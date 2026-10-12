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Ya seni severler ya senden nefret ederler! “Zorlu” Corinthians mücadelesine atılan Jesse Lingard’a eski Manchester United takım arkadaşından Brezilya’da “araba molası” uyarısı
Lingard, Güney Kore'de eski ışıltısını yeniden yakaladı
Futbolun dünyanın o bölgesinde çok büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde, tribündeki taraftarlar sahaya çıkanlardan yüzde 100 özveri ve mücadele bekliyor. Takım olarak ve bireysel düzeyde standartlar düşerse bunun sonuçları olabilir.
Lingard, bunu zor yoldan öğrenebileceği bir duruma düştü. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Mart 2026'da kariyerinde şaşırtıcı bir hamle daha yaptı. Daha önce Güney Kore ekibi FC Seoul ile bağlarını koparmış ve serbest oyuncu statüsüne geçmişti.
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Güney Amerika'da yeni bir meydan okuma benimseniyor
Nottingham Forest tarafından serbest bırakılıp birkaç ay kulüpsüz kaldıktan sonra yeni ufuklara açılan Warrington doğumlu futbolcu, konfor alanının çok dışına çıkmaya giderek daha hazır.
Corinthians'ta Manchester United'ın eski forveti Memphis Depay'in takım arkadaşı oldu ve farklı bir kültüre, dile ve lige uyum sağladı. Kayda değer bir performans sergileyerek Brezilya'nın en üst liginde mücadele eden ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.
Lingard, Güney Amerika'daki yaşama biçilmiş kaftan gibi görünüyor; sahada gülümseyerek oynuyor ve karnaval ruhunu benimsiyor. Ancak yol boyunca bazı zorluklarla karşılaşacağı konusunda uyarıldı.
Brezilya futbolunda hayat neden zor olabilir?
Wiz Slots iş birliği kapsamında konuşan Anderson, Lingard'ın kendi ülkesine gitmesi sorulduğunda Wiz Slots aracılığıyla GOAL'e şunları söyledi: “Bence yaptıkları en iyi tercih bu. Çünkü Brezilya kulüpleri şu anda mali açıdan kötü durumda. Hem de çok kötü.
“Flamengo ve Palmeiras gibi iki kulübün durumu iyi. Geri kalan tüm kulüplerin yaklaşık 1 milyar borcu var. Bütün kulüpler kötü durumda. Brezilya milli takımı artık neden üst düzey oyuncular çıkarmakta zorlanıyor? Çünkü oyuncular geliyor ve 15, 16 ya da 17 yaşında satılıyor.
“Bu yüzden Brezilya'da iyi bir milli takım kurmak artık zor. Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ve Romario gibi oyuncular... Brezilya'nın yeniden eski seviyesine dönüp sahip olduğu saygıyı kazanması zaman alacak.
“Şimdi insanlarla konuştuğumda ‘Brezilya berbat, Brezilya kötü bir takım’ diyorlar. Üst düzey oyuncularımız var. Vinicius Junior, Madrid'de üst düzeyde oynuyor. Raphinha harika oynuyor. [Matheus] Cunha, Manchester'da iyi oynuyor. Bruno Guimaraes, Arsenal'da iyi oynuyor.
“Peki bu oyuncular neden başarılı olamıyor? En iyi teknik direktörlerden birine [Carlo Ancelotti] sahibiz. Çılgınca görünüyor. Kâğıt üzerinde bakarsanız dünyanın en iyi milli takımlarından biri. Ama şimdi birlikte nasıl oynadıklarını görmek gerekiyor.
“Yine de bence bu onun [Lingard] için iyi. Ama Brezilya'da futbol çok zor. Kolay değil. Manchester'dan ayrıldığımda hiçbir şeyden pişman olmadım. Sanırım Brezilya'ya döndüğüme pişman olabilirim. Çünkü Brezilya'da bir hayatınız olmuyor. Futbolcuların rahat bir yaşamı yok. İnsanlar size, annenize, okuldaki çocuklarınıza bağırmaya başlıyor. Büyük bir kulübe gittiğinizde zor oluyor: Ya herkes sizi seviyor ya da herkes sizden nefret ediyor.
“Corinthians çok zor bir kulüp. İyi oynarsanız her şey iyi gider. Ama kötü oynarsanız insanlar onun arabasına zarar verir, gidip onunla konuşur. Yine de bu onun için iyi. Bence iyi bir deneyim yaşayacak.
“Onu 15, 16, 17 yaşlarında, gençken görmüştüm. Ayrıca harika bir insan. Çok sevimli ve eğlenceli biri. Bence iyi iş çıkaracak. Kulüp için harika işler yapacağını düşünüyorum.”
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Eski Manchester United yıldızı Lingard, sözleşmesini uzatmak için sahada mücadele ediyor
Lingard, Brezilya'ya giderken yalnızca bir yıllık sözleşme imzaladı. Bu da onun geleceği için oynadığı anlamına geliyor. Kulübede ve tribünlerde bulunanları, daha uzun süre kalmayı hak ettiğine ikna etmesi gerekiyor.
Yerel halkı memnun etmeyi başarırsa, Asya'daki 22 ayı boyunca önde gelen ilgi odaklarından biri olarak “rock yıldızı” gibi karşılanan Lingard, verimli bir macera daha yaşayabilir.
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