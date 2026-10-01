Maç öncesi basın toplantısında konuşan Xavi, Virgil van Dijk ile alışılmış sol stoper rolünden sağa geçme ihtimali hakkında görüştüğünü açıkladı. Van Dijk geleneksel olarak solda oynamayı tercih etse de teknik direktör, kaptanın takım için uyum sağlamaya hazır olduğunu doğruladı.

Jurrien Timber, hazır olduğunu kanıtlamasının ardından savunma hattına doğrudan girme ihtimali bulunan alternatif aday olarak öne çıkıyor.

Xavi, Van Hecke hakkında, "Sırbistan maçında darbe aldı" dedi. "O bir savaşçı ama gerçekten mümkün değildi. Elimizde 23 oyuncu var, yani çok fazla alternatifimiz mevcut. Van Dijk sağ tarafta da kusursuz oynayabilir ve takımın ona orada ihtiyacı olursa takım için orada olacaktır."