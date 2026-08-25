Alonso'nun ekibi, Premier League sezonuna Batı Londra'daki rakibi Fulham karşısında aldığı nefes kesen 3-2'lik galibiyetle başladı, ancak kulüp hâlâ hücum seçeneklerinde ince ayar yapmayı istiyor. Şu anki odak noktası öncelikli olarak ayrılıklar olsa da, Chelsea kadrosuna dinamik bir forvet eklemeye 'açık' durumda.

Chelsea bu yaz şimdiden rekorları altüst etti; özellikle de Morgan Rogers'ı tarihin en pahalı Britanyalı futbolcusu yaptı. Tecrübeli eski İngiltere yıldızları Danny Welbeck ve Jordan Henderson da Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco ile birlikte takıma katıldı, ancak Rashford'un olası durumu şimdi dikkatlerini çekmiş durumda.