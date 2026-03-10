"Xavi haklı" - Atletico Madrid direktörü, Joan Laporta ve Javier Tebas'ın yalanlamalarına rağmen Lionel Messi'nin dönüşü konusunda Barcelona efsanesini destekliyor

Laporta, bu iddiaları hızla reddederek, eski menajerini yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde daha büyük bir siyasi oyunun piyonları olarak nitelendirdi. Başkan, transferin yönetim kurulunun veto etmesinden ziyade, oyuncunun tarafının iletişim eksikliği nedeniyle başarısız olduğunu savundu.

Koçun kendini kullanılmasına izin verdiğini iddia eden başkan, finansal planlar hazırlanırken Jorge Messi'den ani bir sessizlik geldiğini ve ardından Inter Miami'ye katılma kararının kendilerine bildirildiğini belirtti.

"Messi ile ilgili olarak, 2023'te sözleşmeyi çok kibar olan Jorge Messi'ye gönderdim. Mayıs ayında bana, burada çok fazla baskı altında kalacağı ve Miami'ye gitmeyi tercih ettiği için bunun mümkün olmayacağını söyledi. Ben de ona bunu saygıyla karşıladığımı söyledim" dedi.

Tebas, ligin gerekli mali izni asla vermediğini ve resmi bir talepte bulunulmadığını vurgulayarak bu savunmasını güçlendirdi.