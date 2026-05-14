Xabi Alonso, Real Madrid'den erken ayrılmasından ders çıkaran eski Liverpool yıldızı, teknik direktörlük görevini üstlenmeden önce Chelsea'den garantiler istiyor

Alonso şu anda Chelsea'nin teknik direktörlüğü için en güçlü aday konumunda olsa da, 44 yaşındaki teknik adamın temkinli davranması anlaşılabilir bir durum. Ocak ayında üç yıllık sözleşmesinin henüz yedinci ayında Real Madrid tarafından görevden alınan bu taktik dehası, Londra'da aynı hataları tekrarlamamaya kararlı. The Times gazetesi, Alonso'nun sözleşmeyi imzalamadan önce projeye ilişkin belirli garantiler ve teknik konularda tam kontrol hakkı talep ettiğini bildiriyor.

Blues'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacağına rağmen, Alonso ilk görüşmelere açık bir tutum sergiledi. 2024 yılında Bayer Leverkusen ile tarihi bir şekilde yenilgisiz Bundesliga şampiyonluğu kazandıktan sonra, antrenörlük dünyasındaki itibarı hâlâ çok yüksek. Ancak, Bernabeu'daki kilit isimlerle ilişkilerinin bozulmasının ardından, artık erken bir kovulma tehdidi olmadan uzun vadeli vizyonunu hayata geçirebileceği istikrarlı bir ortamı önceliklendiriyor.