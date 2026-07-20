"Yabancıları dostlara dönüştürmek" - FIFA Dünya Kupası finalinde Shakira, Justin Bieber ve Donald Trump vardı, ancak futbol bu görkemli gösterinin gölgesinde kaldı

Ah evet, bir de futbol maçı vardı.
Maç oldukça sıkıcı geçti. Belki de bu karşılaşmanın biraz tuhaf geçmesi kaçınılmazdı. İspanya, hızdan yoksun ama topu herkesten daha etkili bir şekilde elinde tutabilen teknik bir takım. Ayrıca turnuvanın en iyi savunmasına sahipler. Bu, heyecan verici olmasa da ölümcül bir karışım. Arjantin'i yenmeleri gerekseydi, bu 1.000 adet altı yardlık pasla ölümcül bir galibiyet olurdu.
Arjantin ise, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanmış 39 yaşındaki bir oyuncuya büyük ölçüde güveniyor ve başka pek fazla seçeneği yok. Daha basitçe söylemek gerekirse: Messi'yi durdurursan, Arjantin'i de durdurursun. Ve olan da aşağı yukarı buydu. Bir nevi. Bir taraf burada futbol oynamaya çalıştı. Diğeri ise oynamadı. Yine de, bir tür spor yapmak için cömertçe sahaya çıkan İspanya, kale önünde büyük ölçüde etkisiz kaldı. Bu, yaratıcılıkla dolu ilginç bir takım, ancak ölümcül bir golcüden yoksun. Lamine Yamal canlıydı. Dani Olmo bazı güzel hareketler yaptı. Rodri orta sahayı kontrol etti. Ancak 90 dakika boyunca öldürücü bir darbe indirilemedi.
Bu arada Arjantin, İspanya’ya tekme atmaya başvurdu – ve hakem, düdüğü çalmamayı tercih ederek şaşırtıcı derecede cömert davrandı. Azınlıkta olan İspanyol seyirciler, hem sözleriyle hem de jestleriyle duygularını açıkça ortaya koydu, ancak hakem ancak 93. dakikada kararını verdi. Sarı kart gördükten sonra cesur müdahalelerde bulunan Enzo Fernandez, Pau Cubarsi’ye iki ayağıyla girdi. Hakemin başka seçeneği yoktu.
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, sonuçta bunun muhtemelen doğru bir karar olduğunu kabul etti.
"İlk sarı kart önlenebilirdi. Kırık dökük İngilizcemle itiraz etmeye çalıştım, ancak eleştirecek bir şey yok," dedi maçtan sonra.
Ferran Torres, Arjantin savunmasının 106. dakikada nihayet çökmesinin ardından 10 yard mesafeden topu ağlara göndererek günün kahramanı oldu. Messi ise neredeyse hiç topa dokunamadı. Çoğunluğu Arjantinli olan seyirciler, İspanya’nın kupa törenini kaba bir şekilde yuhalamaya karar verene kadar neredeyse hiç ses çıkarmadılar.