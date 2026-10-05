Getty Images Sport
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Xavi, Barcelona orta sahası sonunda antrenmanlara yeniden başlarken Frenkie de Jong'un Hollanda'ya dönüşünün önünü açtı
De Jong için iyileşme yönünde olumlu işaretler
Xavi, De Jong'un fiziksel durumu konusunda güçlü bir iyimserlik dile getirdi ve orta saha oyuncusunun kasımdaki uluslararası ara sırasında Hollanda'yı temsil etmeye hazır olabileceğini belirtti. Eski Ajax yıldızı, Dünya Kupası'ndan bu yana sahalardan uzaktı, ancak Ciutat Esportiva Joan Gamper'de yeniden çimlere çıkması hem kulüp hem de ülke için çok ihtiyaç duyulan bir moral oldu.
Sırbistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından medyaya konuşan Xavi, kilit oyuncularının yakında yeniden seçilebilir durumda olmasını beklediğini açıkça ifade etti. "Umarım kasım ayında şu anda sakat olan oyunculardan da faydalanabiliriz" dedi. "Frenkie çok önemli. Ona çok güveniyorum. O üst düzey bir oyuncu, ama nasıl toparlanacağını bekleyip göreceğiz."
- AFP
Uluslar Ligi kampanyasında yol almak
Orta sahadaki kilit oyuncusundan yoksun olmasına rağmen Hollanda Milli Takımı, son UEFA Uluslar Ligi maçlarını belli bir dirençle geçti. Sırbistan karşısında alınan galibiyet, kaptan Virgil van Dijk'in ülkesi adına 100. maçına çıkmasıyla dönüm noktası niteliğinde bir geceye sahne oldu. Liverpoollu savunmacı, kalesini gole kapatma konusundaki eksikliği nedeniyle eleştirilen savunma hattına liderlik etti; ancak bu sonuç, takımın yeni yönetimi altında dört maç sonunda yenilgisiz kalmasını sağladı.
Son milli ara, Almanya ve Yunanistan ile berabere kalınan maçlar da dahil olmak üzere karışık sonuçlara sahne oldu ve bu durum Hollanda'yı grubunda ortak lider konumuna taşıdı. Sonuçlar tatmin edici olsa da, De Jong'un sağladığı taktiksel akıcılığın, işlevsel bir takımı baskın bir güce dönüştürecek eksik parça olduğu düşünülüyor. Teknik ekip, Teun Koopmeiners ve Tijjani Reijnders dahil olmak üzere çeşitli oyuncuları denedi, ancak De Jong'un dönüşü bir sonraki maç serisi için temel hedef olmaya devam ediyor.
Joshua Zirkzee'nin etkisi ve yükselen yetenek
De Jong'un yokluğunda, Hollanda'nın rekabetçi kalmasını sağlamak için diğer oyuncular devreye girdi. Joshua Zirkzee, son Sırbistan maçında yedekten gelerek galibiyet golünü atıp takımının kahramanı oldu. Bu, Manchester United forveti için önemli bir andı; Bosna-Hersek'e attığı golün ardından millî takım formasıyla ikinci golünü kaydetti. Bitiriciliğini konuşturan golü, takım orta sahasının tam gücüne kavuşmasını beklerken Hollanda'nın hücum hattındaki artan derinliği gösterdi.
Teknik direktör, kadroda rotasyon yapmaktan çekinmedi ve son galibiyette öne çıkan isimlerden biri olan Crysencio Summerville gibi genç yeteneklere fırsat verdi.
- Getty Images Sport
Kasım ayındaki milli maç arasına doğru
Odak noktası şimdi önümüzdeki birkaç hafta boyunca Barcelona'dan gelecek sağlık raporlarına kayıyor. De Jong kısa süre önce hafif antrenmanlara yeniden başladı ve Hollanda sağlık ekibinin İspanya'daki muadilleriyle yakın temas halinde olması bekleniyor. Amaç, Hollanda'nın Uluslar Ligi grubunda zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacağı uluslararası futbolun yüksek tempolu ortamına yeniden sürülmeden önce onun yeterli maç ritmi kazanmasını sağlamak.
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