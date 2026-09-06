Chelsea, Premier League sezonunun üçüncü haftasında Londra'daki rakibi Arsenal ile karşılaşmak için Emirates Stadyumu'na gidiyor. Her iki takım da sezona üst üste iki galibiyetle başladı ve bu maça yüzde 100'lük performansla çıkıyor.

Mikel Arteta'nın ekibi üst üste iki maçta da gol yemezken, Chelsea yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde güçlü bir mesaj vermek istiyor.

Londra içindeki bu kısa yolculuk, Alonso'nun yeniden şekillenen kadrosuna yerleşik bir rakibe karşı şampiyonluk iddiasını erkenden test etme fırsatı sunuyor.