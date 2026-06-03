Xavi Simons, sosyal medya paylaşımlarıyla Tottenham'a transfer olacağına dair önemli bir ipucu verdi

Tottenham, küme düşmeyi kıl payı atlattığı kötü bir sezonun ardından kadrosunu yeniden şekillendirme çabalarında hiç vakit kaybetmiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Savinho’nun Tottenham’a transferi için görüşmeler devam ediyor ve kulüp yaz transfer dönemindeki üçüncü transferini tamamlamak için bu görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Man City'nin 22 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 60 milyon sterlin değer biçtiği düşünülüyor. Geçen yaz kuzey Londra'ya benzer bir transferi engellemiş olsalar da, Antoine Semenyo'nun ortaya çıkması ve kulübün yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde kadroyu yenileme isteği, artık doğru bir fiyat karşılığında satışa açık oldukları anlamına geliyor. Savinho'nun da ilk takımda düzenli olarak forma giyme garantisi için güneye transferine yeşil ışık yaktığı anlaşılıyor.