Eski Barcelona teknik direktörü, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmekten duyduğu gururu dile getirirken, Total Futbol felsefesiyle kurduğu derin duygusal bağı vurguladı.

KNVB'nin resmi açıklamasına konuşan teknik adam, şunları söyledi: "Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. FC Barcelona akademisinde yetişmiş, Johan Cruyff ve Rinus Michels gibi isimlerden güçlü şekilde etkilenmiş biri olarak, Hollanda futboluyla özel bir bağ hissediyorum.

"Bir bakıma Hollanda futbolunun biraz oğlu olduğum söylenebilir. Özellikle Barcelona'da ilk maçına çıktığım dönemde birlikte çalıştığım Louis van Gaal ve Frank Rijkaard başta olmak üzere diğer büyük teknik direktörler de oyuncu ve antrenör olarak şekillenmemde önemli rol oynadı. Elbette en önemli hedef kazanmak, öyle de olacak, ancak bunu bu özellikleri yansıtan ve insanların keyif alabileceği bir şekilde yapmayı tercih ederim. Bunun için potansiyel de var, üzerine inşa edilebilecek sağlam bir temel de."