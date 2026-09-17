AFP
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Xabi Alonso, Todd Boehly'nin ayrılığının ardından Clearlake Capital'ın Chelsea'nin tam kontrolünü ele geçirmesi sonrası bunu "önemli bir gün" olarak nitelendirdi
Stamford Bridge'de yeni bir dönem
Chelsea, Clearlake Capital'ın kulübün tam kontrolünü devraldığı haberinin ardından modern tarihinin yeni bir dönemine resmen girdi. Her biri yüzde 12,83 hisseye sahip olan Todd Boehly ve Mark Walter, hisselerinin satışını özel sermaye şirketine tamamladı. Bu hamle, gücü Behdad Eghbali ve Jose E. Feliciano'nun elinde toplarken, Clearlake daha önceki yüzde 61,5'lik çoğunluk hissesini daha baskın bir konuma taşıdı.
Chelsea'nin cuma günü Brentford ile oynayacağı maç öncesinde basının karşısına çıkan Alonso, yapısal değişikliğin büyüklüğünü kabul etmekte gecikmedi. Alonso, perşembe günkü basın toplantısında, "Kulübün yapısında önemli bir değişiklik, yeni sahiplik olduğunda bunun kulüp için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.
- AFP
Alonso, ayrılan kulüp sahiplerine teşekkür etti
2022'de rekor kıran 2,5 milyar sterlinlik satın almayla başlayan Boehly döneminin çoğu zaman çalkantılı yapısına rağmen Alonso, görevden ayrılan Amerikalı yatırımcıların attığı temele saygı gösterdi. Bayer Leverkusen'in eski teknik direktörü, görev sürelerinin başında kulüpte bulunmadığını ancak eski sahibi Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların ardından kulübü istikrara kavuşturmak için gereken çabayı anladığını belirtti.
Alonso, perde arkasında yapılan çalışmalar için kamuoyu önünde takdirini dile getirerek şöyle konuştu: "Eski sahiplerin yaptıkları için teşekkürler. Ben burada değildim ama önemli bir rol oynadıklarını biliyorum. Ve şimdi Behdad [Eghbali] daha fazla kontrolü ele alırken, ya da neredeyse tam kontrolü alırken, bence asıl kişinin kim olduğunun net olması iyi."
Behdad Eghbali ile çalışmak
Alonso'nun iyimserliğinin merkezinde, kulübün Cobham antrenman tesislerinde giderek daha etkili bir figür haline gelen Eghbali ile kişisel ilişkisi yer alıyor. Teknik direktör, Eghbali'nin Londra kulübüne katılma kararında itici güç olduğunu, uzun vadeli vizyonu sunmak için İspanya'ya gittiğini açıkladı.
Alonso, "Behdad ile çok iyi bir ilişkim var; beni ikna etmek için projeyi anlatmaya Madrid'e gelen oydu ve birlikte iyi çalışıyoruz" dedi. "Daha önce de belirttiğim gibi, kadro projesinde ilk aşamayı tamamladık. Bu iyi ve şimdi birlikte yolumuza devam ediyoruz."
- Getty Images Sport
Brentford maçı öncesi sakatlık güncellemeleri
Yönetim odasındaki dramadan uzakta, Alonso, Joao Pedro'nun fiziksel durumu hakkında bir nebze gizemli bir güncelleme paylaştı. Forvet oyuncusu, Alonso'nun ilk sezonundaki güçlü başlangıcının ayrılmaz bir parçası oldu ve Chelsea'nin Premier League'deki ilk dört maçında üç gol ve üç asistlik katkı verdi. Ancak, sakatlık endişesi nedeniyle Brezilya milli takım kadrosundan yakın zamanda çıkarılması, oynayıp oynayamayacağına dair korkuları artırdı.
"Sakatlıklar ve kadro açısından yarın son antrenmanımızı yapacağız, bu yüzden cuma günü için bizde kadro dışı kalan kimse yok. Bu nedenle temkinli olmayı tercih ediyorum ve her oyuncuyla ilgili nihai kararı vermek için yarına kadar bekleyeceğiz," dedi.
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