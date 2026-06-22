AFP
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Ya yap ya da sus! Aston Villa transfer konusunda tavrını değiştirmezken, Arsenal ve Chelsea’ye Morgan Rogers ile görüşmelere başlamak için devasa bir ücret ödemeleri gerektiği bildirildi
Villa, Rogers için rekor bir transfer ücreti talep ediyor
Rogers’a olan ilginin artmasıyla birlikte, kulübün sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens bu yaz sert bir tavır sergilemeye hazır. Aston Villa sahipleri, 23 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir bedel karşılığında satmaktan başka bir niyetleri yok; haberlere göre, 100 milyon sterlinin çok üzerinde bir teklif almadıkları sürece Rogers’a yönelik tüm teklifleri göz ardı edecekler.
Daily Mail'e göre, Midlands kulübü, piyasadaki diğer transferlerdeki yüksek bedelleri, tutumlarının gerekçesi olarak gösteriyor. Manchester City'nin Elliot Anderson'a 120 milyon sterlin değer biçmesi ve Liverpool'un transfer hedeflerinden Yan Diomande'nin 100 milyon sterlinlik bir fiyat etiketi taşıması nedeniyle, geçen sezon 14 gol ve 12 asist kaydeden Rogers'ı en değerli varlıkları olarak gören Villa yönetimi, Arsenal ve Chelsea'nin Rogers'a yönelikciddi ilgisine rağmen, Premier Lig'deki rakiplerine "indirim" yapmayacakları konusunda kararlı.
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Finansal adil oyun: ip üzerinde yürüyüş
Mayıs ayında elde ettikleri tarihi Avrupa Ligi zaferi de dahil olmak üzere sahadaki başarılarına rağmen, Villa’nın mali durumu hâlâ kulübün önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. UEFA yönetmeliklerine göre kulüpler, gelirlerinin en fazla yüzde 70’ini futbol harcamalarına ayırabilir; ancak Villa, daha önceki bir ihlal nedeniyle 9,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldıktan sonra bu rakamı aşmamakta zorlanıyor. Bu mali baskı, Unai Emery’nin transfer planlarını finanse etmek için büyük çaplı bir oyuncu satışının kaçınılmaz olup olmadığı konusunda pek çok kişinin kafasında soru işareti yaratıyor.
Kulüp, son dönemde transfer piyasasında bazı yüksek profilli transfer fırsatlarını kaçırarak zorluklar yaşadı; Evann Guessand ve Tammy Abraham’a yaklaşık 45 milyon sterlin harcarken, aynı zamanda etkili olamayan kiralık oyuncular için de ağır maaş yükü üstlendi.
Şampiyonlar Ligi’nde rekabet etmeye devam edebilmek için Villa, “son derece yaratıcı” olmak zorunda olduğu bir konumda bulunuyor; bu durum, sonuçta kadrodan ayrılacak oyuncular konusunda kulübü zorlayabilir.
Emery, hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor
Emery, Rogers’ın kalıp kalmayacağına bakılmaksızın kanat bölgelerindeki seçeneklerini güçlendirmeye kararlı. İspanyol teknik adam, Emirates’te görev yaptığı dönemde Brezilyalı Gabriel Martinelli ile çalışmış ve ona uzun süredir hayranlık duyuyor; ayrıca Arsenal’in teklifleri değerlendirmeye açık olabileceğinin de farkında. Ancak Martinelli’nin yüksek maaşı, halihazırda mali açıdan zorlu bir süreçten geçen kulüp için bir engel teşkil edebilir.
Radarındaki diğer hedefler arasında, Fulham'da geçirdiği olağanüstü sezonun ardından serbest oyuncu statüsüne geçen Harry Wilson ve Newcastle'dan Harvey Barnes yer alıyor. Emery ayrıca Dünya Kupası'nda Ibrahim Mbaye'yi de yakından takip ediyor, ancak PSG'nin kanat oyuncusu için kalıcı bir transferin maliyeti muhtemelen çok yüksek olacaktır.
Villa teknik direktörü, PSG ile oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında, ilk 11’i anında güçlendirebilecek oyunculara öncelik veriyor.
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Rogers davasında Watkins’in kararı
Transfer söylentileri sürerken, oyuncuların kendileri Dünya Kupası’ndaki milli görevlerine odaklanmış durumda. Ollie Watkins, kulüp takım arkadaşı için açıkça destek vererek, Rogers’ın gelecek sezon hangi kulüpte oynarsa oynasın önünde parlak bir gelecek olduğunu vurguladı.
“Bence Morgan en tepeye çıkabilir,” dedi Watkins. “Bu kısa sürede, yani 18 ayda neler yapabildiğini, nasıl geliştiğini ve en üst seviyede performans göstermeye başladığını görüyorsunuz; bu da ona hak ettiği tüm takdiri kazandırdı. Sonuçta bence o, ayakları yere basan bir oyuncu. Bence o, çalışkan ve oyun stiline son derece güvenen bir oyuncu.”