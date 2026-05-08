"Xabi Alonso'yu geri getirirdim!" Real Madrid efsanesi, teknik direktör tartışmasında sürpriz yaptı

Bununla birlikte, takım içindeki bazı anlaşmazlıkların ardından Alonso, yılın başında ve LaLiga'da 2,24 puanlık bir ortalamaya sahip olmasına ve Barça'nın sadece üç puan gerisinde olmasına rağmen görevden alınmış ve yerine şu anki teknik direktör Álvaro Arbeloa getirilmişti.

Marca'nın Real kulübünün içinden gelen bilgilere dayanarak bildirdiğine göre, takımdaki oyuncular arasındaki derin uçurumun nedeni de Alonso'nun istifasıymış. Real'deki durum Ekim ayında giderek kötüleşti, çünkü o dönemde Vinicius Junior ve Fede Valverde gibi birçok kilit oyuncu, Alonso'nun yoğun taktik antrenmanları ve video analizleri içeren yöntemlerinden duydukları memnuniyetsizliği giderek daha açık bir şekilde ortaya koymaya başladı.

Ancak Alonso'nun önlemleriyle gayet iyi anlaşan ve sistemi ve oyun stilini kökten değiştirme yaklaşımını destekleyen bir grup da vardı. Onlar için, özellikle Vinicius'un sürekli şikayetleri sadece bir bahaneydi, çünkü Brezilyalı oyuncunun Alonso yönetimindeki statüsü, selefi Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki statüsüyle aynı değildi.

Vinicius, Alonso yönetiminde de takımın temel bir parçasıydı, ancak İspanyol teknik adamın yönetimindeki 33 resmi maçın 20'sinde yedek kulübesinde kaldı ve hatta dört kez sadece oyuna sonradan girdi. Yani Vinicius, Alonso yönetiminde sadece dokuz maçı sonuna kadar oynadı ve daha çok asist rolünde yer aldı (10 asist). Buna karşılık, Vinicius Arbeloa yönetiminde bugüne kadar 10 maç daha az oynadı, 8 gol daha attı ve 23 maçta sadece 3 kez oyundan alındı.

Vinicius'un bakış açısından Xabi Alonso'nun bu kadar kırıcı bulduğu bu oyuncu değişikliklerinden biri, bilindiği gibi Ekim sonu Clasico'da çok tartışılan skandala yol açtı. Marca'ya göre, bu an, sezonun iç dinamikleri ve takım ruhu açısından nihai bir dönüm noktası oldu. Jude Bellingham veya Eduardo Camavinga gibi oyuncular da Alonso'nun yöntem ve yaklaşımının birçok oyuncunun performansını olumsuz etkilediği görüşündeymiş.

Oyuncuların bir kısmının Alonso'ya karşı saygısızlığı o kadar büyükmüş ki, bazı oyuncular taktik toplantılarında uyuyormuş gibi yapmış ve Alonso'nun konuşmaları sırasında konuşmuşlar. Bu durum, sadece takımdaki Alonso'nun destekçilerini derinden kızdırmakla kalmamış, hâlâ kulüpsüz olan teknik direktörün de öfkelenmesine neden olmuş. "Buraya bir anaokuluna geldiğimi bilmiyordum," diye hayretler içindeki Alonso bir ara bağırmış.