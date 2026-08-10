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‘Ya biri ya diğeri’ - Michael Owen, Erling Haaland ile Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de ‘Galactico’ ortaklığı kurma ihtimalini reddetti
Mbappe, peşindeki Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or tacını arıyor
Yıllar süren yüksek profilli transfer spekülasyonlarının ardından Fransa milli oyuncusu Mbappe, nihayet 2024 yazında Real tarafından kadroya katıldı. Paris Saint-Germain'den kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak ayrılırken bonservissiz transfer edildi.
İspanya'ya geçişin, 27 yaşındaki oyuncuyu şimdiye kadar ulaşamadığı büyük başarılar için yarışa sokması bekleniyordu. Bunlar arasında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Ballon d'Or ödülü de yer alıyor. Mbappe, bu iki alandaki ilk başarılarını hâlâ bekliyor.
Madrid'de golcü kimliğini ortaya koyan oyuncu, 103 maçta 86 kez ağları havalandırdı, ancak mevcut kulübüyle henüz ciddi bir kupa kazanamadı. Bu durumu değiştirme çabaları, Vinicius Junior'ın yeni bir sözleşme imzaladığı haberiyle güç kazandı.
Kadroya başka takviyelerin de yapılması bekleniyor. Heyecan verici genç oyuncu Yan Diomande, 140 milyon euro (£120m/$162m) karşılığında transferini tamamlarken, Norveçli golcü Haaland ile ilgili bağlantılar da gündemden hiç düşmüyor gibi görünüyor.
2034'e kadar Manchester City ile 10 yıllık sözleşmeye bağlı, ancak babasının Etihad Stadyumu'nda çıkış kapısını aralık bıraktığı görüldü. Premier League devinde 162 gol kaydeden oyuncu için La Liga'da yeni bir macera cazip gelebilir.
- Getty/GOAL
Mbappe ve Haaland bir "Galactico" golcü hattı oluşturabilir mi?
Real, Haaland için bir anlaşmayı görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardı ancak hücumunun solunda zaten Vini Jr, santrforda ise yıldızlaşan Mbappe var. Bir başka ‘Galactico’yu planlarına nasıl dahil ederlerdi?
Bu soru Ballon d’Or kazananı Owen’a yöneltildiğinde, eski Madrid forveti Skinradar.gg ile iş birliği kapsamında GOAL'e Haaland söylentileri hakkında şunları söyledi: “Mbappe ellerindeyken o parayı harcayacaklarını düşünmüyorum.
“İnsanlar zaten Vini Junior ile Mbappe'nin birlikte oynayıp oynayamayacağını sorguluyor çünkü Mbappe biraz solda oynamayı seviyor, bunu zaten sorguluyorlar. Mbappe ve Haaland olsaydı, bu ikisini nasıl kadroya yerleştirirdiniz? Mbappe'yi solda mı oynatırdınız?
“Açıkçası bunun ya biri ya diğeri olduğunu düşünüyorum. Mbappe ve Haaland gibi tartışmasız dünyanın en iyi santrforları arasında yer alan iki ismi aynı anda bulundurabileceğinizi sanmıyorum. Kişisel olarak, ikisinin aynı kadroda olabileceğini düşünmüyorum.
“Yani maliyet ve sonra bunu işlemeye çalışmak... Bunun olması için Mbappe'nin ayrılması gerekirdi diye düşünüyorum. Onlar Galactico işini zaten yıllar önce, benim jenerasyonumda denedi. Sadece büyük oyuncuları toplamak mutlaka çözüm değildir.”
Golcü Haaland, Man City'de ne kadar süre geçirecek?
Eski City savunmacısı Joleon Lescott, Haaland'ın İngiltere'nin kuzeybatısından İspanya'nın başkentine gitme ihtimali sorulduğunda kısa süre önce GOAL'e şunları söyledi: “Manchester'dan oyuncular, İngiltere'den oyuncular bile olsa, söz konusu Real Madrid olunca bu cazip geliyor.
“Ama Galacticos meselesine gelince, onlar bu oyuncuları kadrolarına katıyor, fakat her zaman satın almıyorlar; dolayısıyla bunun da bir unsur olması gerekir. Erling Haaland ucuz olmayacak ve Manchester City kadrosundaki en önemli oyunculardan biri olduğu da rahatlıkla söylenebilir, bu yüzden Manchester City onu satmaya karar verirse bu da dikkate alınacaktır.
“Onu gol atmıyor diye satmayacaklar, yani gücünün zirvesinde olacak, dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor olacak, başka bir takım da onu almaya çalışacak; üstelik bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bir rakip olacak. Dolayısıyla o bonservis bedeli küçük olmayacak.
“Erling Haaland konusunda kulübün, onun öngörülebilir gelecekte burada kalması için çok güçlü bir konumda olduğunu düşünüyorum.”
- Getty/GOAL
Mbappe ve Haaland'ın sözleşmeleri: Kazançlı anlaşmalar ne zaman sona eriyor?
Haaland, City ile uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olsa da Mbappe'nin Madrid'deki sözleşme şartları 2029'a kadar devam ediyor. Blancos'a sırtını dönüp Avrupa zaferinin peşinden başka bir yerde koşmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret yok.
Bernabeu'da Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının izinden gidiyor ve öngörülebilir gelecekte de Real'in 10 numaralı formasını giymeyi sürdürecek. Bu da Haaland'ın, Premier League'deki rekorları altüst eden döneminin sona ermesinin ardından alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.
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