış töreni” vaat etmişti. Ve törenin ihtişamından kesinlikle hiçbir eksiklik yoktu. New York’un ünlü binalarının resimleri, sahnenin ortasına doğru uzanan dev bir brandanın üzerinde yer alıyordu. İlk olarak iShowSpeed sahneye çıktı. Futbol dünyasının zirvesine yükselişi akıllara durgunluk veren bir olaydı. Bu YouTuber’ın YouTube’da şu anda yaklaşık 58 milyon abonesi bulunuyor. Spotify’da ise aylık 6 milyon dinleyicisi var.

    Burada "Champions (WC26)" adlı şarkısını seslendirdi. Oldukça etkileyici bir şarkı; Speed, “bu Dünya Kupası” demeden önce turnuvaya katılan her bir ülkeyi tek tek sayarak başlıyor. Amatör akrobasi hareketleri ve çok sayıda arka plan dansçısının da eklenmesiyle sahne performansı biraz daha renklendi. Sırada, baştan aşağı kot giymiş ve kovboy şapkası takmış Post Malone vardı. Birkaç hit şarkısını seslendirdikten sonra Swae Lee ona katılarak “Sunflower” şarkısını coşkulu bir şekilde yorumladı.

    Ardından Chris Martin sahneye çıktı ve herkesi hoş bir İspanyolca konuşmayla devre arası gösterisine davet etti (aslında pek başka seçenekleri yoktu; sonuçta tam anlamıyla stadyumdaydılar). Maç başladığında, dört müzik performansı gerçekleştirilmişti; ayrıca Louis Vuitton sponsorluğunda, aralarında Carlos Alcaraz’ın da bulunduğu isimlerin yer aldığı kupa tanıtımı yapılmıştı. Son bir görkemli dokunuş olarak Tom Cruise sahneye çıktı; en iyi “Top Gun” taklidini yaptı, güneş gözlüklerini stratejik bir şekilde çıkardı, baştan aşağı siyah giyinmiş bir şekilde, futbolun “yabancıları arkadaşlara dönüştürdüğü”ne dair coşkulu bir konuşma yaptı.

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  • Justin BieberGetty

    Justin Bieber ortamı biraz sakinleştiriyor

    1967’de ilk Super Bowl oynandığında, Arizona Üniversitesi ve Grambling State Üniversitesi’nin marş gruplarının popüler şarkılardan oluşan bir potpuri seslendirdiği o zamana kadar, devre arası gösterileri on yıllardır Amerikan futbolunun bir parçası olmuştu. Elbette o zamandan beri bu gösteriler giderek yaygınlaştı. Günümüzde NFL’de yıldızlarla dolu etkinlikler haline gelen bu gösteriler, sayısız ikonik kültürel anın da sahnesidir.

    Futbolun da bu tür etkinliklere ilgi duyması kaçınılmazdı. 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda bu konuyla ilk kez ilgilenmişlerdi; final maçında Coldplay, devre arası gösterisinin küratörlüğünü üstlenmişti. Bu, pek yaygınlaşacak gibi görünmeyen tuhaf bir denemeydi. Yine de Infantino geçen yıl bu geleneği sürdüreceklerini duyurdu. Ve bu seferki sanatçı kadrosunu seçme onuru Coldplay’e düştü. Kağıt üzerinde oldukça iyi görünüyordu: Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber.



    Sonuç ise oldukça tuhaftı. Taraftarlara beş dakikalık bir geri sayım verildi ve gösteri başlamadan önce koltuklarında kalmaları için teşvik edilmekten ziyade emredildi. Gösteri, Ronaldinho ve Ronaldo Nazario’nun, içinde Madonna ve bir avuç dansçının bulunduğu büyük bir arabayı sürmesiyle başladı. Madonna bir şarkıyı playback yaparak seslendirdi. Ardından BTS, hit şarkıları “Dynamite”in kısaltılmış bir versiyonunu seslendirmek üzere sahneye çıktı. Enerjik bir performanstı ve FIFA’nın elinde kesinlikle daha fazlası vardı.

    Görünüşe göre öyle değildi. Ted Lasso temalı bir ara gösterinin ardından – Jason Sudeikis'in karakteriyle sahneye çıkmasıyla – Bieber, gitar çalarak sahanın yarısını dolaştı ve defalarca “hallelujah” söyleyerek dünyayı birleştirdi. Shakira’nın kalça hareketleri ve Burna Boy’un ritimleri bile, 27 dakika boyunca uzayan bu acı verici gösteriyi kurtaramadı.

    Wayne Rooney, İngiliz televizyonunda durumu şöyle özetledi.

    "Bence berbattı," dedi.

  • Ferran TorresGetty

    'Eleştirilecek bir şey yok'

    Ah evet, bir de futbol maçı vardı.

