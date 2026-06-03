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Xavi Simons, sosyal medya paylaşımlarıyla Tottenham'a transfer olacağına dair önemli bir ipucu verdi
Simons, Savinho ile yeniden bir araya gelme söylentilerini alevlendiriyor
Simons, Instagram'daki son paylaşımlarıyla Savinho'nun Tottenham'ın yaz transfer listesinin en üst sıralarında yer aldığını doğrulamış gibi görünüyor. İkili, PSV Eindhoven'da forma giydikleri dönemde birlikte oynamıştı ve Simons'un sosyal medyadaki paylaşımları, Spurs'un hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları kapsamında, Manchester City'den ayrılan oyuncunun transferinin hız kazandığını gösteriyor.
Brezilyalı kanat oyuncusu, 2025-26 Premier League sezonunun sona ermesinin ardından şu anda Etihad Stadyumu'nda ihtiyaç fazlası olarak görülüyor. Savinho, geçen yıl 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşme uzatması imzalamasına rağmen, kısa süre önce ayrılan Pep Guardiola yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de yer bulamadı ve bu da kulüpteki devamlılığının bozulmasına yol açtı.
- Getty Images Sport
Manchester City ile görüşmeler devam ediyor
Tottenham, küme düşmeyi kıl payı atlattığı kötü bir sezonun ardından kadrosunu yeniden şekillendirme çabalarında hiç vakit kaybetmiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Savinho’nun Tottenham’a transferi için görüşmeler devam ediyor ve kulüp yaz transfer dönemindeki üçüncü transferini tamamlamak için bu görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
Man City'nin 22 yaşındaki oyuncuya yaklaşık 60 milyon sterlin değer biçtiği düşünülüyor. Geçen yaz kuzey Londra'ya benzer bir transferi engellemiş olsalar da, Antoine Semenyo'nun ortaya çıkması ve kulübün yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde kadroyu yenileme isteği, artık doğru bir fiyat karşılığında satışa açık oldukları anlamına geliyor. Savinho'nun da ilk takımda düzenli olarak forma giyme garantisi için güneye transferine yeşil ışık yaktığı anlaşılıyor.
Tottenham için hayati bir yaz
Takımın küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde bitirmesinin ardından, Spurs yönetimi üzerinde rekabetçi bir kadro oluşturma baskısı artıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca kilit oyuncuların ayrılmasıyla birlikte, yönetim kurulu bir başka küme düşme mücadelesinden kaçınmaya kararlı. Savinho, geçen sezon son üçte birde sıklıkla eksikliği hissedilen yaratıcılık ve hızı sağlayabilecek birincil hedef olarak görülüyor.
X aracılığıyla kulübün mevcut durumu hakkında konuşan Romano, gelişmeleri şöyle doğruladı: “İki hafta önce açıklandığı gibi Savinho'nun Tottenham'a transferi için görüşmeler devam ediyor… ve iyi ilerliyor. #THFC, Savinho'nun transferi istediğine inanıyor, Man City iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verebileceğinden görüşmeler devam ediyor. Anlaşma var.”
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Savinho'dan sonraki dönem için kulübün planı
Anlaşma sonuçlanırsa, Man City direktörü Hugo Viana’nın derhal piyasada bir yedek oyuncu arayışına girmesi bekleniyor. Semenyo, Ocak ayında Bournemouth’tan transfer edildiğinden beri takıma büyük katkı sağladığını kanıtlamış olsa da, Omar Marmoush’un İspanya’ya gitme olasılığı, takımın hücum derinliğinde önemli bir boşluk yaratabilir.
Bu arada Tottenham, Savinho ile yetinmiyor. Kulüp, önümüzdeki sezon için daha istikrarlı bir temel oluşturmak amacıyla Marcos Senesi ve Andy Robertson ile bedelsiz transfer anlaşmaları imzaladı. Simons'un sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa, 60 milyon sterlinlik Brezilyalı kanat oyuncusunun takıma katılması, yaz transfer dönemindeki büyük hamlelerinin bir sonraki adımı olabilir.