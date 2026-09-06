AFP
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Xabi’nin gözdesi! Alonso, Arsenal karşılaşması öncesi Morgan Rogers’ın Blues’un bir numaralı hedefi olduğunu açıkladı
Londra derbisinde yüksek tansiyonlu randevu bizi bekliyor
Chelsea, Premier League sezonunun üçüncü haftasında Londra'daki rakibi Arsenal ile karşılaşmak için Emirates Stadyumu'na gidiyor. Her iki takım da sezona üst üste iki galibiyetle başladı ve bu maça yüzde 100'lük performansla çıkıyor.
Mikel Arteta'nın ekibi üst üste iki maçta da gol yemezken, Chelsea yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde güçlü bir mesaj vermek istiyor.
Londra içindeki bu kısa yolculuk, Alonso'nun yeniden şekillenen kadrosuna yerleşik bir rakibe karşı şampiyonluk iddiasını erkenden test etme fırsatı sunuyor.
- Getty Images Sport
Rogers öncelikli hedef olarak belirlendi
Maç öncesinde basının karşısına çıkan Alonso, Chelsea'nin sezon öncesi kadro planlamasında yaz transferi Morgan Rogers'ın merkezi figür olduğunu vurguladı. İspanyol teknik adam, hücum oyuncusunun sahadaki anlık etkisini ve takım arkadaşlarıyla hızla uyum sağlamasını övdü.
"O bizim bir numaralı hedefimizdi," dedi Alonso. "Kadro planlamasından, büyük kararlar almaktan bahsediyorsak, kesinlikle Morgan büyük bir konuydu çünkü bugün için de gelecek için de onun seviyesinde bir oyuncu kazanıyoruz."
"Şu anda çok büyük bir etki yarattı ve tüm takımla kimyası çok iyi, hücum hattındaki partnerleriyle uyumu da harika," diye ekledi.
Chelsea için uzun vadeli bir temel taş
Alonso, Rogers'ın yakın gelecekte Chelsea'nin hücum hattını taşıyabilecek benzersiz bir beceri setine sahip olduğunu vurguladı. Teknik direktör, oyuncunun kısa sürede uyum sağlamasının kulübün gidişatı adına büyük cesaret verdiğini belirtti.
Yaz transfer döneminde Chelsea, Alonso'nun göreve gelmesinin ardından kadroya kalite ve tecrübe kattı.
"Önümüzdeki altı, yedi yılın kilit oyuncularından biri olacak," diyen Alonso, "Bunun bu kadar kısa sürede gerçekleşmesi bize gelecek için çok umut veriyor, ayrıca gerçekten çok mutlu görünüyor; bu da önemli" ifadelerini kullandı.
- AFP
Zirve mücadelesi
Her iki takım da sezona yaptıkları kusursuz başlangıcı korumayı hedeflerken, pazar günkü karşılaşma kuzey Londra'da büyük bir rekabete sahne olmayı vaat ediyor.
Arsenal, sahasında mükemmel savunma performansını sürdürmek isterken, Chelsea de Alonso yönetiminde hücumdaki ivmesini korumayı amaçlıyor.
Emirates Stadyumu'nda alınacak bir galibiyet, Premier League sezonu ilerlerken Chelsea'nin yeni yönetimi altındaki hedefleri konusunda net bir mesaj verecektir.
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