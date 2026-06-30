"Ya da Leon, sen?" Bayern'in yıldızı Goretzka, Paraguay'a karşı yaşanan penaltı dramasında görünüşe göre sorumluluktan kaçtı

İlk iki penaltının kaçırılmasının ardından Alman takımı çoktan köşeye sıkışmıştı; ancak Paraguay’ın ilk penaltısını kaçırması, umutları yeniden canlandırdı. Orta dairede kısa süreli sevinç gösterisinin ardından, ikinci Alman penaltı atıcısı olarak kendi penaltısını ustaca gole çeviren kaptan Joshua Kimmich komutayı ele aldı.

Kaptan, sonraki sırayı belirlemek için kalan oyuncuları tek tek gözden geçirdi. Sözde “Spidercam”ın mikrofonu sayesinde Kimmich’in sözleri televizyon yayınında net bir şekilde duyuluyordu.

“Nene sekiz mi?” diye sordu Kimmich önce gruba ve başını sallayan Nathaniel Brown’ı potansiyel sekizinci penaltı atıcısı olarak belirledi. Hemen ardından kaptan, deneyimli Leon Goretzka’ya dönerek “Yoksa Leon, sen mi?” diye sordu.

Ancak 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu o anda hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Bunun yerine Goretzka, yanaklarını kısa bir süre şişirdi ve başını sallayarak reddediyor gibi göründü.