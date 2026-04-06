"Ya Xabi Alonso ilk altı ayında başarısız olursa?" - Liverpool, Anfield'a tanıdık bir yüzü geri getirebilecek Arne Slot'un kovulması yönündeki çağrılardan uzak durması konusunda uyarıldı
Alonso'nun Anfield'a dönüşüyle ilgili güçlü söylentiler var
Bir dizi kötü sonucun ardından Slot üzerindeki baskı artarken, Alonso'nun gölgesi Anfield'ın üzerinde hâlâ ağır bir şekilde duruyor. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra şu anda işsiz olan eski Kırmızıların orta saha oyuncusu, pek çok taraftarın duygusal bir dönüşü için sesini yükseltmesine neden oluyor. Ancak Liverpool'un efsanesi Barnes, İspanyol teknik adamın bu görev için gerçekten doğru kişi olup olmadığını sorguluyor ve onun Bernabeu'dan kısa süre önce ayrılmasını gerekçe gösteriyor.
"Kararsız" işten çıkarma kültürünün riski
"Xabi, Liverpool'un gözdesi olduğu için bu talepleri anlıyorum," dedi Barnes, Liverpool Echo'ya. "Ama Real Madrid'de başarısız olmadı mı? Gerçekten başarılı bir teknik direktör müydü? Tabii ki beni yanlış anlamayın, bence Xabi harika birisi ve iyi bir iş çıkardı. Ama Real Madrid tarafından başarısızlık nedeniyle kovulmadı mı? Onu bu yüzden kapı dışarı ettiler. Elbette eski oyuncular için yapılan bu seslendirmeleri seviyoruz. Steven Gerrard'ın adı da daha önce geçmişti. Bu yüzden taraftarların nasıl olduğunu anlıyorum. Ama taraftarlar böyledir. Çok değişkendirler."
Barnes, Slot'un yerine Alonso'nun getirilmesinin kulüpte sadece bir istikrarsızlık döngüsü yaratacağına inanıyor. Slot'un Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı ilk sezonunda elde ettiği başarının, ona şu anda hoşnutsuz taraftar kitlesinden aldığıdan çok daha fazla itibar kazandırması gerektiğini savundu.
"Arne Slot ile ligi kazandık ve birdenbire onu kovmak mı istiyoruz?" diye ekledi Barnes. "Eğer o gidip Alonso gelirse, diyelim ki Alonso ilk altı ayında ya da ilk yılında başarısız olursa, yine onu kovup başkasını mı getireceğiz? Ben her zaman teknik direktörleri desteklerim, kim olurlarsa olsunlar, çünkü onlar başarıları nedeniyle kulübe geliyorlar, iyi teknik direktörler ve onlara zaman tanınması gerekiyor. Jurgen Klopp ilk geldiğinde liderin 20 puan gerisindeydi, ama biz ona sadık kaldık. Bu yüzden bence Xabi bir gün harika bir teknik direktör olacak, ama ben Arne Slot'un kalmasını istiyorum."
City'nin aldığı ağır yenilginin ardından artan baskı
Manchester City'ye karşı 4-0'lık yıkıcı bir yenilgiyle FA Cup'tan elenilmesinin ardından, değişiklik talepleri doruk noktasına ulaştı. Bu performans, kulübün alametifarikası olan yoğunluktan yoksundu. Sezon kritik bir döneme girerken, bu yenilgi Slot'un koltuğunu korumak için mücadele etmesine neden oldu.
İstatistiklere göre, Liverpool tüm turnuvalarda 15 mağlubiyetle modern tarihin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ancak Barnes'a göre suç, teknik direktörün taktiklerinden çok kadrodaki büyük değişikliklerde yatıyor. O şöyle dedi: "Çok sayıda oyuncu transfer ettik. Hepsi bireysel olarak iyi oyuncular. Doğru karışımı bulmaya çalışıyoruz. Doğru oyun tarzını bulmaya çalışıyoruz. Birinci takıma beş ya da altı oyuncu transfer ettiğinizde, bu zaman alır. Yeni bir oyun tarzı bulmaya çalışıyoruz, ancak iyi oynadığımızda gerçekten iyi oynadığımızı görebilirsiniz. Sadece biraz istikrar kazanmamız gerekiyor."
Slot'un geleceği açısından belirleyici bir hafta
Paris Saint-Germain ile oynanacak devasa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı yaklaşırken, Hollandalı teknik adam hata yapma lüksünün olmadığını biliyor. Parc des Princes'e yapılacak bu deplasman, rayından çıkan sezonu kurtarmak için belki de son fırsatı temsil ediyor. Şu an için, Barnes gibi efsanelerin desteği, Alonso'nun göreve getirilmesi yönündeki artan taleplere karşı Slot'un en güçlü kalkanı olmaya devam ediyor.