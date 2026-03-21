AS Roma v Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport

"Ya kurtulursunuz ya da sizi öldürürüz": Bogliasco'da Sampdoria taraftarlarının öfkeli protestosu. Yarın Avellino ile karşılaşma

Sampdoria, son beş maçtır galibiyet alamadı ve yeniden küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaştı

Sampdoria'da durum oldukça hassas. Foti-Gregucci ikilisinin görevden alınması, Blucerchiati'nin içinde bulunduğu zorlu dönemden çıkamayan Attilio Lombardo ile ilgili tartışmaları yatıştırmadı. Carrarese'ye karşı alınan 2-0'lık ağır yenilgi, Sampdoria'yı Reggiana-Spezia ikilisinden sadece bir puan farkla küme düşme potasına geri düşürdü.


Yarın saat 17:15'te oynanacak Avellino ile ev sahibi olarak oynanacak maçın arifesinde, yaklaşık 300 Sampdoria taraftarı Bogliasco'daki 'Mugnaini' Spor Merkezi'ne gelerek, Blucerchiati'nin antrenmanı sırasında şiddetli bir protesto düzenledi.

  • AĞIR SÖZLER

    Sampdoria kulübünde sert sözler havada uçuşuyor."Ya kazanırsınız ya da sizi gebertebiliriz" diye Blucerchiati taraftarları defalarca slogan attı. Geçmişte ve protesto sırasında da bu sözler her zaman kulübe, özellikle de Tey, Manfredi, Fredberg ve Walker'a yöneltilmişti. Ancak şimdi Sampdoria taraftarları takıma karşı da sabrını yitirmiş görünüyor. Organize taraftar grubunun sosyal medyada paylaştığı mesajda "Bizi bıktırdınız" yazıyor.

