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Xavi'nin Yunanistan özçekim çılgınlığı! Savunmacının kadrodan çıkmasının ardından Hollanda teknik direktörü Van Dijk'ın pozisyonunda değişiklik planlıyor
Hollanda, Yunanistan deplasmanı öncesinde savunmada darbe aldı
Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Oranje'nin Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda 2. Grup lideri Yunanistan ile karşılaşmaya hazırlandığı süreçte savunmada bir seçim ikilemiyle karşı karşıya. Kilit stoper Jan Paul van Hecke, pazar günkü Sırbistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ayağından ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından kadrodan çekildi.
Deneyimli savunmacı, takım Yunanistan'a hareket etmeden önce idmana çıkmayı denedi ancak şiddetli ağrılar nedeniyle kulübüne geri dönmek zorunda kaldı.
Xavi, acil bir yedek oyuncu çağırmamayı tercih etti ve böylece karşılaşma için 23 kişilik bir kadroyla yola devam etti.
- ANP
Xavi, kaptan Van Dijk için taktik değişikliği düşünüyor
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Xavi, Virgil van Dijk ile alışılmış sol stoper rolünden sağa geçme ihtimali hakkında görüştüğünü açıkladı. Van Dijk geleneksel olarak solda oynamayı tercih etse de teknik direktör, kaptanın takım için uyum sağlamaya hazır olduğunu doğruladı.
Jurrien Timber, hazır olduğunu kanıtlamasının ardından savunma hattına doğrudan girme ihtimali bulunan alternatif aday olarak öne çıkıyor.
Xavi, Van Hecke hakkında, "Sırbistan maçında darbe aldı" dedi. "O bir savaşçı ama gerçekten mümkün değildi. Elimizde 23 oyuncu var, yani çok fazla alternatifimiz mevcut. Van Dijk sağ tarafta da kusursuz oynayabilir ve takımın ona orada ihtiyacı olursa takım için orada olacaktır."
Hollanda, zorlu atmosfere hazırlanırken Timber 90 dakika oynayabilecek durumda
Daha önce sakatlığı nedeniyle milli görevde yer alamayan Jurrien Timber, Sırbistan karşısında oyuna sonradan girdi ve ilk 11'de başlaması için tamamen hazır durumda. Xavi, 29.000 kişi kapasiteli stat için 100.000'den fazla bilet talebinin yapıldığı Selanik'te düşmanca ve canlı bir atmosfer bekliyor.
Hollandalı teknik adam, Yunanistan'ın Almanya karşısında son dönemde gösterdiği savunma direncini ve hücum tehdidini övdü.
Xavi, tutkulu ev sahibi taraftarların oyuncuları için ekstra motivasyon kaynağı olacağını belirtti.
- ANP
Hollanda, Grup 2 zirvesi için kritik karşılaşmaya çıkıyor
Hollanda, Almanya ile berabere kalıp Sırbistan'ı yenmesinin ardından 2. Grup'ta dört puanla ikinci sırada yer alıyor. Selanik'te alınacak bir galibiyet, Xavi'nin takımını puan tablosunun zirvesinde Yunanistan'ın önüne taşıyacak.
Hollanda ekibi, perşembe günkü maçın ardından milli maç arasını kapatmak için Eindhoven'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
Xavi, deplasmanda ortaya konacak güçlü bir performansla olumlu ivmeyi korumayı hedefliyor.
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