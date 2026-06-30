Kai Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah gibi altı Alman penaltı atıcısından üçü penaltı vuruşlarını gole çeviremediğinden, ilk eleme turundaki tarihi başarısızlık kesinleşti. Milli takım teknik direktörü, oyuncular ve uzmanlar, penaltı kaçıran oyunculara hep bir ağızdan suç atmazken, orta dairede yaşanan bu kritik an sırasında televizyonda yakalanan kısa bir görüntü, bazı soruları gündeme getiriyor.
Çeviri:
"Ya da Leon, sen?" Bayern'in yıldızı Goretzka, Paraguay'a karşı yaşanan penaltı dramasında görünüşe göre sorumluluktan kaçtı
İlk iki penaltının kaçırılmasının ardından Alman takımı çoktan köşeye sıkışmıştı; ancak Paraguay’ın ilk penaltısını kaçırması, umutları yeniden canlandırdı. Orta dairede kısa süreli sevinç gösterisinin ardından, ikinci Alman penaltı atıcısı olarak kendi penaltısını ustaca gole çeviren kaptan Joshua Kimmich komutayı ele aldı.
Kaptan, sonraki sırayı belirlemek için kalan oyuncuları tek tek gözden geçirdi. Sözde “Spidercam”ın mikrofonu sayesinde Kimmich’in sözleri televizyon yayınında net bir şekilde duyuluyordu.
“Nene sekiz mi?” diye sordu Kimmich önce gruba ve başını sallayan Nathaniel Brown’ı potansiyel sekizinci penaltı atıcısı olarak belirledi. Hemen ardından kaptan, deneyimli Leon Goretzka’ya dönerek “Yoksa Leon, sen mi?” diye sordu.
Ancak 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu o anda hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Bunun yerine Goretzka, yanaklarını kısa bir süre şişirdi ve başını sallayarak reddediyor gibi göründü.
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Tah daha önce hiç penaltı atmadı
Kimmich, Goretzka’nın tepkisini açıkça ve net bir şekilde yorumladı. Kısa bir duraklamanın ardından kaptan, parmağıyla orta saha oyuncusunu işaret etti ve onu sol bek Brown’ın arkasına yerleştirerek sıralamada net bir “Dokuz!” dedi. Hemen ardından Kimmich, stoper Waldemar Anton’a on numarayı verdi.
Goretzka, kariyeri boyunca pek de penaltı uzmanı olarak bilinmese de ve profesyonel kariyerinde şu ana kadar sadece 2017 yılında FC Schalke 04 formasıyla bir kez penaltı atmış olsa da, penaltı atıcı sıralamasında üçüncü sıradan sonuncu olması şaşırtıcıydı. Özellikle de diğer penaltı atıcılarının seçilmesi önemli riskler barındırıyordu: Sonunda maçı belirleyen altıncı penaltı atıcısı Tah, tüm kariyeri boyunca daha önce hiç penaltı atmamıştı. Paraguay karşısında sekizinci milli maçına çıkan Brown da penaltı noktasında hiçbir deneyime sahip değildi.
Goretzka penaltı atmak istemedi
Ayrıca, forvet Woltemade de İngiltere’de geçirdiği zayıf ikinci yarı sezonun ardından ve Dünya Kupası grup aşamasında tek bir dakika bile sahada yer almamış olması nedeniyle, Paraguay maçı öncesinde kayda değer bir özgüvene sahip değildi.
Deneyimli Goretzka’nın bu kritik aşamada neden hazır hissetmediği, maçın bitiş düdüğünden sonra da belirsizliğini korudu. Ancak bu durum, oyuncunun kendi beklentileriyle çelişiyor: Geçtiğimiz sonbaharda orta saha oyuncusu, liderlik rolünü kamuoyuna açıkça vurgulamış ve DFB kadrosundaki birçok genç oyuncuyu takıma dahil etmek, onlara bir şeyler öğretmek ve öncülük etmek istediğini belirtmişti.