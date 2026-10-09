Alonso, Caicedo'nun yokluğunun onun Chelsea orta sahasındaki denge açısından önemini ortaya koyduğunu kabul ederken, oyuncuyu önceki maçlarda aceleyle geri döndürerek hata yaptığını da itiraf etti. Alonso, "Elbette her takım onun kalitesinde, onun öneminde, onun dinamizmine sahip bir oyuncuyu arar," dedi.

"Brentford maçı için risk almak istemedik çünkü Brighton'a karşı bunu yaptık, bunu bizzat ben yaptım ve 'Xabi, bunu yanlış yaptın' dedim."

"Şimdi kendini çok daha iyi hissediyor."