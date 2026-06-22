Rogers’a olan ilginin artmasıyla birlikte, kulübün sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens bu yaz sert bir tavır sergilemeye hazır. Aston Villa sahipleri, 23 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir bedel karşılığında satmaktan başka bir niyetleri yok; haberlere göre, 100 milyon sterlinin çok üzerinde bir teklif almadıkları sürece Rogers’a yönelik tüm teklifleri göz ardı edecekler.

Daily Mail'e göre, Midlands kulübü, piyasadaki diğer transferlerdeki yüksek bedelleri, tutumlarının gerekçesi olarak gösteriyor. Manchester City'nin Elliot Anderson'a 120 milyon sterlin değer biçmesi ve Liverpool'un transfer hedeflerinden Yan Diomande'nin 100 milyon sterlinlik bir fiyat etiketi taşıması nedeniyle, geçen sezon 14 gol ve 12 asist kaydeden Rogers'ı en değerli varlıkları olarak gören Villa yönetimi, Arsenal ve Chelsea'nin Rogers'a yönelikciddi ilgisine rağmen, Premier Lig'deki rakiplerine "indirim" yapmayacakları konusunda kararlı.



