AFP
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Xabi Alonso, orta saha oyuncusunun son aksiliğinin ardından Arsenal derbisi öncesi Moises Caicedo'nun durumundan endişe ediyor
Ekvadorlu yıldız için sakatlık endişesi
Chelsea, son Premier League şampiyonuna karşı oynayacağı maçtan yalnızca 24 saat önce, bu cumartesi günü Caicedo hakkında geç bir karar verecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezona can sıkıcı bir başlangıç yaptı; Fulham'a karşı alınan açılış galibiyetini ve hafta ortasında Luton Town'a karşı kazanılan Carabao Kupası maçını şimdiden kaçırdı.
Pazar günü Chelsea'nin Brighton & Hove Albion'u 4-3 mağlup ettiği nefes kesen maçta 68. dakikada oyuna sonradan giren Caicedo, sahada yalnızca 14 dakika kalabildi ve ardından kendini yere bıraktı. Sahada tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasına rağmen sonunda yardım almadan yürüyerek çıkabildi, ancak sorunun tekrarlayan yapısı Cobham'da ciddi endişeye yol açtı.
- Getty Images Sport
Alonso'dan son durum açıklaması
Alonso, cuma günü maç öncesi basın toplantısında konuşurken, geçtiğimiz sezon Chelsea'nin ligi 10. sırada bitirmesine rağmen takım için kilit öneme sahip olduğu görülen bir oyuncunun durumuyla ilgili soruya temkinli yaklaştı. Ağustos 2023'te Brighton'dan transfer olduğundan bu yana kulüp formasıyla 149 maça çıkan ve Reece James'in ardından ikinci kaptanlık yapan 24 yaşındaki Ekvadorlu milli oyuncu, yaklaşan derbi öncesinde Chelsea'nin omurgasındaki kritik unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.
Alonso, durumla ilgili ısrarlı sorular üzerine muhabirlere, "Yarın bakacağız, pazar günü için kadroyla ilgili son karar yarın verilecek" dedi. Eski Liverpool ve Real Madrid orta saha oyuncusu, sağlık kontrolleri sürerken taraftarlar ile medyadan sabırlı olmalarını istedi ve şöyle ekledi: "Bizim endişelenmememiz gerekiyor, yarın kontrol etmemiz ve nihai kararı vermemiz gerekiyor."
Orta saha geçişini yönetmek
Chelsea'nin orta sahası, Enzo Fernandez'in bu yaz Manchester City'ye ayrılmasının ardından önemli bir dönüşüm geçirdi. Kulüp, Alonso'nun yeterli seçeneğe sahip olmasını sağlamak için transfer piyasasında aktif davrandı ve Valentin Barco ile tecrübeli lider Jordan Henderson'ı kadrosuna kattı.
Teknik direktör, Caicedo'nun forma giyememesi halinde bile kadronun Premier League'in talepleriyle başa çıkabilecek yeterli taktiksel esnekliğe sahip olduğuna inanıyor. Soyunma odasında artık bulunan gençlik ve tecrübe karışımına dikkat çeken teknik adam, bunun zorlu bir fikstür dönemini atlatmada kritik olacağını düşünüyor. Alonso, taktik seçenekleriyle ilgili konuşurken, "Farklı özelliklerimiz, farklı karakterlerimiz var" dedi. "Valentin genç ama büyük bir enerjiyle geldi. Hendo var, onda sakinlik var, mentalite var, maçlarda neler olup bittiğini biliyor. Oynamaya gittikçe daha da yaklaşıyor."
- AFP
Taktik esneklik ve kadro derinliği
Caicedo cumartesi günü yapılacak kondisyon testini geçemezse, Alonso iki Londra rakibinin de kusursuz başlangıçlarını ortaya koyacağı mücadelede alternatif çözümlere yönelmeye hazır. Hem Arsenal hem de Chelsea, Premier League'deki ilk iki maçlarından maksimum puanla derbiye giriyor. Arsenal, Coventry City ve Aston Villa'yı mağlup ederken, Chelsea ise Fulham ve Brighton'ı kıl payı geçti.
Alonso, pazar öğleden sonra hangi oyuncuların forma giyebileceğinden bağımsız olarak taktik planının kadrodaki farklı isimler tarafından uygulanabileceğinden emin olmaya devam ediyor. Alonso, "Rom (Romeo Lavia), Reece (James) de var, Malo (Gusto) da var, o da [orta sahada] oynayabilir" dedi.
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