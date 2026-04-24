"Ya dururuz ya da 32 yaşına kadar dayanamayacağım" - Rodri, Manchester City'deki son sakatlık sorununun ardından yoğun maç programına sert çıktı
Orta sahanın kilit oyuncusu, kariyerinin uzun vadeli devamı konusunda endişelerini dile getirdi
Rodri, futbol kariyerinin geleceğine dair düşündürücü bir değerlendirmede bulunarak, küresel maç takviminin mevcut yoğunluğunun oyuncuları kırılma noktasına ittiğini belirtti. Daha önce ön çapraz bağ yırtılması da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Manchester City yıldızı, zirvede kalma süresinin tehlike altında olduğuna inanıyor.
29 yaşındaki oyuncu, giderek genişleyen ulusal ve uluslararası maç takvimlerinin insan vücudu için sürdürülemez olduğu konusunda derin endişelerini dile getirdi. Eşi benzeri görülmemiş bir başarı döneminin hem kulübü hem de ülkesi için temel taşı olan orta saha oyuncusu, fiziksel yıpranmanın futbol kariyerinin erken sona ermesine yol açacağından korkuyor.
Altın Top ödülü sahibi, emeklilikle ilgili karamsar bir tahminde bulundu
DAZN'ın "Premier Corner" programında samimi bir şekilde konuşan Rodri, değişimin gerekliliği konusunda lafını esirgemedi. İspanyol milli futbolcu, yetkililer oyuncuların refahını korumak için müdahale etmezse kariyerinin sonunun yaklaştığı konusunda uyarıda bulundu.
Rodri, "Ya dururuz ya da 32 yaşına kadar dayanamayacağım" dedi. "Kendini nasıl ayarlayacağını bilmelisin, çünkü vücudun sınırları var ve hepimizin bir son kullanma tarihi var."
Yıllar süren Avrupa hakimiyetinin ardından zihinsel yorgunluk baş gösteriyor
Rodri, fiziksel yorgunluğun ötesinde, son beş yıl boyunca her büyük turnuvanın son aşamalarında mücadele etmenin getirdiği psikolojik yükü vurguladı. İspanya’nın Euro 2024 zaferinin ardından orta saha oyuncusu, tamamen bitkin hissettiğini ve sonraki sezonlara hazırlık için motivasyon bulmakta zorlandığını itiraf etti.
"Kazandığımız o Avrupa Şampiyonası sona erdiğinde, 5-6 yıl üst üste her turnuvanın son aşamalarına ulaşmaktan dolayı son derece bitkin durumdaydım," diye ekledi. "Fiziksel olarak değil, zihinsel olarak, tükenmişlik nedeniyle sonraki yıllarda bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Zirveye ulaşmıştım, başarabileceğim maksimum seviyeye neredeyse ulaşmıştım ve bu, yeniden enerji toplamak ve şarj olmak için kullandığım bir andı."
Küresel büyük etkinlik öncesinde dikkatler toparlanmaya yöneliyor
Sistemden duyduğu hayal kırıklığına rağmen Rodri, son dönemde sahalardan uzak kaldığı süreyi "enerjisini yenilemek" ve yeni bir bakış açısı kazanmak için değerlendirdi. Yaklaşan Dünya Kupası'nda İspanya'ya kaptanlık yapmayı hedefleyen Rodri, en iyi formuna geri dönme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Orta saha oyuncusunun iyileşme süreci, onu tekrar kadroya dahil etmek isteyen City'nin sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecek.