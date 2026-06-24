Ya Manchester United ya da hiçbir şey! Fiorentina’dan ayrılacağı söylentileri arasında David de Gea, “tek kulüp” transfer tutumunu netleştirdi

De Gea, Serie A’da ikinci bir soluk buldu, ancak kalbi hâlâ Manchester’da. Tuttomercatoweb’dengelen haberlere göre, tecrübeli kaleci bu yaz Fiorentina’dan ayrılmaya ancak tek bir varış noktası için hazır olduğunu açıkça belirtmiş.

Bu tek yer, 2011 ile 2023 yılları arasında 12 yılını geçirdiği Manchester United'a sansasyonel bir dönüş. Diğer kulüpler bu deneyimli kaleciyi kadrolarına katmak için harekete geçmeye başlasa da, "Ya Old Trafford ya da hiçbir şey" tutumu, profesyonel kariyerinin son bölümlerini belirleyecek gibi görünüyor.



