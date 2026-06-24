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Ya Manchester United ya da hiçbir şey! Fiorentina’dan ayrılacağı söylentileri arasında David de Gea, “tek kulüp” transfer tutumunu netleştirdi
İspanyol yıldız için ya Red Devils ya da hiçbir şey
De Gea, Serie A’da ikinci bir soluk buldu, ancak kalbi hâlâ Manchester’da. Tuttomercatoweb’dengelen haberlere göre, tecrübeli kaleci bu yaz Fiorentina’dan ayrılmaya ancak tek bir varış noktası için hazır olduğunu açıkça belirtmiş.
Bu tek yer, 2011 ile 2023 yılları arasında 12 yılını geçirdiği Manchester United'a sansasyonel bir dönüş. Diğer kulüpler bu deneyimli kaleciyi kadrolarına katmak için harekete geçmeye başlasa da, "Ya Old Trafford ya da hiçbir şey" tutumu, profesyonel kariyerinin son bölümlerini belirleyecek gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Juventus’un ilgisi pek bir etki yaratmadı
Bu haber, De Gea’nın Juventus’a transfer olacağına dair spekülasyonların giderek arttığı bir dönemde geldi. İtalyan devi, kaleci pozisyonu için takviye arayışındaydı ve haberlere göre İspanyol oyuncuyu potansiyel bir hedef olarak belirlemişti. De Gea, Liverpool’dan Alisson Becker, Aston Villa’dan Emiliano Martinez ve diğer isimlerin ardından Juve’nin kaleci pozisyonu için olası alternatifler arasında adı geçen isimlerden biriydi.
Ancak, Bianconeri’nin prestijine rağmen De Gea, İtalya’daki başka bir rakibe ya da farklı bir Avrupa ligine transfer olmakla ilgilenmiyor. İtalya’daki kariyeri oldukça verimli geçti; Fiorentina formasıyla 88 maça çıkan De Gea, bu maçlarda 24 kez kalesini gole kapatırken 109 gol yedi. Bu performansı sayesinde 2024-25 sezonunda Serie A Sezonun Takımı’na seçildi. Bununla birlikte, Kasım ayında 36 yaşına girecek olan kaleci, başka bir takıma yapacağı son ve kazançlı bir transfer yerine, duygularını ve Manchester United ile olan köklü bağını ön planda tutuyor.
Serbest oyuncu statüsünden Fiorentina’nın kahramanına
De Gea’nın zirveye dönüş yolculuğu, sabır ve azimle dolu bir süreç oldu. Haziran 2023’te sözleşmesinin süresinin dolmasıyla United’dan ayrıldıktan sonra, tam bir yıl boyunca profesyonel futboldan uzak kaldı. Doğru fırsatı bir yıl boyunca bekledikten sonra, İspanyol kaleci 2024 yazında Fiorentina’nın teklifiyle serbest oyuncu olarak sahalara geri döndü.
Floransa’ya geldiğinden beri, sınıfın kalıcı olduğunu kanıtladı ve kendisini Premier Lig’in bir ikonu haline getiren olağanüstü kurtarışları istikrarlı bir şekilde sergiledi. Bu formu, Fiorentina için zorlu bir sezon boyunca hayati öneme sahip oldu; takım, Serie A’yı 15. sırada tamamladı, Coppa Italia’da son 16 turunda elendi ve UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final aşamasında turnuvadan ayrıldı. Takımın yaşadığı bu zorluklara rağmen, mevcut sözleşmesi Haziran 2028’e kadar devam ediyor ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor; bu da İngiltere’den özel bir teklif gelmedikçe mevcut ortamında rahat olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Old Trafford’un kapısı şimdilik kapalı kalıyor
De Gea masalsı bir yeniden birleşmeyi hayal ediyor olsa da, Manchester United’ın eski 1 numaralı kalecisini kulübe geri getirmeyi düşündüğüne dair resmi bir işaret bulunmuyor. İspanyol kaleci, Old Trafford’da geçirdiği parlak ilk döneminde büyük başarılara imza attı; bir Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki EFL Kupası, üç FA Community Shield ve bir Avrupa Ligi kupası kazandı.