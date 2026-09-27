AFP
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Xavi Hernandez ilk galibiyetini aldı! Mexx Meerdink'in dublesi, Hollanda hocasına zorlu Sırbistan galibiyetinde ilk zaferini getirdi
Meerdink penaltı noktasından golü buldu
Hollanda milli takımının başında Xavi döneminin şafağı, hafta başında Almanya karşısında alınan umut verici ama bir o kadar da hafif hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberlikle başlamıştı. Belgrad’a giderken, eski Barcelona teknik direktörü görev süresini gerçekten başlatacak güçlü bir sonucun gerekli olduğunu biliyordu. Zorlu bir yılı telafi etmeye çalışan Sırbistan karşısında konuk ekip, başlangıçta Sergej Milinkovic-Savic’in az farkla auta giden tehlikeli şutuyla baskı altında kaldı.
İlk yarının ortalarında, Sırbistan savunmasının disiplin hatasının ardından kilit açıldı. Aleksa Terzic’in ceza sahası içinde Crysencio Summerville’i faulle düşürdüğüne hükmedildi ve hakemin penaltı noktasını göstermekten başka seçeneği kalmadı. Sorumluluğu üstlenen Mexx Meerdink, kaleci Vanja Milinkovic-Savic şutun yönünü doğru tahmin etse de, vuruşundaki güç ve isabet sayesinde topu ağlarla buluşturdu.
- AFP
Jovic karşılık verdi, Gakpo ise sakatlanarak oyundan çıktı
Skordaki olumlu tabloya rağmen ilk devre, Hollanda adına handikapsız geçmedi. Denzel Dumfries farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı, ancak onun şutu Sırp kaleci tarafından ustalıkla çıkarıldı. Xavi açısından daha endişe verici olan ise Cody Gakpo'nun sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıydı; bu erken darbe, deplasman ekibinin hücum akıcılığını bozdu. Sırbistan teknik direktörü Veljko Paunovic, gidişatı değiştirmek için bir fırsat sezdi ve devre arasında deneyimli Dusan Tadic'i Luka Jovic'le birlikte oyuna sürdü; bu taktik hamle Belgrad'daki ev sahibi taraftarlar için hemen karşılık verdi.
İkinci yarının başlamasından 60 saniye sonra ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Hollanda ceza sahası içindeki karmaşık bir pozisyonda Bart Verbruggen, Jovic ve Filip Kostic'e karşı iki refleks kurtarış yaptı, ancak Hollanda savunması tehlikeyi etkili şekilde uzaklaştıramadı. Top sonunda yeniden Jovic'in önünde kaldı ve Jovic, sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta hata yapmayarak skora denge getirdi.
Hollanda'nın direnci, Meerdink'in dublesini getirdi
Hollanda baskı karşısında geri adım atmadı ve neredeyse anında yeniden öne geçiyordu. Ruben van Bommel, gelişen etkili atakta başrolü oynadı; kaleyi bulan alçalan vuruşu kaleciyi geçti ancak direğin dışına çarpıp auta çıktı. Dumfries'in her zamanki yüksek enerjisiyle etkisini sürdürmesiyle baskı artmaya devam etti ve tehlikeli bir noktadaki Tijjani Reijnders'i buldu. Ceza sahasına markajsız sızan orta saha oyuncusu ise soğukkanlılığını koruyamadı; sağ ayağıyla yaptığı vuruşu üstten auta gönderdi, oysa Sırbistan kalecisini ciddi şekilde zorlaması gerekiyordu.
Ancak galibiyeti getiren an sonunda bitiriciliğiyle öne çıkan Meerdink'ten geldi. Forvet, Guus Til'in ayarlı pasına hareketlenerek golcülük içgüdülerini gösterdi; topu koşu yolunda kusursuz şekilde kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı alçak vuruşla Milinkovic-Savic'i mağlup etti. Bu gol, Hollanda'nın hücumdaki paslaşma kalitesinin en iyi örneklerinden birini ortaya koyarken Belgrad tribünlerini de susturdu. Bu gol, Hollanda'nın daha önceki cömertliğinin bedelini ödememesini sağladı ve maç son bölümüne, en kaotik anlarına girerken yeniden kontrolü eline almasına yol açtı.
- AFP
Xavi tarihi bir galibiyet aldı
Sırbistan, mücadele etmeden pes etmedi ve bir eşitlik golü daha bulmak için umutsuzca tüm hatlarıyla ileri çıktı. Skoru ikinci kez dengelemeye çok yaklaştılar; Jovic, Dusan Tadic'in kullandığı kornerde en iyi yükselen isim oldu ancak kafa vuruşu uzak direğin yanından santimler farkla auta gitti. Geç bölümdeki baskılarına ve açık çabalarına rağmen Paunovic'in ekibi, dirençli Hollanda savunmasını aşmanın bir yolunu bulamadı. Son düdük, Xavi için bir rahatlama hissi yarattı; onun takımı şimdi penaltı atışları hariç resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.
Bu galibiyet sayesinde Hollanda, dört puanla 2. Grup'ta zirveye yükseldi; Sırbistan ise puansız şekilde son sırada kaldı. Uluslar Ligi'nde sırada Xavi'nin ekibi için 1 Ekim'de Yunanistan deplasmanı var, Sırbistan ise aynı gün Almanya deplasmanına gidecek.
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