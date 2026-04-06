"Ya Xabi Alonso ilk altı ayında başarısız olursa?" - Liverpool, Anfield'a tanıdık bir yüzü geri getirebilecek Arne Slot'un kovulması yönündeki çağrılardan uzak durması konusunda uyarıldı

"Xabi, Liverpool'un gözdesi olduğu için bu talepleri anlıyorum," dedi Barnes, Liverpool Echo'ya. "Ama Real Madrid'de başarısız olmadı mı? Gerçekten başarılı bir teknik direktör müydü? Tabii ki beni yanlış anlamayın, bence Xabi harika birisi ve iyi bir iş çıkardı. Ama Real Madrid tarafından başarısızlık nedeniyle kovulmadı mı? Onu bu yüzden kapı dışarı ettiler. Elbette eski oyuncular için yapılan bu seslendirmeleri seviyoruz. Steven Gerrard'ın adı da daha önce geçmişti. Bu yüzden taraftarların nasıl olduğunu anlıyorum. Ama taraftarlar böyledir. Çok değişkendirler."

Barnes, Slot'un yerine Alonso'nun getirilmesinin kulüpte sadece bir istikrarsızlık döngüsü yaratacağına inanıyor. Slot'un Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı ilk sezonunda elde ettiği başarının, ona şu anda hoşnutsuz taraftar kitlesinden aldığıdan çok daha fazla itibar kazandırması gerektiğini savundu.

"Arne Slot ile ligi kazandık ve birdenbire onu kovmak mı istiyoruz?" diye ekledi Barnes. "Eğer o gidip Alonso gelirse, diyelim ki Alonso ilk altı ayında ya da ilk yılında başarısız olursa, yine onu kovup başkasını mı getireceğiz? Ben her zaman teknik direktörleri desteklerim, kim olurlarsa olsunlar, çünkü onlar başarıları nedeniyle kulübe geliyorlar, iyi teknik direktörler ve onlara zaman tanınması gerekiyor. Jurgen Klopp ilk geldiğinde liderin 20 puan gerisindeydi, ama biz ona sadık kaldık. Bu yüzden bence Xabi bir gün harika bir teknik direktör olacak, ama ben Arne Slot'un kalmasını istiyorum."