"Ya kurtulursunuz ya da sizi öldürürüz": Bogliasco'da Sampdoria taraftarlarının öfkeli protestosu. Yarın Avellino ile karşılaşma

Sampdoria'da durum oldukça hassas. Foti-Gregucci ikilisinin görevden alınması, Blucerchiati'nin içinde bulunduğu zorlu dönemden çıkamayan Attilio Lombardo ile ilgili tartışmaları yatıştırmadı. Carrarese'ye karşı alınan 2-0'lık ağır yenilgi, Sampdoria'yı Reggiana-Spezia ikilisinden sadece bir puan farkla küme düşme potasına geri düşürdü.
Yarın saat 17:15'te oynanacak Avellino ile ev sahibi olarak oynanacak maçın arifesinde, yaklaşık 300 Sampdoria taraftarı Bogliasco'daki 'Mugnaini' Spor Merkezi'ne gelerek, Blucerchiati'nin antrenmanı sırasında şiddetli bir protesto düzenledi.