Alonso'nun ekibi, Premier League sezonuna Batı Londra'daki rakibi Fulham karşısında aldığı nefes kesen 3-2'lik galibiyetle başladı, ancak kulüp hâlâ hücum seçeneklerinde bazı rötuşlar yapmayı düşünüyor. Mevcut odak esas olarak takımdan ayrılacak oyuncular üzerinde olsa da Chelsea, kadrosuna dinamik bir hücum oyuncusu eklemeye hâlâ 'açık'.

Chelsea bu yaz şimdiden rekorları altüst etti; özellikle de Morgan Rogers'ı tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu yaptı. Tecrübeli eski İngiltere yıldızları Danny Welbeck ve Jordan Henderson da Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Valentin Barco ile birlikte takıma katıldı, ancak Rashford'un olası durumu şimdi dikkatlerini çekmiş durumda.