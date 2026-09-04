Alonso, cuma günü maç öncesi basın toplantısında konuşurken, geçtiğimiz sezon Chelsea'nin ligi 10. sırada bitirmesine rağmen takım için kilit öneme sahip olduğu görülen bir oyuncunun durumuyla ilgili soruya temkinli yaklaştı. Ağustos 2023'te Brighton'dan transfer olduğundan bu yana kulüp formasıyla 149 maça çıkan ve Reece James'in ardından ikinci kaptanlık yapan 24 yaşındaki Ekvadorlu milli oyuncu, yaklaşan derbi öncesinde Chelsea'nin omurgasındaki kritik unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

Alonso, durumla ilgili ısrarlı sorular üzerine muhabirlere, "Yarın bakacağız, pazar günü için kadroyla ilgili son karar yarın verilecek" dedi. Eski Liverpool ve Real Madrid orta saha oyuncusu, sağlık kontrolleri sürerken taraftarlar ile medyadan sabırlı olmalarını istedi ve şöyle ekledi: "Bizim endişelenmememiz gerekiyor, yarın kontrol etmemiz ve nihai kararı vermemiz gerekiyor."