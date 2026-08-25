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Yosua Arya

Çeviri:

Xabi Alonso son hücum parçasını ararken Chelsea, Man Utd'nin gözden düşen yıldızı için sansasyonel bir son dakika hamlesi planlıyor

Transfers
Chelsea
M. Rashford
Premier Lig
M. United
X. Alonso

Chelsea'nın, yaz transfer dönemi kapanmadan önce Manchester United forveti Marcus Rashford için ses getirecek geç bir hamleyi değerlendirdiği bildirildi. Xabi Alonso'nun ekibi, Stamford Bridge'de yüksek profilli transferlerin damga vurduğu yoğun bir dönemin ardından kadrosuna çok yönlü bir hücum oyuncusu daha katmaya açık.


  • Chelsea, Rashford için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor

    Chelsea, yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala United forveti Rashford'ı kadrosuna katmak için sansasyonel bir geç hamleyi değerlendiriyor. The Independent'a göre Chelsea, yeni transferlere zaten 300 milyon sterlinin üzerinde harcama yapmış olmasına rağmen bir çok yönlü hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmaya açık. Stamford Bridge yönetimi, transfer döneminin son günlerinde seçeneklerini değerlendiriyor. 28 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu için yapılacak bir hamle, kuşkusuz yazın en şaşırtıcı transferlerinden biri olur ve Alonso'nun yeni kurulan kadrosuna ekstra hücum gücü katar.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Alonso çok yönlü bir hücumcu daha istiyor

    Alonso'nun ekibi, Premier League sezonuna Batı Londra'daki rakibi Fulham karşısında aldığı nefes kesen 3-2'lik galibiyetle başladı, ancak kulüp hâlâ hücum seçeneklerinde ince ayar yapmayı istiyor. Şu anki odak noktası öncelikli olarak ayrılıklar olsa da, Chelsea kadrosuna dinamik bir forvet eklemeye 'açık' durumda.

    Chelsea bu yaz şimdiden rekorları altüst etti; özellikle de Morgan Rogers'ı tarihin en pahalı Britanyalı futbolcusu yaptı. Tecrübeli eski İngiltere yıldızları Danny Welbeck ve Jordan Henderson da Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco ile birlikte takıma katıldı, ancak Rashford'un olası durumu şimdi dikkatlerini çekmiş durumda.

  • Rashford'ın Old Trafford'daki belirsiz geleceği

    Rashford'un çocukluk kulübündeki uzun vadeli geleceği yoğun spekülasyonların konusu oldu. Hücum oyuncusu geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve Camp Nou'ya kalıcı bir transfer yapmayı umuyordu, ancak Manchester'a geri gönderildi.

    Manchester United'ın, kulüp adına 400'den fazla maça çıkmış olmasına rağmen İngiltere yıldızını dönüşünün ardından elden çıkarmaya istekli olduğu ilk etapta düşünülüyordu. Ancak teknik direktör Michael Carrick kısa süre önce, Hull City'ye karşı sezonun açılış gününde alınan sürpriz 2-0'lık yenilgide onu devre arasında oyuna alarak hücum oyuncusunun takımda kalacağını ima etmiş gibi göründü.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea, gözden çıkarılan yıldızları elden çıkarmak istiyor

    United'ın yıldızı için olası herhangi bir teklifi resmileştirmeden önce Chelsea'nin, kadroda istenmeyen birkaç oyuncuyla yollarını ayırarak kaynak yaratması bekleniyor. Nicolas Jackson ve Liam Delap'ın satılması beklenirken, Stamford Bridge yönetimi Pedro Neto ve Malo Gusto için de gelecek teklifleri dinlemeye hazır.

    Manchester City ile adı güçlü şekilde anılan Enzo Fernandez'in durumu da belirsizliğini koruyor. Ancak Chelsea, mali dengeyi sağlamak ve gelecek haftaki son tarih öncesinde Rashford için bir hamleyi potansiyel olarak finanse etmek amacıyla Arjantinli orta saha oyuncusu için en az 120 milyon sterlin talep edecek.

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