AFP
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Xabi Alonso son hücum parçasını ararken Chelsea, Man Utd'nin gözden çıkardığı yıldız için sansasyonel bir son dakika hamlesi planlıyor
Chelsea, Rashford için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor
Chelsea, yaz transfer dönemi kapanmadan önce United forveti Rashford'ı kadrosuna katmak için sansasyonel bir son dakika hamlesini değerlendiriyor. The Independent'a göre Chelsea, yeni transferler için halihazırda 300 milyon £'dan fazla harcama yapmış olmasına rağmen çok yönlü bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmaya açık. Stamford Bridge yönetimi, transfer döneminin son günlerinde seçeneklerini değerlendiriyor. 28 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu için yapılacak bir hamle, kuşkusuz yazın en şaşırtıcı transferlerinden biri olur ve Alonso'nun yeni kurulan kadrosuna ekstra hücum gücü katar.
- Getty Images Sport
Alonso, çok yönlü bir hücum oyuncusunu daha gözüne kestirdi
Alonso'nun ekibi, Premier League sezonuna Batı Londra'daki rakibi Fulham karşısında aldığı nefes kesen 3-2'lik galibiyetle başladı, ancak kulüp hâlâ hücum seçeneklerinde bazı rötuşlar yapmayı düşünüyor. Mevcut odak esas olarak takımdan ayrılacak oyuncular üzerinde olsa da Chelsea, kadrosuna dinamik bir hücum oyuncusu eklemeye hâlâ 'açık'.
Chelsea bu yaz şimdiden rekorları altüst etti; özellikle de Morgan Rogers'ı tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu yaptı. Tecrübeli eski İngiltere yıldızları Danny Welbeck ve Jordan Henderson da Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco ile birlikte takıma katıldı, ancak Rashford'un olası durumu şimdi dikkatlerini çekmiş durumda.
Rashford'ın Old Trafford'daki belirsiz geleceği
Rashford'ın çocukluk kulübündeki uzun vadeli geleceği yoğun spekülasyonların konusu oldu. Forvet oyuncusu geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve Camp Nou'ya kalıcı bir transfer yapmayı umuyordu, ancak Manchester'a geri gönderildi.
Manchester United'ın, kulüp adına 400'den fazla maça çıkmış olmasına rağmen İngiltere yıldızını dönüşünün ardından elden çıkarmaya istekli olduğu ilk etapta düşünülüyordu. Ancak teknik direktör Michael Carrick, yakın zamanda hücum oyuncusunun takımda kalacağını ima eder gibi göründü; onu Hull City'ye karşı alınan şok edici 2-0'lık sezonun ilk maçındaki yenilgide devre arasında oyuna soktu.
- Getty Images Sport
Chelsea, gözden çıkarılan yıldızları elden çıkarmak istiyor
Chelsea'nin, United yıldızı için olası herhangi bir teklifi resmileştirmeden önce kadrodaki istenmeyen birkaç oyuncuyu göndererek kaynak yaratması bekleniyor. Nicolas Jackson ve Liam Delap'ın satılması beklenirken, Stamford Bridge yönetimi Pedro Neto ve Malo Gusto için de gelecek teklifleri dinlemeye hazır.
Manchester City ile adı güçlü şekilde anılan Enzo Fernandez konusunda da belirsizlik sürüyor. Ancak Chelsea, mali dengeyi sağlamak ve gelecek haftaki son tarih öncesinde Rashford için bir hamleyi potansiyel olarak finanse etmek amacıyla Arjantinli orta saha oyuncusu için en az 120 milyon sterlin talep edecek.
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