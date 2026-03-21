"Ya kurtulursunuz ya da sizi öldürürüz": Bogliasco'da Sampdoria taraftarlarının öfkeli protestosu. Yarın Avellino ile karşılaşma

Sampdoria kulübünde sert sözler havada uçuşuyor."Ya kazanırsınız ya da sizi gebertebiliriz" diye Blucerchiati taraftarları defalarca slogan attı. Geçmişte ve protesto sırasında da bu sözler her zaman kulübe, özellikle de Tey, Manfredi, Fredberg ve Walker'a yöneltilmişti. Ancak şimdi Sampdoria taraftarları takıma karşı da sabrını yitirmiş görünüyor. Organize taraftar grubunun sosyal medyada paylaştığı mesajda "Bizi bıktırdınız" yazıyor.