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Ya tamam ya devam! Michael Carrick'e, Sir Alex Ferguson'la paylaştığı kilit özelliğe dikkat çekilerek Premier Lig şampiyonluğu yaşamış isimden Man Utd kupa uyarısı gönderildi
Carrick, Manchester United teknik direktörü olarak iki yıllık sözleşme imzaladı
Carrick, Old Trafford'daki futbolculuk döneminde beş Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi dahil 18 kupa kazanarak prestijli ödülleri toplamak için ne gerektiğini biliyor. Şimdi önündeki meydan okuma, bu başarıyı tekrarlamaya çalışırken en doğru yolu nasıl izleyeceği.
Manchester United'ın Ruben Amorim ile yollarını ayırma kararı sonrası, Ocak ayının ortasında Hayaller Tiyatrosu'ndan gelen SOS çağrısına yanıt verildi. Teknik alana istikrarı geri getirmesi için tanıdık bir isimden geri dönmesi istendi.
Carrick bu görevde takdire şayan bir performans sergiledi ve 17 maçta 12 galibiyet aldı. Üçüncülük ve Şampiyonlar Ligi bileti de garantilenince, kendisine iki yıllık sözleşme teklifi sunuldu.
Manchester United'ın şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmasından söz ediliyor; son transfer döneminde akıllı hamleler yapılabilirse, Manchester'da kupaların her yıl gelmesi yönündeki beklenti de düşünüldüğünde bu ihtimal güçleniyor.
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Carrick'in Manchester United menajeri olarak bir kupa kazanması gerekiyor mu?
Carrick'in o alanda beklentilerin altında kalması halinde rahatsız edici sorularla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulan eski United kanat oyuncusu Sharpe, NetBet aracılığıyla GOAL'e şunları söyledi: “Kesinlikle. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, hatta belki de en büyüğünde görev yapıyor, bu yüzden her sezonun sonunda bir şeyler kazanmıyorsanız, o zaman mutlaka sorular sorulur ve baskı oluşur.
“Bence o da bir şey kazanmayı bekliyordur. Bence taraftarlar da bekliyordur. Bence yönetim kurulu da bekliyordur. Bunu saklamaya gerek yok. Her şeyi kazanmak ve her yıl bir şeyler kazanmak zorundasınız. Burası bunu gerektirir.”
Carrick'in Ferguson'la paylaştığı önemli özellikler
Sharpe da Old Trafford'da Sir Alex Ferguson'ın başarılarla dolu altın döneminin bir parçası olan isimlerden biriydi. Carrick, efsanevi İskoç'un yönetiminde çalıştığı dönemde çok sayıda önemli ders almış olacaktır.
United'ın mevcut patronunun eski akıl hocasından almış olması gereken en önemli özellikleri seçmesi istendiğinde Sharpe şöyle ekledi: “Michael'ın Alex Ferguson'dan bir şey almasına ihtiyacı olup olmadığını bilmiyorum.
“Bence birlikte çalıştığınız teknik direktörlerden bir şeyler öğrenmeli ve onlardan küçük parçalar almalısınız ama özellikle Sir Alex'ten kazanan mentalitesini. İç saha ya da deplasman fark etmeksizin, maç zor ya da kolay olsun, her maçı kazanmak isterdi ve bence Michael da bu konuda onunla aynı.
“Bence maçlarda, antrenmanlarda, hatta bu sezonki hazırlık maçlarında soyunma odasında ve çevresinde sağladığı bir disiplin var. Bence herkesten doğru yaklaşımı alıyor.
“Spesifik olarak bir şey var mı bilmiyorum ama çalışma ahlakı ve kazanma mentalitesi var. Bence asıl mesele, takımın ilk düdükten itibaren önde baskıyla başlamasını sağlamak. Bence son birkaç sezonda çok fazla kez biraz dağınık ve biraz isteksiz başladılar, rakipler de öne geçti. Sonra geri dönüp sonuç almak zor oluyor ama eğer önde başlayıp pozitif bir başlangıç yapabilir ve takımları baskı altına alabilirseniz, bence başarılı olma şansı var.”
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Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Hazırlık maçları ve Premier League açılışı
United, 2026-27 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi başardı; Youri Tielemans ve Andrey Santos gibi isimler transfer edildi. Ancak savunma ve hücum hatlarında ek takviyelere ihtiyaç duyulduğu düşünülüyor.
Yeni Premier League sezonunun başlamasına artık haftalar kaldı. Manchester United, son hazırlık maçlarında Paris Saint-Germain, Leeds ve AC Milan ile karşılaştıktan sonra 22 Ağustos'ta Hull City karşısında sezona başlayacak.
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