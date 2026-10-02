Öfkesine yenilmek yerine Xavi, devre arasında sakin bir yaklaşım benimsediğini ve doğrudan takımından özür dilemeyi tercih ettiğini açıkladı. İlk taktik kurgusunun ve oyuncu tercihlerinin, ortaya koydukları dağınık performansa katkıda bulunmuş olabileceğini kabul etti.

"İlk yarı gerçekten çok kötüydü," dedi Xavi, NOS'a. "Başlangıçtan itibaren pozisyonlar üretmek önemliydi ama hiçbir şey yapmadık. Yeterince yoğunluk ve hırs yoktu. Bu benim hatamdı. Belki de ilk 11 doğru değildi.

"Soyunma odasında bağırıyor muydum? Hayır, sakindim. Oyuncular biraz üzgündü. Devre arasında oyunculara, 'Üzgünüm, bu benim hatamdı' dedim. Zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyordu."