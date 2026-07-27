Xabi Alonso, rekor bedelle transfer edilecek Morgan Rogers ve Cole Palmer için “planını” açıklarken, transfer piyasasında Chelsea’den daha fazla “hareket” beklediğini belirtti

Alonso, transfer döneminin sonuna kadar kulübün transfer piyasasında son derece yoğun olacağını beklediğini kabul etti ve odak noktasının, en üst düzeyde rekabet edebilmek için gereken hem teknik kaliteye hem de zihinsel dayanıklılığa sahip bir kadro oluşturmak olduğunu vurguladı. Haberlere göre The Blues, Crystal Palace'ın savunma oyuncusu Maxence Lacroix için 52 milyon sterlinlik bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın. 26 yaşındaki Fransız oyuncu, kulübün son dönemdeki stratejisinde bir değişiklik anlamına gelecek ve 2022'den bu yana yönetim tarafından yapılan en yaşlı transfer olacak.

Strasbourg'dan Valentin Barco'nun takıma katılması olasılığı, kulübün kadro derinliğini artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Alonso, "Kalite ve zihniyet arasında doğru dengeye sahip bir kadro istiyoruz," dedi. "Bu unsurların olgunluk açısından birbiriyle uyumlu olması gerekiyor, ancak yeni sezona iyi bir enerjiyle başladığımızı düşünüyorum. Bu önemli."