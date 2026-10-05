Xavi, De Jong'un fiziksel durumu konusunda güçlü bir iyimserlik dile getirdi ve orta saha oyuncusunun kasımdaki uluslararası ara sırasında Hollanda'yı temsil etmeye hazır olabileceğini belirtti. Eski Ajax yıldızı, Dünya Kupası'ndan bu yana sahalardan uzaktı, ancak Ciutat Esportiva Joan Gamper'de yeniden çimlere çıkması hem kulüp hem de ülke için çok ihtiyaç duyulan bir moral oldu.

Sırbistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından medyaya konuşan Xavi, kilit oyuncularının yakında yeniden seçilebilir durumda olmasını beklediğini açıkça ifade etti. "Umarım kasım ayında şu anda sakat olan oyunculardan da faydalanabiliriz" dedi. "Frenkie çok önemli. Ona çok güveniyorum. O üst düzey bir oyuncu, ama nasıl toparlanacağını bekleyip göreceğiz."