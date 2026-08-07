Carrick, Old Trafford'daki futbolculuk döneminde beş Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi dahil 18 kupa kazanarak prestijli ödülleri toplamak için ne gerektiğini biliyor. Şimdi önündeki meydan okuma, bu başarıyı tekrarlamaya çalışırken en doğru yolu nasıl izleyeceği.

Manchester United'ın Ruben Amorim ile yollarını ayırma kararı sonrası, Ocak ayının ortasında Hayaller Tiyatrosu'ndan gelen SOS çağrısına yanıt verildi. Teknik alana istikrarı geri getirmesi için tanıdık bir isimden geri dönmesi istendi.

Carrick bu görevde takdire şayan bir performans sergiledi ve 17 maçta 12 galibiyet aldı. Üçüncülük ve Şampiyonlar Ligi bileti de garantilenince, kendisine iki yıllık sözleşme teklifi sunuldu.

Manchester United'ın şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmasından söz ediliyor; son transfer döneminde akıllı hamleler yapılabilirse, Manchester'da kupaların her yıl gelmesi yönündeki beklenti de düşünüldüğünde bu ihtimal güçleniyor.