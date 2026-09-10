Maçın ardından konuşan Alonso, yedek ağırlıklı oyuncularını eleştirmeyi reddetti ve bunun yerine parmağı doğrudan kendisine çevirdi. İspanyol teknik adam, ilk 11'de yoğun rotasyona gitmesinin takımı savunmasız bıraktığını kabul etti.

"Sorumluluğu ben alıyorum" diyen eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, maçın ardından şöyle konuştu: "Suçlanacak bir oyuncu yok, bu bizim aldığımız bir karardı. İlk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. [Kadrodaki oyuncularla] çalışma fırsatınız olmadığında, bu seviyede rekabet etmek zor oluyor. Analiz etmemiz gerekiyor ama tur atladığımız için mutluyum, verilen tepkiden mutluyum."

Şunları ekledi: "Daha az süre alan oyunculara daha iyi yardımcı olmak, daha iyi etki yaratmalarını ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için nasıl yardımcı olabileceğime dair daha kapsamlı bir değerlendirme yapacağım.

"Bugün onlar için zordu. Belki de bunu fazla zorlaştırdım. Ama tepki vermeniz ve karar almanız gerekiyor. Oyuna giren oyuncuların etkisi iyiydi. Kendi payıma düşen suçu ve sorumluluğu almam gerekiyor."