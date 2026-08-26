Xavi, Hollanda Milli Takımı kulübesindeki ilk maçında herhangi bir alışma süresi yaşamayacak. Teknik direktörlükteki ilk sınavında, şu anda eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya gibi dev bir rakiple karşı karşıya gelecek. Eski Barcelona hocası, göz korkutan bu görevden kaçınmak yerine Avrupa'nın elit milli takımlarından biriyle daha en başta karşılaşmanın büyük önemini benimsedi.

"Heyecanlı hissediyorum. Motive olmuş durumdayım çünkü bildiğiniz gibi Almanya'ya karşı oynuyoruz; Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve son yılların en iyi teknik direktörlerinden birine sahip," dedi Xavi.



