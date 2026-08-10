‘Ya biri ya diğeri’ - Michael Owen, Erling Haaland ile Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de ‘Galactico’ ortaklığı kurma ihtimalini reddetti

Yıllar süren yüksek profilli transfer spekülasyonlarının ardından Fransa milli oyuncusu Mbappe, nihayet 2024 yazında Real tarafından kadroya katıldı. Paris Saint-Germain'den kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak ayrılırken bonservissiz transfer edildi.

İspanya'ya geçişin, 27 yaşındaki oyuncuyu şimdiye kadar ulaşamadığı büyük başarılar için yarışa sokması bekleniyordu. Bunlar arasında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Ballon d'Or ödülü de yer alıyor. Mbappe, bu iki alandaki ilk başarılarını hâlâ bekliyor.

Madrid'de golcü kimliğini ortaya koyan oyuncu, 103 maçta 86 kez ağları havalandırdı, ancak mevcut kulübüyle henüz ciddi bir kupa kazanamadı. Bu durumu değiştirme çabaları, Vinicius Junior'ın yeni bir sözleşme imzaladığı haberiyle güç kazandı.

Kadroya başka takviyelerin de yapılması bekleniyor. Heyecan verici genç oyuncu Yan Diomande, 140 milyon euro (£120m/$162m) karşılığında transferini tamamlarken, Norveçli golcü Haaland ile ilgili bağlantılar da gündemden hiç düşmüyor gibi görünüyor.

2034'e kadar Manchester City ile 10 yıllık sözleşmeye bağlı, ancak babasının Etihad Stadyumu'nda çıkış kapısını aralık bıraktığı görüldü. Premier League devinde 162 gol kaydeden oyuncu için La Liga'da yeni bir macera cazip gelebilir.