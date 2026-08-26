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Xavi, Jurgen Klopp'a karşı kâbus gibi geçecek ilk maçı öncesi Virgil van Dijk ile acil temasa geçti
Liverpool kaptanına ulaşılıyor
Xavi Hernandez, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak otoritesini ortaya koymakta gecikmedi ve takımın kıdemli isimleriyle hemen temas kurdu. Göreve başladığı andan itibaren İspanyol teknik adam, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'ı Hollanda için vazgeçilmez bir dayanak noktası olarak belirledi. Xavi, oyuncuları yakından takip etmek, temel yapı taşlarını oluşturmak ve milli takım teknik direktörlüğü kariyerinin ilk döneminin tadını çıkarmak için lider oyuncu grubuyla yoğun görüşmelere şimdiden başladı.
- AFP
Hedefleri Van Dijk'la uyumlu hale getirmek
Hollanda'nın yeni teknik direktörü, Liverpool'un stoperiyle şimdiden konuştuğunu doğrularken, oyuncunun uzun vadeli hedefleriyle ilgili daha fazla diyalog kurma planlarını da anlattı. Xavi, yeni kurulan düzende savunmacının zihniyetini, kişisel motivasyonunu ve rekabet açlığını anlamanın önemini vurguladı. Liverpool yıldızının geleceğini değerlendirirken Xavi, "Onunla konuştum. Onunla irtibatta olacağım" dedi.
"Hırsının, tutkusunun ne olduğunu daha fazla konuşmak istiyorum. Sonra göreceğiz. Ama onunla konuşmam gerekiyor."
- AFP
Klopp karşısında zorlu bir ilk sınav
Xavi, Hollanda Milli Takımı kulübesindeki ilk maçında herhangi bir alışma süresi yaşamayacak. Teknik direktörlükteki ilk sınavında, şu anda eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya gibi dev bir rakiple karşı karşıya gelecek. Eski Barcelona hocası, göz korkutan bu görevden kaçınmak yerine Avrupa'nın elit milli takımlarından biriyle daha en başta karşılaşmanın büyük önemini benimsedi.
"Heyecanlı hissediyorum. Motive olmuş durumdayım çünkü bildiğiniz gibi Almanya'ya karşı oynuyoruz; Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve son yılların en iyi teknik direktörlerinden birine sahip," dedi Xavi.
Nihai sınava hazırlanıyor
Hollanda, 24 Eylül'de Amsterdam'da 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde ezeli rakibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, hem Xavi'nin hem de Klopp'un kendi ülkelerinin yeni teknik direktörleri olarak resmî ilk karşılaşması olacak. Dört yıllık sözleşmesinin en başından itibaren kendisini bekleyen bu büyük sınava rağmen Xavi, kadrosunun bu zorluğun üstesinden gelme becerisine tam anlamıyla güvenmeye devam ediyor. Liverpool'dan Van Dijk gibi kilit liderlerle açık iletişim kanalları kuran teknik adam, oyuncularının yüksek risk taşıyan bu maça tamamen birlik içinde ve eksiksiz şekilde hazırlanmış olarak çıkmasını sağlamayı hedefliyor.
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