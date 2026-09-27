Hollanda milli takımının başında Xavi döneminin şafağı, hafta başında Almanya karşısında alınan umut verici ama bir o kadar da hafif hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberlikle başlamıştı. Belgrad’a giderken, eski Barcelona teknik direktörü görev süresini gerçekten başlatacak güçlü bir sonucun gerekli olduğunu biliyordu. Zorlu bir yılı telafi etmeye çalışan Sırbistan karşısında konuk ekip, başlangıçta Sergej Milinkovic-Savic’in az farkla auta giden tehlikeli şutuyla baskı altında kaldı.

İlk yarının ortalarında, Sırbistan savunmasının disiplin hatasının ardından kilit açıldı. Aleksa Terzic’in ceza sahası içinde Crysencio Summerville’i faulle düşürdüğüne hükmedildi ve hakemin penaltı noktasını göstermekten başka seçeneği kalmadı. Sorumluluğu üstlenen Mexx Meerdink, kaleci Vanja Milinkovic-Savic şutun yönünü doğru tahmin etse de, vuruşundaki güç ve isabet sayesinde topu ağlarla buluşturdu.