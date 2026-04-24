"Ya dururuz ya da 32 yaşına kadar dayanamayacağım" - Rodri, Manchester City'deki son sakatlık sorununun ardından yoğun maç programına sert çıktı

Rodri, futbol kariyerinin geleceğine dair düşündürücü bir değerlendirmede bulunarak, küresel maç takviminin mevcut yoğunluğunun oyuncuları kırılma noktasına ittiğini belirtti. Daha önce ön çapraz bağ yırtılması da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Manchester City yıldızı, zirvede kalma süresinin tehlike altında olduğuna inanıyor.

29 yaşındaki oyuncu, giderek genişleyen ulusal ve uluslararası maç takvimlerinin insan vücudu için sürdürülemez olduğu konusunda derin endişelerini dile getirdi. Eşi benzeri görülmemiş bir başarı döneminin hem kulübü hem de ülkesi için temel taşı olan orta saha oyuncusu, fiziksel yıpranmanın futbol kariyerinin erken sona ermesine yol açacağından korkuyor.