Mark Pain
Çeviri:
Xabi Alonso suçu kendinde buldu! Chelsea teknik direktörü, Leeds United'a karşı oynanan kaotik dokuz gollü nefes kesen maçın ardından Maviler'in yıldızları için işi "fazla zorlaştırdığını" kabul etti
Dokuz değişiklik erken paniğe yol açtı
Chelsea, Alonso'nun hafta sonu Arsenal'a karşı alınan yenilginin ardından dokuz değişiklik yapmasının sonrasında başlangıçta zorlandı. Leeds, dağınık bir Chelsea performansından faydalandı ve Tarik Muharemovic'in golüyle devreye 1-0 önde girdi, Brenden Aaronson ise yeniden başlayan oyundan kısa süre sonra konuk ekibin avantajını ikiye çıkardı.
Carabao Cup'tan şok bir elenmeyle karşı karşıya kalan Alonso, devre arasında dört oyuncu değişikliği yaptı. Oyunun momentumu anında değişti; Cole Palmer penaltıyı gole çevirdi ve iki dakika içinde bir gol daha atarak eşitliği sağladı. Pedro Neto daha sonra ağları sarsarak dikkat çekici altı dakikalık geri dönüşü tamamladı, Danny Welbeck ise Morgan Rogers'ın asisti sonrası farkı 4-2'ye çıkardı.
Dominic Calvert-Lewin kısa süreliğine Leeds'e umut verse de, Valentin Barco'nun Chelsea formasıyla ilk golü ve Welbeck'ten geç gelen ikinci gol, tempolu geçen mücadelede 6-3'lük galibiyeti perçinledi. Rogers ise oyuna sonradan girerek ikinci yarıdaki hücum fırtınasında üç asist yapıp belirleyici oldu.
- Getty Images Sport
Alonso suçu üstleniyor
Maçın ardından konuşan Alonso, yedek ağırlıklı oyuncularını eleştirmeyi reddetti ve bunun yerine parmağı doğrudan kendisine çevirdi. İspanyol teknik adam, ilk 11'de yoğun rotasyona gitmesinin takımı savunmasız bıraktığını kabul etti.
"Sorumluluğu ben alıyorum" diyen eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, maçın ardından şöyle konuştu: "Suçlanacak bir oyuncu yok, bu bizim aldığımız bir karardı. İlk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. [Kadrodaki oyuncularla] çalışma fırsatınız olmadığında, bu seviyede rekabet etmek zor oluyor. Analiz etmemiz gerekiyor ama tur atladığımız için mutluyum, verilen tepkiden mutluyum."
Şunları ekledi: "Daha az süre alan oyunculara daha iyi yardımcı olmak, daha iyi etki yaratmalarını ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için nasıl yardımcı olabileceğime dair daha kapsamlı bir değerlendirme yapacağım.
"Bugün onlar için zordu. Belki de bunu fazla zorlaştırdım. Ama tepki vermeniz ve karar almanız gerekiyor. Oyuna giren oyuncuların etkisi iyiydi. Kendi payıma düşen suçu ve sorumluluğu almam gerekiyor."
Yaz dönemi harcama çılgınlığına rağmen kadro derinliğine ilişkin soru işaretleri ortaya çıkıyor
Galibiyetin kaotik yapısı, Chelsea'nin kadro derinliği hakkında anında soru işaretleri doğurdu. Transfer döneminde A takım için 10 takviye yapılmasına rağmen, Chelsea'nin yedek ağırlıklı kadrosu Leeds karşısında kırılgan ve savunmada zaaflı göründü.
Performansın güvenilir yedek seçeneklerin eksikliğini gösterip göstermediği sorulduğunda Alonso bu düşünceyi reddetti. "Bu konuya o kadar karamsar yaklaşmamayı tercih ederim" diye ısrar etti. "Muhtemelen onların en iyi seviyelerini göstermeleri için doğru kararları vermedim. Bu, analiz edip ders çıkaracağım bir şey."
- AFP
Carabao Cup dördüncü tur kurası Chelsea’yi bekliyor
Chelsea, Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselen Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland ve Newcastle'a katıldı. Son 16 turundaki son yerler için takımlar mücadele ederken, üçüncü turdaki kalan eşleşmeler gelecek hafta tamamlanacak.
Chelsea bir sonraki rakibini, Manchester United'ın Brighton ile karşılaşmasının ardından gelecek çarşamba gecesi yapılacak kurada öğrenecek. Bu arada Alonso, fikstür yoğunlaşırken kadrosunda dengeyi nasıl etkili şekilde kuracağını bulmak zorunda.
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