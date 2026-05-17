Xabi Alonso, sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyle Chelsea’nin yeni teknik direktörü olarak atanacağına dair önemli bir ipucu verdi
Alonso, Pazar sabahı resmi X hesabından önemli bir güncelleme paylaşarak sırrı açığa çıkarmış gibi görünüyor. Eski Bayer Leverkusen ve Real Madrid teknik direktörü, "Xabi Alonso, Chelsea'nin teknik direktörü olmak üzere" yazan bir paylaşım yaptı ve Londra'ya transferini ayrıntılı olarak aktaran İspanyol Marca gazetesinin haberine bağlantı verdi.
O zamandan beri silinen bu paylaşım, Blues ile 44 yaşındaki teknik adam arasında bir anlaşma yapıldığına dair yoğun spekülasyonların ortasında geldi. Nisan ayında Liam Rosenior'un kovulmasının ardından Chelsea, yüksek profilli bir yedek arayışına girmişti ve Alonso'nun sosyal medya aktivitesi, bu arayışın nihayet sona erdiğini neredeyse kesinleştiriyor.
Uzun vadeli sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı
Cumartesi akşamı ortaya çıkan haberlere göre Chelsea, en çok istediği teknik direktör adayıyla dört yıllık bir sözleşme üzerinde tam bir anlaşmaya vararak bu hedefi gerçekleştirdi. İspanyol teknik adamın geçen hafta Londra’da Blues yönetimi ile yüz yüze görüşmeler yaptığı görüldü; haberlere göre Alonso, zorlu bir sezonun ardından kulübün kaderini tersine çevirme görevini kabul etti.
Alonso, Ocak ayında Real Madrid'deki yedi aylık görev süresinin sona ermesinden bu yana işsizdi. Bernabeu'da görev yaptığı süre boyunca 34 maçın 24'ünü kazandı, ancak başkan Florentino Perez sonunda bir değişiklik yapmaya karar verdi. Erken ayrılmasına rağmen, Almanya'daki tarihi başarılarının ardından Avrupa genelinde itibarı hâlâ çok yüksek.
Bundesliga'daki başarı ve Madrid rekoru
İspanya'nın başkentindeki görevinden önce Alonso, Leverkusen ile modern futbol tarihinin en dikkat çekici sezonlarından birini yaşattı. Alman ekibini 2023-24 sezonunda yenilgisiz bir şekilde Bundesliga şampiyonluğuna taşırken, aynı zamanda DFB-Pokal'ı da kazandı ve Avrupa Ligi finaline yükseldi. Chelsea'nin sahiplerini, onun bu görev için doğru kişi olduğuna ikna eden de işte bu başarı geçmişidir. Real Madrid'de, ani ayrılışına rağmen istatistikleri aynı derecede etkileyiciydi. Bu 24 galibiyet, Los Blancos'un La Liga şampiyonluğu yarışında kalmasına yardımcı oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geçmesini sağladı. Chelsea yöneticileri, sekiz sezondur süren kupa hasretine son vermek için bu kazanma mentalitesine güveniyor.
Stamford Bridge'de ara dönem sona erdi
Alonso'nun takıma katılması ihtimaline dair haberler, geçici teknik direktör Calum McFarlane için hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından geldi. Chelsea, Cumartesi günü oynanan FA Cup finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildi; galibiyet golünü Antoine Semenyo attı. Maçın ardından McFarlane, hakem performansına ilişkin hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi: "Bence dengeli bir maçtı; her iki takımın da kontrolü ele geçirdiği anlar oldu, her iki takım da farklı zamanlarda üstünlük kurdu. İki takım da gerçekten çok iyiydi, Manchester City'ye ve başarı dönemlerinde yaptıklarına büyük saygı duyuyorum, bu yüzden öncelikle onları tebrik ediyorum."
Penaltı tartışmalarına değinen McFarlane, şunları ekledi: "Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ama çok dengeli bir maçtı. Penaltı olaylarına gelince, zor kararlar olduğunu düşündüm ama bana göre Jorrel Hato ile [Abdukodir] Khusanov'un ceza sahasındaki çarpışması penaltıydı. Jorrel öne geçiyor ve arkadan bir çarpışma oluyor; bu, sahada başka bir yerde olsaydı faul olurdu. Geçen hafta Liverpool'da Joao Pedro ile [Jeremie] Frimpong arasında yaşanan olaya çok benziyor. O zaman da aynı şeyi söylemiştim, o da penaltıydı diye düşünmüştüm. Yani bazen penaltı verilir, bazen verilmez."