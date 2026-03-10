Getty/GOAL
"Xavi haklı" - Atletico Madrid direktörü, Joan Laporta ve Javier Tebas'ın yalanlamalarına rağmen Lionel Messi'nin dönüşü konusunda Barcelona efsanesini destekliyor
Allemany, Messi olayında Xavi'yi destekliyor
Messi'nin Barcelona'ya dönüşünün başarısızlıkla sonuçlanmasıyla ilgili şok edici bir gelişme yaşandı. 2021'den 2023'e kadar kulüpte görev yapan eski Blaugrana sportif direktörü Alemany, Xavi'yi kesin bir şekilde desteklediğini açıkladı. Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan mevcut Atletico yetkilisi, efsanevi orta saha oyuncusunun olayları tamamen doğru bir şekilde anlattığını doğruladı.
Alemany, "Xavi haklı, bize [La Liga'dan onay aldıklarını] söylediler" diyerek, mevcut yönetim kurulunun anlatımına doğrudan ters düşen bir açıklama yaptı. Teknik direktör, Laporta'nın neredeyse kesinleşmiş bir transferi sabote ettiğini ve her şeyin beklenmedik bir şekilde geriye atılmadan önce "yeşil ışık" aldıklarını iddia ederek tartışmayı ateşlemişti.
Laporta ve Tebas iddiaları yalanladı
Laporta, bu iddiaları hızla reddederek, eski menajerini yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde daha büyük bir siyasi oyunun piyonları olarak nitelendirdi. Başkan, transferin yönetim kurulunun veto etmesinden ziyade, oyuncunun tarafının iletişim eksikliği nedeniyle başarısız olduğunu savundu.
Koçun kendini kullanılmasına izin verdiğini iddia eden başkan, finansal planlar hazırlanırken Jorge Messi'den ani bir sessizlik geldiğini ve ardından Inter Miami'ye katılma kararının kendilerine bildirildiğini belirtti.
"Messi ile ilgili olarak, 2023'te sözleşmeyi çok kibar olan Jorge Messi'ye gönderdim. Mayıs ayında bana, burada çok fazla baskı altında kalacağı ve Miami'ye gitmeyi tercih ettiği için bunun mümkün olmayacağını söyledi. Ben de ona bunu saygıyla karşıladığımı söyledim" dedi.
Tebas, ligin gerekli mali izni asla vermediğini ve resmi bir talepte bulunulmadığını vurgulayarak bu savunmasını güçlendirdi.
Font, seçimler öncesinde gerçeği talep ediyor
15 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde, Xavi'nin desteklediği başkanlık rakibi Victor Font, bu olaydan yararlanarak kulüpten tam şeffaflık talep etti. Font, mevcut yönetimin geçmişteki başarısızlıklarını gizlemek için teknik direktör Hansi Flick'in spor alanındaki başarılarının ve akademi yeteneklerinin yükselişinin arkasına saklandığını öne sürdü.
Font, "Messi'nin pazar gününe kadar konuşmayacağını düşünüyorum, ama umarım konuşur" dedi. "Kulüpten ayrılması ve 2023'te kulübe geri dönme girişimi hakkında gerçeği açıklasın, böylece üyeler Hansi Flick ve gençlerin yarattığı yanılsama perdesinin arkasında aldatılarak oy kullanmasınlar."
Çelişkili haberler destekçileri karanlıkta bırakıyor
Retorik yoğunlaşırken, Katalonya'da odak noktası yönetim kurulu draması ile Flick yönetimindeki saha görevleri arasında bölünmüş durumda. Taraftarlar için, Arjantinli oyuncunun stadyumda son dansını yapma şansı artık tarihsel bir tartışma konusu haline geldi. Ancak, bu başarısız operasyonun sonuçları, bu hafta yapılacak seçimlerle birlikte hiyerarşinin istikrarını tehdit etmeye devam ediyor.
