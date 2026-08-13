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Xavi'nin Hollanda'daki teknik ekibi şekilleniyor: Eski forvet kilit antrenörlük görevinde tutuldu
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Van Nistelrooy antrenörlük görevini koruyor
Hollanda basınından Algemeen Dagblad'a göre Van Nistelrooy, yeni teknik direktör Xavi'nin yönetiminde Hollanda'nın teknik ekibinde kalmaya hazırlanıyor. KNVB'nin, eski Oranje golcüsünün 2026 Dünya Kupası sırasındaki çalışmalarından son derece memnun olduğu bildirildi. Van Nistelrooy'nin yanı sıra, 2023'ün başından bu yana görevini sürdüren kaleci antrenörü Lodewijks de İspanyol teknik adamın ekibindeki yerel antrenör kadrosunu tamamlamak üzere görevde tutulacak.
Xavi, Hollanda soyuna saygı duruşunda bulundu
Eski Barcelona teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmekten duyduğu gururu dile getirirken, Total Futbol felsefesiyle kurduğu derin duygusal bağı vurguladı.
KNVB'nin resmi açıklamasına konuşan teknik adam, şunları söyledi: "Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. FC Barcelona akademisinde yetişmiş, Johan Cruyff ve Rinus Michels gibi isimlerden güçlü şekilde etkilenmiş biri olarak, Hollanda futboluyla özel bir bağ hissediyorum.
"Bir bakıma Hollanda futbolunun biraz oğlu olduğum söylenebilir. Özellikle Barcelona'da ilk maçına çıktığım dönemde birlikte çalıştığım Louis van Gaal ve Frank Rijkaard başta olmak üzere diğer büyük teknik direktörler de oyuncu ve antrenör olarak şekillenmemde önemli rol oynadı. Elbette en önemli hedef kazanmak, öyle de olacak, ancak bunu bu özellikleri yansıtan ve insanların keyif alabileceği bir şekilde yapmayı tercih ederim. Bunun için potansiyel de var, üzerine inşa edilebilecek sağlam bir temel de."
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Katalan ikon devrime öncülük ediyor
46 yaşındaki teknik adamın göreve getirilmesi, 2030'a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmasının ardından Hollanda için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor; bu anlaşma hem Euro 2028'i hem de 2030 Dünya Kupası'nı kapsıyor. Xavi, Dünya Kupası'nda Fas'a karşı son 32 turunda alınan yenilginin ardından görevinden ayrılan Ronald Koeman'ın yerini aldı. Eski Barcelona teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı tarihindeki 21. yabancı teknik direktör oldu ve Ernst Happel'in 1977 ile 1978 arasındaki görevinin ardından bu göreve gelen ilk yabancı isim oldu.
Almanya karşılaşması hazır olup olmadığını test ediyor
Xavi, Hollanda'nın başındaki resmi ilk maçına 24 Eylül Perşembe günü Johan Cruyff Arena'da Almanya'yı konuk edecekleri UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında çıkacak. Zorlu bir açılış mücadelesi, onun taktik kurgusu ve kadro esnekliği için anında bir test olacak. Almanya sınavının ardından, UEFA Uluslar Ligi grubunda Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak sonraki maçlar da Hollanda'nın istikrarını daha da değerlendirecek.
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