AFP
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Xavi, Hollanda'nın Yunanistan karşısında beraberliği kurtardığı maçın ilk yarısındaki kötü performansın sorumluluğunu üstlendi
Xavi suçu üstleniyor
Xavi, Selanik'te Yunanistan ile oynanan heyecan dolu 2-2'lik UEFA Uluslar Ligi beraberliğinde takımının maça ağır başlamasının tüm sorumluluğunu üstlendi. Hollanda, ilk yarıdaki dağınık ve etkisiz performansın ardından geriye düşerken, İspanyol teknik adam da başlangıçtaki sıkıntıların suçunu kamuoyu önünde üstlendi.
Devrenin ardından çok daha iyi bir performans sergileyip deplasmanda son dakikalarda bir puan almasına rağmen, 46 yaşındaki çalıştırıcı ilk 45 dakikanın milli takımı için gereken standardın çok altında kaldığını açıkça belirtti.
- AFP
Soyunma odasında bir özür
Öfkesine yenilmek yerine Xavi, devre arasında sakin bir yaklaşım benimsediğini ve doğrudan takımından özür dilemeyi tercih ettiğini açıkladı. İlk taktik kurgusunun ve oyuncu tercihlerinin, ortaya koydukları dağınık performansa katkıda bulunmuş olabileceğini kabul etti.
"İlk yarı gerçekten çok kötüydü," dedi Xavi, NOS'a. "Başlangıçtan itibaren pozisyonlar üretmek önemliydi ama hiçbir şey yapmadık. Yeterince yoğunluk ve hırs yoktu. Bu benim hatamdı. Belki de ilk 11 doğru değildi.
"Soyunma odasında bağırıyor muydum? Hayır, sakindim. Oyuncular biraz üzgündü. Devre arasında oyunculara, 'Üzgünüm, bu benim hatamdı' dedim. Zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyordu."
Kritik üçlü değişiklik
Xavi'nin samimi sözleri, hızlı taktik değişikliklerle birleşince dikkat çekici bir geri dönüşün fitilini ateşledi. Teknik direktör, devre arasında Quinten Timber, Guus Til ve Ruben van Bommel'i kenara alıp yerlerine Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch ve Noa Lang'ı sahaya sürerek belirleyici bir üçlü değişikliğe imza attı.
Üç orta sahanın oyuna girişiyle birlikte maçın momentumu hemen değişti ve Hollanda'nın tempoyu belirleyip karşılaşmanın kontrolünü ele almasını sağladı. Xavi taleplerinden taviz vermese ve ilk düdükten itibaren daha yüksek standartlar beklese de, takımının direnç göstermesinden gurur duyduğunu ifade etti ve ikinci yarıdaki geri dönüşü görev süresi açısından hayati bir yapı taşı olarak gördüğünü belirtti.
"Beraberlikten asla memnun olmam ama bu da sürecin bir parçası," diye sözlerini tamamladı Xavi. "İkinci yarıdaki gibi oynamak istiyoruz. Bundan memnunum. İki farklı yüz gördüm ama bu daha sadece başlangıç."
- NOS
Sürece güveniyorum
Taktik değişiklik sonunda karşılığını verdi ve Hollanda, deplasmanda mücadeleci bir geri dönüşe imza atarak zor kazanılmış bir puan aldı. Hollanda şimdi, Xavi takımı kendine özgü anlayışıyla dikkatli şekilde şekillendirmeyi sürdürürken, bu tazelenen özgüveni ve ikinci yarıdaki momentumu yaklaşan Uluslar Ligi maçlarına taşımaya çalışacak.
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