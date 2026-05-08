Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP
Andreas Koenigl

Çeviri:

"Xabi Alonso'yu geri getirirdim!" Real Madrid efsanesi, teknik direktör tartışmasında sürpriz yaptı

Transfers
Real Madrid
La Liga
I. Casillas
X. Alonso

Xabi Alonso yeniden Real Madrid'in başına geçmeli mi? En azından "Los Blancos"un efsanelerinden biri bu görüşte; zira İspanyol teknik adamın "mükemmel bir teknik direktör" olduğu söyleniyor.

Önümüzdeki günlerde en merak edilen sorulardan biri, Real Madrid’in kaos dolu kadrosunu gelecek sezon kimin çalıştıracağı olacak gibi görünüyor. Basın haberlerine göre, Jose Mourinho şu anda teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday konumunda.

Real Madrid efsanesi Iker Casillas ise, 2010-2013 yılları arasında Kralları çalıştıran Portekizli teknik adamın geri dönüşünden pek de memnun değil ve Madrid için "mükemmel teknik direktör" olarak gördüğü favorisiyle şaşırtıyor.

  • Movistar+ tarafından Clásico öncesinde Barselona'nın Plaça Catalunya meydanında düzenlenen bir etkinlikte, Real Madrid'in uzun yıllar forma giyen kalecisi Casillas, Mourinho'nun Blancos'a geri dönüşü hakkında yorum yapmak istemedi; sadece, şu anda 63 yaşında olan Mourinho'nun yönetiminde "zor bir dönem geçirdiğini, ancak bunların geçmişte kaldığını" söyledi.

    Bunun yerine Casillas, "Xabi Alonso'yu geri getireceğini" vurguladı. Kralların eski takım arkadaşı, "oldukça iyi bir oyun sistemiyle Leverkusen'i" başarıya taşımış ve Real Madrid için "mükemmel bir teknik direktör" olduğunu belirtti.

    @movistarplusdeportes

    “Volvería a fichar a Xabi Alonso” Casillas se moja en la presentación de El Clásico en @movistarplus celebrada esta mañana en el @espaimovistar. ✅ Este domingo, por primera vez, #ELCLÁSICO de #LALIGAEASPORTS en el Plan Libre 9,99€ de @Movistar Plus+. Y la previa al completo, en el Plan Gratuito solo registrándote en movistarplus.es.

    ♬ sonido original - Movistar Plus+ Deportes
    • Reklam

  • Real Madrid oyuncuları Alonso'ya saygısız davrandı

    Bununla birlikte, takım içindeki bazı anlaşmazlıkların ardından Alonso, yılın başında ve LaLiga'da 2,24 puanlık bir ortalamaya sahip olmasına ve Barça'nın sadece üç puan gerisinde olmasına rağmen görevden alınmış ve yerine şu anki teknik direktör Álvaro Arbeloa getirilmişti.

    Marca'nın Real kulübünün içinden gelen bilgilere dayanarak bildirdiğine göre, takımdaki oyuncular arasındaki derin uçurumun nedeni de Alonso'nun istifasıymış. Real'deki durum Ekim ayında giderek kötüleşti, çünkü o dönemde Vinicius Junior ve Fede Valverde gibi birçok kilit oyuncu, Alonso'nun yoğun taktik antrenmanları ve video analizleri içeren yöntemlerinden duydukları memnuniyetsizliği giderek daha açık bir şekilde ortaya koymaya başladı.

    Ancak Alonso'nun önlemleriyle gayet iyi anlaşan ve sistemi ve oyun stilini kökten değiştirme yaklaşımını destekleyen bir grup da vardı. Onlar için, özellikle Vinicius'un sürekli şikayetleri sadece bir bahaneydi, çünkü Brezilyalı oyuncunun Alonso yönetimindeki statüsü, selefi Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki statüsüyle aynı değildi. 

    Vinicius, Alonso yönetiminde de takımın temel bir parçasıydı, ancak İspanyol teknik adamın yönetimindeki 33 resmi maçın 20'sinde yedek kulübesinde kaldı ve hatta dört kez sadece oyuna sonradan girdi. Yani Vinicius, Alonso yönetiminde sadece dokuz maçı sonuna kadar oynadı ve daha çok asist rolünde yer aldı (10 asist). Buna karşılık, Vinicius Arbeloa yönetiminde bugüne kadar 10 maç daha az oynadı, 8 gol daha attı ve 23 maçta sadece 3 kez oyundan alındı.

    Vinicius'un bakış açısından Xabi Alonso'nun bu kadar kırıcı bulduğu bu oyuncu değişikliklerinden biri, bilindiği gibi Ekim sonu Clasico'da çok tartışılan skandala yol açtı. Marca'ya göre, bu an, sezonun iç dinamikleri ve takım ruhu açısından nihai bir dönüm noktası oldu. Jude Bellingham veya Eduardo Camavinga gibi oyuncular da Alonso'nun yöntem ve yaklaşımının birçok oyuncunun performansını olumsuz etkilediği görüşündeymiş.

    Oyuncuların bir kısmının Alonso'ya karşı saygısızlığı o kadar büyükmüş ki, bazı oyuncular taktik toplantılarında uyuyormuş gibi yapmış ve Alonso'nun konuşmaları sırasında konuşmuşlar. Bu durum, sadece takımdaki Alonso'nun destekçilerini derinden kızdırmakla kalmamış, hâlâ kulüpsüz olan teknik direktörün de öfkelenmesine neden olmuş. "Buraya bir anaokuluna geldiğimi bilmiyordum," diye hayretler içindeki Alonso bir ara bağırmış.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA