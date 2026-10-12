Wiz Slots iş birliği kapsamında konuşan Anderson, Lingard'ın kendi ülkesine gitmesi sorulduğunda Wiz Slots aracılığıyla GOAL'e şunları söyledi: “Bence yaptıkları en iyi tercih bu. Çünkü Brezilya kulüpleri şu anda mali açıdan kötü durumda. Hem de çok kötü.

“Flamengo ve Palmeiras gibi iki kulübün durumu iyi. Geri kalan tüm kulüplerin yaklaşık 1 milyar borcu var. Bütün kulüpler kötü durumda. Brezilya milli takımı artık neden üst düzey oyuncular çıkarmakta zorlanıyor? Çünkü oyuncular geliyor ve 15, 16 ya da 17 yaşında satılıyor.

“Bu yüzden Brezilya'da iyi bir milli takım kurmak artık zor. Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ve Romario gibi oyuncular... Brezilya'nın yeniden eski seviyesine dönüp sahip olduğu saygıyı kazanması zaman alacak.

“Şimdi insanlarla konuştuğumda ‘Brezilya berbat, Brezilya kötü bir takım’ diyorlar. Üst düzey oyuncularımız var. Vinicius Junior, Madrid'de üst düzeyde oynuyor. Raphinha harika oynuyor. [Matheus] Cunha, Manchester'da iyi oynuyor. Bruno Guimaraes, Arsenal'da iyi oynuyor.

“Peki bu oyuncular neden başarılı olamıyor? En iyi teknik direktörlerden birine [Carlo Ancelotti] sahibiz. Çılgınca görünüyor. Kâğıt üzerinde bakarsanız dünyanın en iyi milli takımlarından biri. Ama şimdi birlikte nasıl oynadıklarını görmek gerekiyor.

“Yine de bence bu onun [Lingard] için iyi. Ama Brezilya'da futbol çok zor. Kolay değil. Manchester'dan ayrıldığımda hiçbir şeyden pişman olmadım. Sanırım Brezilya'ya döndüğüme pişman olabilirim. Çünkü Brezilya'da bir hayatınız olmuyor. Futbolcuların rahat bir yaşamı yok. İnsanlar size, annenize, okuldaki çocuklarınıza bağırmaya başlıyor. Büyük bir kulübe gittiğinizde zor oluyor: Ya herkes sizi seviyor ya da herkes sizden nefret ediyor.

“Corinthians çok zor bir kulüp. İyi oynarsanız her şey iyi gider. Ama kötü oynarsanız insanlar onun arabasına zarar verir, gidip onunla konuşur. Yine de bu onun için iyi. Bence iyi bir deneyim yaşayacak.

“Onu 15, 16, 17 yaşlarında, gençken görmüştüm. Ayrıca harika bir insan. Çok sevimli ve eğlenceli biri. Bence iyi iş çıkaracak. Kulüp için harika işler yapacağını düşünüyorum.”