Chelsea, Clearlake Capital'ın kulübün tam kontrolünü devraldığı haberinin ardından modern tarihinin yeni bir dönemine resmen girdi. Her biri yüzde 12,83 hisseye sahip olan Todd Boehly ve Mark Walter, hisselerinin satışını özel sermaye şirketine tamamladı. Bu hamle, gücü Behdad Eghbali ve Jose E. Feliciano'nun elinde toplarken, Clearlake daha önceki yüzde 61,5'lik çoğunluk hissesini daha baskın bir konuma taşıdı.

Chelsea'nin cuma günü Brentford ile oynayacağı maç öncesinde basının karşısına çıkan Alonso, yapısal değişikliğin büyüklüğünü kabul etmekte gecikmedi. Alonso, perşembe günkü basın toplantısında, "Kulübün yapısında önemli bir değişiklik, yeni sahiplik olduğunda bunun kulüp için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.