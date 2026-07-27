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Xabi Alonso, rekor bedelle transfer edilecek Morgan Rogers ve Cole Palmer için “planını” açıklarken, transfer piyasasında Chelsea’den daha fazla “hareket” beklediğini belirtti
Piyasada daha fazla hareketlilik bekleniyor
Alonso, transfer döneminin sonuna kadar kulübün transfer piyasasında son derece yoğun olacağını beklediğini kabul etti ve odak noktasının, en üst düzeyde rekabet edebilmek için gereken hem teknik kaliteye hem de zihinsel dayanıklılığa sahip bir kadro oluşturmak olduğunu vurguladı. Haberlere göre The Blues, Crystal Palace'ın savunma oyuncusu Maxence Lacroix için 52 milyon sterlinlik bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın. 26 yaşındaki Fransız oyuncu, kulübün son dönemdeki stratejisinde bir değişiklik anlamına gelecek ve 2022'den bu yana yönetim tarafından yapılan en yaşlı transfer olacak.
Strasbourg'dan Valentin Barco'nun takıma katılması olasılığı, kulübün kadro derinliğini artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Alonso, "Kalite ve zihniyet arasında doğru dengeye sahip bir kadro istiyoruz," dedi. "Bu unsurların olgunluk açısından birbiriyle uyumlu olması gerekiyor, ancak yeni sezona iyi bir enerjiyle başladığımızı düşünüyorum. Bu önemli."
- Getty Images
Kadro büyüklüğünün ve ayrılıkların yönetimi
Chelsea’nin kadro büyüklüğü 40 oyuncuya yaklaşırken, transfer döneminin son haftaları muhtemelen yeni transferler kadar takımdan ayrılan oyuncularla da şekillenecek. Alonso, uyumu korumak ve her oyuncunun net bir rolü olmasını sağlamak için kadroyu küçültmenin gerekliliği konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. Teknik ekip ve transfer ekibi, nihai kadro listesinin yalın ve rekabetçi olmasını sağlamak için birlikte çalışıyor.
Alonso şunları söyledi: "Muhtemelen hala bazı hareketlilikler olacağını bilmeliyiz. Esnek olmalı ve hızlı hareket etmeliyiz. Önemli olan, net bir fikrimizin ve oluşturduğumuz net bir planımızın olması. Transfer dönemi kapanmadan önce bu plan muhtemelen değişecektir."
Rogers ve Palmer ortaklığı için planlar
Chelsea’nin yaz transfer dönemiyle ilgili en büyük sorulardan biri, Alonso’nun Rogers’ı takımın simgesi Palmer ile aynı ilk 11’de nasıl yerleştireceği. Rogers, Palmer ile oyun tarzı açısından birçok benzerlik taşıyor. Ancak Alonso, olası bir pozisyon çatışmasına dair endişeleri reddetti.
"Bir planım var. Bir fikrim var. İkisinin birbiriyle çok iyi uyum sağlayacağını görebiliyorum. İyi bir karışım oluşturmamız gerekiyor. Eğer bu dengeyi doğru kurarsak ve bu özel oyuncuları doğru pozisyonlara yerleştirirsek, iyi bir kontrol sağlarsak, top varken de yokken de daha rekabetçi olacağız," dedi Alonso.
- Getty Images Sport
Koçun Rogers’tan beklentileri
Rogers, geçen hafta 117 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir transfer ücretiyle Blues’a katıldı ve bu transferle tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu oldu. Böylesine yüksek bir transfer bedelinin getirdiği baskıya rağmen Alonso, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun takıma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacağından emin.
Alonso, bu devasa yatırımın ardındaki mantığı açıkladı. Alonso, “O pozisyonda önemli bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve Morgan Rogers’tan daha iyi seçeneklerin pek fazla olmadığına eminim,” dedi. “Neredeyse anında etki yaratabilecek oyunculara ihtiyacınız var ve Morgan’ın kulübe, sisteme ve takım arkadaşlarına uyum sağlamak için fazla zamana ihtiyacı olmayacağından eminim. Fikir buydu, en iyi oyunculardan birini kadroya katmak ve Morgan da onlardan biri.”
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