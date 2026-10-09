Craig Mercer
Çeviri:
'Xabi, bunu yanlış yaptın!' - Alonso'dan, Chelsea'nin büyük sakatlık darbesi yaşamasının ardından dürüst itiraf
Caicedo, Bournemouth maçı için yeniden sahada
Xabi Alonso, etkili orta saha oyuncusu Moises Caicedo'nun cumartesi günü Bournemouth'a karşı oynanacak maçta Chelsea'nin ilk 11'ine dönmeye hazır olduğunu doğruladı. Ekvadorlu milli futbolcu, üç haftalık süreci geçmeyen kas sorunlarının ardından tam fiziksel duruma ulaşmak için kullandı.
Joao Pedro, Reece James ve Marco Palestra da Cobham'da tam bir haftalık antrenmanı tamamladı.
Alonso gülümseyerek, "Sonunda bu soruyu soruyordunuz ve bu zamanı Moises'in yeniden fit hale gelmesi için kullandık" dedi. "Oynamaya hazır."
- AFP
Teknik direktör, geçmişteki acele karar hatasını kabul etti
Alonso, Caicedo'nun yokluğunun onun Chelsea orta sahasındaki denge açısından önemini ortaya koyduğunu kabul ederken, oyuncuyu önceki maçlarda aceleyle geri döndürerek hata yaptığını da itiraf etti. Alonso, "Elbette her takım onun kalitesinde, onun öneminde, onun dinamizmine sahip bir oyuncuyu arar," dedi.
"Brentford maçı için risk almak istemedik çünkü Brighton'a karşı bunu yaptık, bunu bizzat ben yaptım ve 'Xabi, bunu yanlış yaptın' dedim."
"Şimdi kendini çok daha iyi hissediyor."
Gittens ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenarda kaldı
Kilit yıldızlarını yeniden kadroya katmasına rağmen Chelsea, kanat oyuncusu Jamie Gittens'ın milli görevden ayak bileği problemiyle dönmesiyle büyük bir darbe aldı. Alonso, "Yarın için hazır olmayacak. Bu milli aranın kötü haberi bu" açıklamasını yaptı.
"Ayak bileğinden sakatlık yaşadı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak."
Bu sakatlık, yedek hücum oyuncularına kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.
- Sportimage
Genç yetenekler daha büyük roller üstlenmeye hazırlanıyor
Alonso, altyapıdan yetişen savunmacı Josh Acheampong ile Brezilyalı kanat oyuncusu Estevao Willian'ı sorumluluk almaya hazır seçenekler olarak gösterdi. Acheampong hakkında konuşan Alonso, "Daha olgun, daha agresif oynuyor ve Premier League'de rekabet etmek için ne gerektiğini biliyor" dedi.
Estevao'nun süreleriyle ilgili konuşan Alonso, "Premier League'in taleplerini biliyoruz. Onun da anları olacak ve daha fazla süre alacak" ifadelerini kullandı.
Chelsea, cumartesi günü Bournemouth karşısında yenilenmiş kadrosunu sahaya sürmeyi hedefliyor.
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