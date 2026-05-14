Xabi Alonso, Real Madrid'den erken ayrılmasından ders çıkaran eski Liverpool yıldızı, teknik direktörlük görevini üstlenmeden önce Chelsea'den garantiler istiyor
Alonso, Madrid'den ayrılmasının ardından istikrar arıyor
Alonso şu anda Chelsea'nin teknik direktörlüğü için en güçlü aday konumunda olsa da, 44 yaşındaki teknik adamın temkinli davranması anlaşılabilir bir durum. Ocak ayında üç yıllık sözleşmesinin henüz yedinci ayında Real Madrid tarafından görevden alınan bu taktik dehası, Londra'da aynı hataları tekrarlamamaya kararlı. The Times gazetesi, Alonso'nun sözleşmeyi imzalamadan önce projeye ilişkin belirli garantiler ve teknik konularda tam kontrol hakkı talep ettiğini bildiriyor.
Blues'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağına rağmen, Alonso ilk görüşmelere açık bir tutum sergiledi. 2024 yılında Bayer Leverkusen ile tarihi bir şekilde yenilgisiz Bundesliga şampiyonluğu kazandıktan sonra, antrenörlük dünyasındaki itibarı hâlâ çok yüksek. Ancak, Bernabeu'daki kilit isimlerle ilişkilerinin bozulmasının ardından, artık erken bir kovulma tehdidi olmadan uzun vadeli vizyonunu hayata geçirebileceği istikrarlı bir ortamı önceliklendiriyor.
Perez, talihsiz Alonso atamasını savunuyor
Real Madrid'den ayrılışının gölgesi hâlâ üzerimizde dolaşıyor, ancak Los Blancos başkanı Florentino Perez son günlerde bu atamayı savunmak için harekete geçti. La Sexta'ya konuşan Perez, Alonso'nun ayrılışına yol açan form düşüşü için teknik direktörlük yeteneğinden ziyade dış etkenleri sorumlu tuttu. Perez, "Onu transfer etmek bir hata değildi" dedi. "Sezon öncesi hazırlık yapamadık [Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle]. Bu temel olmadan çarşamba ve pazar günleri maçlara devam ederseniz, kondisyonunuz kaçınılmaz olarak düşer. 28 sakatlık yaşadık. Transferin sorunu çözeceğini düşündük, ancak bu çözüm kısa sürdü ve formumuz tekrar düştü."
Madrid başkanının bu itirafı, Alonso'nun taktiksel zekasının hiçbir zaman asıl sorun olmadığını gösteriyor ve bu gerçek, Chelsea yönetimi tarafından da gözden kaçmadı. The Blues'un soyunma odasının da Alonso'nun olası gelişini desteklediği ve onu, önceki yönetimler altında istikrarlı bir performans sergileyemeyen takımı birleştirmek için gerekli saygıyı uyandıran bir figür olarak gördüğü anlaşılıyor.
Blues, Rosenior'un halefini ararken aday listesi daralıyor
Alonso birincil hedef olsa da, Chelsea tüm yumurtalarını tek bir sepete koymuyor. Kulüp, Nisan ayında kovulmadan önce sadece 106 gün görevde kalan Rosenior'un yerine geçecek beş kişilik bir aday listesi hazırladı. Diğer adaylar arasında, bu sezonun sonunda Bournemouth'tan ayrılacak olan Andoni Iraola ve Fulham'ın teknik direktörü Marco Silva bulunuyor. Kulüp, her iki isimle de yedek plan olarak temasa geçti.
Ancak Alonso'nun getireceği prestij, bu pozisyon için yarışan rakiplerinin hiçbiri tarafından eşleştirilemez. Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih'te oyuncu olarak kazandığı Şampiyonlar Ligi ve ulusal şampiyonluklar, ayrıca Almanya'daki teknik direktörlük başarıları ile Alonso, Chelsea yönetiminin arzuladığı yüksek profilli bir isim. Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alan kulüp, kendilerini Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri döndürecek dönüştürücü bir figüre ihtiyaç duyuyor.
Şu anki odak noktası hâlâ FA Cup zaferi
Arka planda görüşmeler sürerken, geçici teknik direktör Calum McFarlane, takımı bu Cumartesi günü Manchester City ile oynanacak büyük FA Cup finali için hazırlıyor. Bu maç, aksi takdirde çalkantılı geçen bir sezonda kupa kazanmak için son şans niteliğinde.
McFarlane, "Kız arkadaşımın ailesi büyük Chelsea taraftarı, babası ve amcası 50 yıldır sezonluk bilet sahipleri" dedi. "O da büyük bir Chelsea taraftarı. Hepsi çok gurur duyuyor. Bu çok önemli bir maç ve umarım tüm taraftarlar için iyi bir performans sergileyebiliriz. O gün nasıl hissedeceğimi tam olarak bilemiyorum. Mümkün olduğunca normal davranmaya çalışıyorum."