    Maç oldukça sıkıcı geçti. Belki de bu karşılaşmanın biraz tuhaf geçmesi kaçınılmazdı. İspanya, hızdan yoksun ama topu herkesten daha etkili bir şekilde elinde tutabilen teknik bir takım. Ayrıca turnuvanın en iyi savunmasına sahipler. Bu, heyecan verici olmasa da ölümcül bir karışım. Arjantin'i yenmeleri gerekseydi, bu 1.000 adet altı yardlık pasla ölümcül bir galibiyet olurdu.

    Arjantin ise, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanmış 39 yaşındaki bir oyuncuya büyük ölçüde güveniyor ve başka pek fazla seçeneği yok. Daha basitçe söylemek gerekirse: Messi'yi durdurursan, Arjantin'i de durdurursun. Ve olan da aşağı yukarı buydu. Bir nevi. Bir taraf burada futbol oynamaya çalıştı. Diğeri ise oynamadı. Yine de, bir tür spor yapmak için cömertçe sahaya çıkan İspanya, kale önünde büyük ölçüde etkisiz kaldı. Bu, yaratıcılıkla dolu ilginç bir takım, ancak ölümcül bir golcüden yoksun. Lamine Yamal canlıydı. Dani Olmo bazı güzel hareketler yaptı. Rodri orta sahayı kontrol etti. Ancak 90 dakika boyunca öldürücü bir darbe indirilemedi.

    Bu arada Arjantin, İspanya’ya tekme atmaya başvurdu – ve hakem, düdüğü çalmamayı tercih ederek şaşırtıcı derecede cömert davrandı. Azınlıkta olan İspanyol seyirciler, hem sözleriyle hem de jestleriyle duygularını açıkça ortaya koydu, ancak hakem ancak 93. dakikada kararını verdi. Sarı kart gördükten sonra cesur müdahalelerde bulunan Enzo Fernandez, Pau Cubarsi’ye iki ayağıyla girdi. Hakemin başka seçeneği yoktu.

    Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, sonuçta bunun muhtemelen doğru bir karar olduğunu kabul etti.

    "İlk sarı kart önlenebilirdi. Kırık dökük İngilizcemle itiraz etmeye çalıştım, ancak eleştirecek bir şey yok," dedi maçtan sonra.

    Ferran Torres, Arjantin savunmasının 106. dakikada nihayet çökmesinin ardından 10 yard mesafeden topu ağlara göndererek günün kahramanı oldu. Messi ise neredeyse hiç topa dokunamadı. Çoğunluğu Arjantinli olan seyirciler, İspanya’nın kupa törenini kaba bir şekilde yuhalamaya karar verene kadar neredeyse hiç ses çıkarmadılar.

  • Ronaldo RonaldinhoGetty Images

    "Sadece bir oyundan öte, bu bizim DNA'mız"

    Maç sonrası töreninde “Amerikalı olma” duygusu tam anlamıyla ortaya çıktı.

    Donald Trump, sahaya çıktığında yüksek sesli yuhalamalarla karşılandı. Kazanan ve kaybeden takımların oyuncularına sırayla madalyalarını dağıtırken, mağlup olan Messi ile birkaç kelime konuşmak için bir saniye daha zaman ayırdı. Birçoğumuz, Trump’ın geçen yıl Chelsea’nin Kulüpler Dünya Kupası kutlamalarının ortasında durduğunu hatırlayacaktır. Bu yıl da hikâyeye kendini dahil etti; Infantino’nun onu sahneden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmasına rağmen, takımın kupa kaldırma töreninin kenarında yer aldı. 2022’de Messi’nin geleneksel kıyafetler giydirilmesi kadar abartılı değildi. Ama ona yakındı.

    Böylece burada tüm beklentiler karşılandı. FIFA, tam da söz verdiği gibi, muhteşem bir gösteri sergiledi. 104. Super Bowl, şimdiye kadarki en “Super Bowl’vari” etkinlikti. Toplamda yaklaşık 40 dakika, çeşitli müzik gösterileriyle geçti. Biraz da başkanlık havası vardı. YouTuber’lar da sahneye çıktı. New York City, Yeni Yıl için kesinlikle yine havai fişek alışverişine çıkmak zorunda kalacak.

    Yine de ironik bir şekilde, belki de tek hayal kırıklığı futboldu. Eğer Infantino, insanların bu gösteriden etkilenmesini istiyorsa, GOAT’ın kaybettiği 120 unutulabilir dakika, seyirciyi büyülemek için muhtemelen en iyi yol değildi.

    Belki de tüm o havai fişeklerin, şarkıların ve dansçıların amacı buydu: FIFA, top bir kez hareket etmeye başladığında ne olursa olsun final maçının bir gösteri haline gelmesini sağlamıştı. Dünya Kupası’nın resmi marşı “DNA (More Than A Game)”ın da ima ettiği gibi, bu sadece bir oyundan ibaret değil.

    Maçın, şey, her ne idiyse, içinde kaybolması gerçekten yazık.